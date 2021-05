En Amecameca la violencia de género es "un secreto a voces"

AMECAMECA.- Jesús Cárdenas Torres es el coordinador de campaña del candidato de Morena/PT/Nueva Alianza, Juan Bautista Morales a la presidencia municipal de Amecameca, pero el 21 de mayo agredió a golpes a su esposa en plena vía pública por lo que tuvo que intervenir la policía municipal.

El ciudadano se resistió a acudir ante el Oficial Conciliador para responder por la agresión a Rosario su esposa e incluso retó a golpes a la policía.

Aunque dos uniformados dialogaron con Jesús Cárdenas, de oficio peluquero pero también asistente de la diputada local con licencia de Morena, Anais Burgos, se negó varias veces a acudir ante la autoridad por violentar a su pareja.

Coordinador de camapaña en Amecameca señalado de golpear a su esposa en la vía pública

Con palabras altisonantes y agresiones en contra de los policías, Jesús Cárdenas exigió que se retiraran porque "van a valer madre, ya que era candidato a regidor en la planilla del señor Juan Bautista Morales y además era su coordinador de campaña".

El morenistas agredió físicamente a los policías y los amenazó con correrlos en cuando su candidato ganará la presidencia municipal.

SOMETIDO POR VIOLENTO

Los uniformados lo tuvieron que someter, esposar y en una patrulla llevarlo ante el juez calificador Juan Antonio Hernández Ramos, donde continuó con su actitud agresiva.

Fue necesario la intervención de una de sus compañeras de campaña para calmarlo. "Veme a mi, veme a mi" le decía al presunto agresor, para que no siguiera con su actitud violenta.

En pocas palabra le pedía que se calmara que estaba poniendo el riesgo la campaña política de Morena en Amecameca.

Sin embargo, la agresión de este político a su esposa en Amecameca se volvió un escándalo, las redes sociales no pararon de criticarlo, de decirles que así pensaban gobernar.

LA ESPOSA SE NEGÓ A DENUNCIAR

Presionada por la familia, la señora Rosario se negó a iniciar una denuncia por violencia de género a pesar de los golpes que recibió de parte de Jesús Cárdenas

DE OFICIO PELUQUERO

Los Cárdenas en Amecameca tienen el oficio de peluqueros y su negocio está junto a la farmacia de Juan Bautista Morales, quien se postuló como candidato de Morena a la alcaldía de Amecameca.

Bautista pertenece al grupo de la diputada local de Morena, Anais Burgos, quién lo respaldo en su postulación política en la región de los volcanes.

Juan Bautista, de oficio farmacéutico, fue candidato a la presidencia municipal por el partido Vía Radical en el 2018 y su suplente Jaime Morales Palafox, pero solo obtuvo 3 mil 254 votos.

Pero ahora se registró como candidato de Morena al gobierno de Amecameca y al papá de José Cárdenas, el señor Alfonso Adrián Cárdenas Vázquez, lo inscribieron como candidato de Morena a la primera regiduría, pero su suplente es el presunto agresor.

QUIEREN ACALLAR EL ESCÁNDALO

Luego del escándalo por agredir a su esposa, el coordinador de campaña de Juan Bautista, Jesús Cárdenas trató de calmar las críticas y a través de la cuenta en Facebook de su esposa Rosario, apareció el siguiente mensaje presuntamente escrito por su compañera de vida:

"A todas las personas, pero sobre todo a las candidatas del PRI y de Movimiento Ciudadano que se meten en mi vida personal, les digo que recuerden que hace 5 años que eran diputadas si ocupe una ayuda y me la negaron

Hoy no vengan de ridículas ofreciendo apoyo solo por quedar bien en su campaña política

Todas las parejas tienen problemas familiares y solo fue una discusión sin importancia

Los policías les agradecí su presencia y no se requería su participación, sin embargo se enfrascaron en una discusión sin sentido que no era necesario que pasara a mayores

Candidatas de favor, cuando sean autoridades ayuden a la población no sólo en la época electoral por que se les ve lo hipócritas

Estoy aquí con mi esposo y estamos más unidos que nunca

Gracias a los que se dieron un momento de leerme".

El mensaje era porque las candidatas a la alcaldía del PRI, Ivette Topete, la trató de ayudar de manera personal y Denisse Hauffen, de Movimiento Ciudadano reconoció que hay violencia de género en Amecameca.

"La violencia de género es una realidad en nuestro municipio, no podemos permitir que sigan ocurriendo actos y conductas que atenten en contra de nuestra integridad física y psicológica.

Por ello vamos a implementar un albergue para mujeres víctimas de violencia, además de brindarles apoyo psicológico y asesoría legal", expresó Denisse Hauffen.

¿TIENE DENUNCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO?

En una entrevista radiofónica en la estación La Voladora en Amecameca, Juan Bautista Morales Corral, fue cuestionado por un radio escucha que le dijo que este candidato estaba en contra de la violencia de la mujer y ofrecía apoyo para ellas, pero "no lo puede demostrar con la mamá de su hija".

La conductora Verónica Galicia le preguntó a Juan Bautista Morales "¿Tiene denuncia en el MP por violencia a su ex pareja?

Sonriente el candidato, expresó:" No, me llevo mejor con la mamá de mi hijo, me llevo mejor que con cualquier persona es mi super amiga. ¡Seguimos, convivimos y nos llevamos bien padre! ".

La conductora le insistió.

"¿No tiene ninguna denuncia por violencia contra la mujer, por violencia de género?"

La respuesta: "Yo creo que no".

¿CANDIDATO AGRESOR?

En la búsqueda de la versión del coordinador de campaña de Morena en Amecameca, Jesús Cárdenas, se encontró que también el candidato a la alcaldía Juan Bautista Morales Corral, tuvo una denuncia por violencia de género en el 2017.

El morenista fue citado en varias ocasiones a la Fiscalía Regional de Amecameca, en el centro regional de violencia de género, donde tenía iniciada la investigación Cha/Ame/vga/003/023944/17/06 por golpear a su esposa cuyo nombre se reserva.

Citatorio a Juan Bautista Morales en el centro regional de violencia de género de la Fiscalía de Amecameca

Bajo el número económico 726/17 Juan Bautista Morales Corral compareció ante el agente del ministerio público adscrito al centro regional de atención integral en materia de violencia de género de Amecameca, Luis Morales Lara.

Esta dependencia le giro citatorios para que "declare en relación a los hechos que se le imputa, haciendo de su conocimiento que tiene la calidad de investigado".

Juan Bautista había sido denunciado por su primera esposa por agresiones físicas y verbales, aunque no se detallan por respeto a la ahora ex esposa del candidato de Morena a la alcaldía de Amecameca.

La Silla Rota consultó con el equipo del candidato si podía dar una versión sobre esa denuncia en el 2017.

Sin embargo, su secretario particular en la campaña, Jaime Morales Palafox, estableció: "Por qué busca entorpecer nuestro proyecto. Es obvio que no es cierto. Esa versión es desde hace 4 años y no pasó nada desde la campaña pasada. Le pido un poco de prudencia y respeto".

LA DIPUTADA BURGOS: "NO TENGO CONOCIMIENTO"

Para saber si la diputada Anais Burgos sabía que el candidato de Morena a la alcaldía de Amecameca Juan Bautista Morales y su coordinador de campaña Jesús Cárdenas, eran agresores, se buscó su versión.

Aceptó que Jesús Cárdenas era militante de Morena y Juan Bautista Morales un activista político en Amecameca, pero que no podía dar su opinión porque no "estuvo en los hechos".

Juan Bautista Morales, candidato a la alcaldía de Amecameca, negó ser agresor pero en 2017 fue citado por el centro regional de violencia de género

"Sin embargo, coincido contigo. No se debe permitir ningún acto de violencia hacia nadie, pero tampoco utilizar como estrategia de campaña negra, porque en ambos casos la perjudicada es una mujer", estableció.

Agregó: "Si, alguno de ellos genera violencia hacia las mujeres, seré la primera en platicar y coadyuvar a las mujeres a que se defiendan.

Pero en este caso, no puedo ayudar porque no tengo claridad en lo que pasó.

Para dar una opinión se debe conocer el caso y en este, no tengo conocimiento alguno".

EXALCALDE AGRESOR

Álvaro Carlos Avelar fue alcalde de Amecameca por el Partido Encuentro Social (PES) - de origen cristiano-antes de tomar posición del cargo el primero de enero de 2016, golpeó a su primera esposa, situación que se mantuvo oculto durante su mandato.

Pero al salir del gobierno municipal, su segunda esposa Brenda González denunció públicamente que sufría violencia intrafamiliar por parte de Álvaro Carlos Avelar quien logró que su denuncia no trascendiera en la Fiscalía Regional de Amecameca.

LOS FEMINICIDIOS EMPIEZAN CON LAS AGRESIONES

En Amecameca y municipios de los alrededores es común que las mujeres que son agredidas de quedan calladas por ignorancia o falta de apoyo de las instancias gubernamentales.

Hay marido que después de agredir a sus esposas las asesinan y sepultan en parajes de la zona de los volcanes como sucedió con Dulce Karen Conde Pérez.

En febrero de 2021, las autoridades municipales de Amecameca y Ozumba, así como la Guardia Nacional, policías locales y vecinos buscaron por los parajes de Amecameca huellas o pistas de la desaparición de Dulce Karen de 20 años de edad.

Sin embargo, el 27 de febrero el cuerpo de Dulce Karen fue localizado sepultado a un costado de la normal de Amecameca; ahí la enterró su ex marido que un agresor y constantemente la golpeaba, por ello la chica se separó de él.

DESAPARECIDA DESDE EL 2016

Sin embargo, hay casos que no se logran resolver como la desaparición de Jakeline "La China" Galicia, una mujer que le gustaba el deporte y el ciclismo.

A ella ya no se volvió a ver y las autoridades correspondientes suspendieron la investigación.

Su hijo Carlos Galicia tenía 14 años cuando "La China" Galicia desapareció de su domicilio en Amecameca y hasta la fecha es el único que la sigue buscando.

No se sabe si la asesinaron y sepultaron en algún paraje de Amecameca o se la llevaron secuestrada. Para Carlos Galicia es una incertidumbre pero aún así formó una agrupación para su búsqueda y aún la espera en su casa de Amecameca.

Carlos Galicia es un vecino que está en contra de la violencia de género incluso en el 2019 organizó una marcha silenciosa en Amecameca, para protestar contra las agresiones a mujeres.

Pero en ese municipio la violencia de género no sólo la sufren las esposas de políticos sino las mujeres en general, ya que "casi es un secreto a voces" cuando una mujer es golpeada por el marido, pero muy pocas llegan a denunciar.





(SAB)