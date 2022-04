En Almoloya de Juárez, Dafne salió a la tienda y desde entonces nadie la ha visto

El sábado 26 de marzo, Dafne Giselle Garcés salió a la tienda ubicada pocas cuadras de su casa, en el fraccionamiento Casas GEO Rancho San Juan, en Almoloya de Juárez , y desde entonces nadie la ha visto. No dejó pista alguna que explicase lo que sucedió con ella.

A poco más de un mes de su desaparición, su familia y amigos, las células de búsqueda en el conjunto habitacional donde vivía se han organizado.

(Foto: Fernanda García)

"Te buscamos Dafne" es el grito que se replica, pero el conjunto habitacional tiene dos secciones con más de mil casas, algunas de las abandonadas y es ahí donde buscan y ruegan por hallar indicios.

Con una copia en la mano de la Alerta Odisea que se detonó por Dafne Giselle , de 21 años de edad, su familia examina cada ruta posible dentro del conjunto habitacional.

"Vivía con una de sus amigas, apenas hace dos o tres meses, aquí en Rancho San Juan, pero ya de su amiga tampoco sabemos, la casa ya está vacía" , señaló la abuelita de Garcés.

La joven fue vista por última vez comprando en una Bodega Aurrera de la zona, por lo que la familia espera que se les entreguen copias de las grabaciones de seguridad.

"No llevaba celular y por esa forma no la pudieron rastrear, y eso ha complicado su búsqueda, pero tengo fe en Dios de encontrar a mi hija. Me llena de angustia y no he recibido nada de rescate, eso me alerta más porque entonces no se la llevaron por dinero o que quieran algo a cambio", señaló su madre, Sonia Juárez Pérez.

DESAPARICIONES, EN AUMENTO

Datos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México revelan que en la entidad, en los últimos cuatro meses, se han reportado mil 468 desapariciones de mujeres, 43 más que en el mismo periodo del año pasado, de las cuales mil 104 se localizaron y de éstas, 58 se hallaron muertas.

Es decir, en la entidad 75.4% de las personas reportadas como desaparecidas han sido localizadas, aunque siguen sin ser contactadas 358.

