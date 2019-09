En agosto, delitos sexuales siguen en aumento en CDMX

El último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en agosto, se reportan en la Ciudad de México 97 homicidios dolosos, 3 feminicidios, 478 lesiones dolosas y 11 secuestros, lo cual representa cifras más bajas a comparación del mes anterior y el año anterior; sin embargo, en el caso de delitos sexuales, éstos siguen en aumento.

Por delitos sexuales, el aumento se registró en los siguientes delitos:

Abuso sexual 351

Acoso sexual 85

Violación simple 106

Violación equiparada 33

Asimismo, cabe destacar que fue durante el mes de agosto cuando se reportaron las violaciones y abusos sexuales por parte de policías y funcionarios públicos en contra de mujeres capitalinas; además, se realizaron dos protestas "No Me Cuidan Me Violan".

A nivel nacional

Durante el mes de agosto pasado, a nivel nacional, el número de homicidios dolosos y feminicidios registrados en el país igualó a los crímenes reportados en julio pues se registraron tres mil 54 homicidios dolosos y feminicidios en el país, lo que equivale a 98.51 muertes cada 24 horas.

fmma