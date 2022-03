En 7 días difunden al menos 2 casos de agresiones cometidas por policías en CDMX

El pasado jueves, la Colectiva de Personas Sordas publicó un video en el cual aparece un policía auxiliar tomando del cuello a un hombre. Ambos se encontraban al interior de la estación San Lázaro del Metrobús.

De acuerdo con el material audiovisual difundido, el cual tiene una duración de 30 segundos, el elemento le prohibió la entrada al usuario, el cual le enseñaba una tarjeta.

"No te voy a dejar abordar. No, no, no, estás mal, estás mal, ¿quién te dijo? No te voy a dejar, no te voy a dejar, sí, lo que tú quieras, así no vas a abordar, retírate", decía el uniformado.

Hoy, personal @SSC_CDMX @UCS_GCDMX negó el acceso y agredió a dos personas sordas que claramente se estaban identificando como tal, uno de ellos terminó con una fractura en el brazo, esto sucedió en la estación del @MetrobusCDMX San Lázaro @Claudiashein @andreslajous @Capuano pic.twitter.com/HZZgDJTcYd — CoPeSoR (@CoPeSoR) March 4, 2022

A las 23:36 horas del pasado 3 de marzo, la colectiva publicó el siguiente mensaje en Twitter: "Hoy, personal de @SSC_CDMX @UCS_GCDMX negó el acceso y agredió a dos personas sordas que claramente se estaban identificando como tal.

"Uno de ellos terminó con una fractura en el brazo, esto sucedió en la estación del @MetrobusCDMX San Lázaro..."

Posteriormente, la colectiva agregó que el policía implicado continuó acosando a las víctimas en el andén. "La única defensa que tenían era tomar video", escribieron.

El elemento los continuo acosando en el andén, y la única defensa que tenían era tomar vídeo, aquí está el rostro de tu personal @OHarfuch @UCS_GCDMX @SSC_CDMX @martibatres su policía violenta a personas con discapacidad. pic.twitter.com/lYLGctMMd4 — CoPeSoR (@CoPeSoR) March 4, 2022

"...@OHarfuch @UCS_GCDMX @SSC_CDMX @martibatres su policía violenta a personas con discapacidad".

La Secretaría de Seguridad Ciudadana señaló que identificó al policía auxiliar que aparece en los videos y que Asuntos Internos tomó conocimiento en el tema, por lo que se inició una carpeta de investigación. En tanto, el agente captado fue separado del cargo.

Buen día, con relación a este tema, la #SSC informa que ya se identificó al #PolicíaAuxiliar que aparece en el video; #AsuntosInternos tomó conocimiento del tema y se le inició carpeta de investigación; fue separado de su cargo. — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 4, 2022

AGENTES, EXHIBIDOS EN VIDEO

En esta misma semana, un repartidor de comida por aplicación, identificado como Alejandro Olivares, también acusó a elementos de la policía capitalina de agredirlo.

Los hechos sucedieron en la colonia Roma, donde el hombre señaló que los uniformados "se le fueron a golpes".

El repartidor dijo que sus hijas menores de edad también fueron agredidas por los agentes capitalinos.

El caso de las personas con discapacidad y el joven repartidor fueron difundidos en esta semana.

***Con información de Edgar Tequianes

ET