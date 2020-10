En 2 meses van 15 feminicidios en la CDMX; no hay detenidos

La Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio (FEIDF) de la Ciudad de México ha iniciado 15 indagatorias en tan solo dos meses. En la gran mayoría de los casos no hay detenidos, según aseguraron funcionarios de la institución a La Silla Rota.

El último expediente que inició la FEIDF fue el dos de octubre pasado, luego del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer a bordo de un automóvil que estaba estacionado en calles de la colonia Álvaro Obregón, alcaldía Iztapalapa, hechos que constan en el expediente CI-FEIDF/C/UI-C-1 S/D/00015/10-2020.

Las primeras pesquisas indican que la víctima podría tratase de una mujer identifica como María Cristina, quien era buscada por sus familiares desde el 27 de septiembre pasado, cuando fue vista por última vez al salir de su domicilio alrededor de las tres de la tarde.

En esta caso se presume que la mujer de 58 años se habría quitado la vida, pero las indagatorias continúan con el fin de esclarecer la muerte de la víctima.

Sin embargo, en el resto de los expedientes las occisas fueron privadas de la vida en hechos violentos. Algunas fueron asesinadas con armas de fuego. Tal es el caso de el fallecimiento de Victoria "N", quien fue baleada por el conductor de un automóvil con quien su pareja sentimental sostuvo una discusión previamente.

De acuerdo a lo asentado en el documento CI/FEIDF/0/UI-3 S/D/00014/09-2020, los hechos ocurrieron el 27 de septiembre pasado, alrededor de las nueve de la noche, en la colonia San Miguel Ajusco, alcaldía Tlalpan.

Tres días antes de este suceso, una mujer junto a su hija menor de edad fueron asesinadas en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, hechos por los que se abrió la carpeta de investigación CI-FEIDF/C/UI-C-1S/D/00012/09-2020.

"NO HAY DETENIDOS POR CRÍMENES": ASEGURAN FUNCIONARIOS DE LA FEIDF

Trabajadores de la Fiscalía de Feminicidios de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México aseguraron que en la gran mayoría de las carpetas de investigación que ha incidido la FEIDF no hay detenidos.

"La Fiscal es una gran abogada, pero no sabe en cuestión de investigación, es distinto litigar casos, ha investigarlos. No hay una estrategia sólida para resolver los casos. Eso nos está desviando en las pesquisas y hace que no tengamos líneas de investigación concretas", dijo uno de los entrevistados.

La FEIDF está a cargo de Sayuri Herrera, cuyo nombramiento se dio a conocer el pasado 8 de marzo, el mismo día en que marchó junto a miles de mujeres en la capital, y a más de dos años de que la abogada lograra que el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio fuera reclasificado como feminicidio.

A su llegada la licenciada en Derecho prometió efectividad y cero impunidad en los casos que estuvieran a cargo de su Fiscalía, y comenzó a revisar los expedientes de feminicidios que habían quedado rezagados o en los que no había resultados.

Como la investigación que se abrió por la muerte de Daniela Ramírez, quien fue hallada sin vida tras abordar un taxi cuando se dirigía a una fiesta. Durante el trayecto la joven de 21 años le solicitó ayuda a uno de sus amigos a través de mensajes por celular, ya que el conductor había cambiado de ruta.

No obstante, durante el aniversario luctuoso de la víctima, que se cumplió el 20 de mayo pasado, el abogado de este caso, Alberto Pérez, aseguró a este medio de comunicación que hasta en ese entonces las indagatorias no habían avanzado y que solo se había asentado una línea de investigación, que era la de secuestro exprés.

Una de las primeras investigaciones que se iniciaron en la Fiscalía de Feminicidios, fue la que constan en el expediente CI/FEIFF/C/UI-1 S/D/00002/08-2020, donde quedó asentado el hallazgo del cuerpo de una mujer de entre 25 y 30 años el 23 de agosto pasado, caso en el que aún no se tiene algún responsable de la muerte de la víctima, señalaron empleados de la FEIDF.

(Sharira Abundez)