Empresas transportistas del Edomex tienen adeudos por 54 mil mdp

La secretaría de Movilidad informó que la dependencia a su cargo no contempla apoyos económicos para el sector (Foto: Cuartoscuro)

Las empresas del transporte público del Estado de México mantienen adeudos cercanos a los 54 mil millones de pesos ante instituciones financieras y bancarias por los créditos que solicitaron desde 2019 por el cambio de más de 40 mil de sus unidades, entre vagonetas, microbuses y camiones; sin embargo, ante el confinamiento en el que se ha sometido a la población para evitar contagios por el covid-19, este sector no ha generado los ingresos suficientes para cumplir con sus obligaciones y han comenzado a caer en mora.

A pesar de ello, el secretario de Movilidad, Raymundo Martínez Carbajal, informó que la dependencia a su cargo no contempla apoyos económicos para el sector, ya que a los transportistas del Estado de México se les autorizó un aumento de dos pesos a sus tarifas desde el 01 de enero de 2020.

En entrevista, aseveró que los subsidios por 400 millones de pesos en forma de vales de gasolina que la Ciudad de México ha entregado a los transportistas capitalinos en este periodo, forman parte de los compromisos por mil millones de pesos que la Secretaría de Movilidad de la capital del país acordó con el sector desde el mes de febrero, para evitar un aumento a las tarifas como el que sí se autorizó en el Estado de México, por lo que, dijo, éstos no surgieron a partir de la contingencia sanitaria.

Gobierno estatal no ha asignado presupuesto para apoyos

El secretario afirmó que, a pesar de que la dependencia a su cargo ha contemplado un esquema de apoyos para los transportistas, con el fin de que se pudieran subsidiar algunos derechos administrativos para reactivar al sector, son propuestas que deben de ir acompañadas de un presupuesto que aún no se ha asignado por parte del gobierno estatal.

Puntualizó que la dependencia a su cargo comenzó a trabajar de manera directa con los transportistas y las instituciones crediticias, con la intención de que los acuerdos de aplazar tres meses las mensualidades, se respeten sin cobros adicionales y con el pago al final de los créditos pactados a tres, cuatro o cinco años.

Adicionalmente, se gestiona que esta prórroga en el pago de las mensualidades pueda aplazarse por el periodo en que esté activa la contingencia sanitaria y no se normalice la movilidad en los valles de México y de Toluca, pues, de lo contrario, esto podría generar despidos y desempleo en este sector esencial, considerado uno de los que han estado al frente durante la contingencia sanitaria y que más pérdidas ha tenido.

Solo operan al 20% de su capacidad

El secretario del Transporte de la Coalición de Organizaciones Sociales del Estado de México (COSEM) en el Valle de México, Hipólito Colín Zamora, indicó que los más de 15 mil transportistas que existen en la entidad se han visto muy afectados por la pandemia, debido a que, desde el mes de marzo, la ocupación del transporte público se redujo a casi el 80 por ciento, lo que ha propiciado que hasta el 60 por ciento del parque vehicular esté parado y que las empresas del sector tengan que absorber la nómina de sus trabajadores, a quienes apenas les están pagando el 50 por ciento de su nómina en este periodo.

"Nos hemos encontrado muy afectados porque la autoridad nos ha pedido la actualización del parque vehicular, pero para poder hacerlo requerimos de créditos y las financieras no nos perdonan las mensualidades aún en la pandemia, donde la gente no va a las escuelas y a sus trabajos usando el transporte público; entonces, las rentas siguen corriendo, pero las empresas y los trabajadores no tenemos para pagarlas", comentó.

Indicó que, hasta ahora, suman casi tres meses en los que los transportistas no han podido cumplir con sus obligaciones y, debido a que el Semáforo Epidemiológico se mantiene en color Rojo y las actividades productivas no se han restablecido, el sector comenzará a caer en cartera vencida.

El también dirigente del Grupo Empresarial Tlalnepantla explicó que, a partir de que se estableció el confinamiento obligatorio por parte de los tres niveles de gobierno, las cerca de 300 empresas comenzaron a sostener acuerdos con las financieras y las instituciones bancarias, con el fin de lograr que les otorgaran una prórroga de tres meses para el pago de las mensualidades, lo cual fue concedido en la mayoría de los casos, contemplando que la actividad económica se normalizara para este mes, lo cual no ha ocurrido.

"Hasta ahora, no existe un modelo financiero aprobado o consensado con la autoridad, pero es obvio que sacar las unidades de los estacionamientos, nos implica un desgaste y un gasto que no se está cubriendo por sí solo, porque una unidad apenas llega al 40 por ciento de su capacidad en una vuelta; entonces, necesitamos el respaldo de la autoridad que nos ayude a cubrir los gastos financieros y de operación, los salarios y las prestaciones sociales de los choferes. Es tiempo de trabajar de manera conjunta con la autoridad para generar un proyecto en beneficio de la sociedad", resaltó.

Ante ello, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la 60 Legislatura del Estado de México, Nazario Gutiérrez Martínez, solicitó a la Secretaría de Movilidad la entrega de vales de combustible y de apoyos para realizar los trámites reglamentarios a favor de los concesionarios del transporte público, así como la condonación de multas por trámites extraordinarios que adeuda el sector, como ocurrió en la Ciudad de México.

