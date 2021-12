Empresarios en Edomex aseguran que nuevos impuestos afectarán más a comerciantes

TOLUCA.-Mientras en el Congreso del Estado de México continúa el análisis del Paquete Fiscal 2022 que propuso el gobernador Alfredo del Mazo Maza, empresarios de la entidad señalaron que la creación de cuatro nuevos impuestos podría frenar la inversión en la zona toda vez que los estragos que la pandemia de covid-19 generó no se han superado.

La propuesta del Ejecutivo estatal contempla que, para el próximo año, se cobren cuatro nuevas contribuciones dirigidas a personas físicas con actividad empresarial, a quienes prestan servicios profesionales así como a empresas contaminantes y casas de empeño.

“Es algo que no esperábamos y menos en medio de una crisis económica, es algo que preocupa, ¿por qué se dan en este momento con tres años de caída de la economía? Estamos haciendo un análisis antes de dar una opinión específica, estamos convocando a todos los sectores afectados”, señaló Laura González presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Mexiquense.

Para la mesa de análisis, adelantó, se convocará a todos los colegios de profesionistas, aunque lamentó que los más afectados no serán ellos, sino los que tengan que pagar los impuestos cedulares, es decir, los comerciantes.

“La inmensa mayoría de los comerciantes de este estado, que es el grueso de la actividad económica, estarían afectados porque están registrados como personas físicas por la actividad empresarial, es el régimen más común y a todos ellos les afectaría en las utilidades que muchos de ellos ni las tiene y los pocos que la tienen, tendrían que recortar”.

La contrapropuesta por parte del sector es mejorar la recaudación del impuesto sobre nómina, toda vez que el monto que se aspira a recaudar por el impuesto cedular, que es por la prestación de servicios profesionales y por realizar actividades empresariales del 5% por operación realizada, podría solventarse con el ISR y un fondo de ahorro extra.

En lo que refiere al impuesto ambiental, señaló que lo tenían previsto, sin embargo no pueden defender que exista un nuevo impuesto sin ningún motivo ya que están siendo muy golpeados fiscalmente, en tanto que, en lo que compete al impuesto a casa de empeño, declaró que aunque no tienen representación del sector, sólo esperan que no repercuta en el usuario, ya que la cuesta de enero es la peor época del año ya que tradicionalmente reporta un aumento de pignorantes en esta temporada.





