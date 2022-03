Empresarios del Valle de Toluca, a favor de no usar tapabocas en sitios públicos

Debido a la baja en la positividad del Covid-19 en la población del Valle de Toluca, pues del 1 al 6 de marzo apenas se confirmaron seis casos en la zona, la delegación en la región de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) se pronunció a favor de dejar de usar el cubrebocas en espacios públicos, como ya ocurre en Nuevo León y Coahuila.

Jorge Luis Pedraza, presidente de esta cámara empresarial, adelantó que a través de los representantes de las asociaciones de hoteles y espacios turísticos, buscan la posibilidad de que, para las vacaciones de Semana Santa, en espacios públicos o balnearios la gente pueda retirarse la mascarilla.

"Cuando existen las condiciones y la autoridad considere las condiciones sanitarias necesarias, porque en las gasolineras o caminando da miedo que la gente traiga la cara tapada, pero insisto, cuando existan las condiciones, pues depende de temas de ocupación hospitalaria y cómo vislumbra la autoridad en lo macro esta situación", señaló en conferencia.

VECINOS, EN DESACUERDO

En tanto, vecinos de la capital de esta entidad encontraron un punto de desacuerdo, pues mientras unos dijeron que ya es necesario volver a la normalidad pre pandemia, otros consideraron que no es momento de bajar la guardia, ya que el virus sigue mutando.

"No es momento, siguen los casos, en mi familia acabamos de tenerlo y aunque dicen que ómicron es más tranquilo, la realidad no es así, hasta que haya una cura, hasta que sea como gripe, no podemos bajar la guardia", comentó Mario.

Para Ella ya es tiempo de comenzar a recuperar la visibilidad de los rostros, lo que abonaría al clima de seguridad en las calles.

(Foto: Fernanda García)

"Ya estoy cansada del cubrebocas y de que te vean mal en público si no lo traes puesto, creo que en espacios abiertos realmente no es necesario".

En este punto, el líder de la Canaco-Servytur en el Valle de Toluca, Pedraza Navarrete, coincidió:

"No digo que utilicen esta herramienta como un mecanismo para asaltar y no ser identificados, pero es muy útil. A mí me pasó, me asaltaron en una estación de servicio y simplemente no se le veía el rostro al asaltante".

Por su parte, Alejandro Ernesto Macías Hernández, profesor investigador por la Universidad de Guanajuato y epidemiólogo, consideró que mientras la positividad en los casos sospechosos de Covid-19 se mantenga en 20% es necesario que se utilice la mascarilla, para proteger a los más vulnerables.

ET