Empresa que vende con sobreprecios de 2000% es contratada para reconstrucción en CDMX

Para obras de repavimentación por el sismo del 19 de septiembre de 2017, la Agencia de Gestión Urbana (AGU) de la Ciudad de México contrató a una empresa que en realidad se dedica a la venta de artículos textiles y que vendió con sobreprecio de 2,700% a la delegación Álvaro Obregón.

ATOM CO S. de R.L. de C.V., que vendió cascos de seguridad amarillo marca Truper de 92 pesos (precio de mercado) a 2 mil 610 pesos a la Delegación Álvaro Obregón en 2015 -entre otros artículos a sobreprecio- fue la misma empresa responsable del reencarpetado asfáltico en Coyoacán como parte de las obras de la Reconstrucción de la Ciudad de México.

La Comisión para la Reconstrucción de la CDMX autorizó un presupuesto de 807 millones de pesos a la AGU para trabajos de repavimentación en vialidades primarias y secundarias dañadas por el sismo. Entre los contratistas y proveedores, la AGU eligió a la comercializadora ATOM CO S. de R.L. de C.V. para repavimentación de Coyoacán.

Con respecto a la adjudicación a ATOM CO para la pavimentación en Coyoacán por la reconstrucción de la CDMX, si la empresa se especializa en comercializar productos como vestuario y herramientas, la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México, respondió que “en el ámbito de la construcción acreditó su capacidad técnica y se ratifica con el registro ante la Secretaría de Obras”.

Específicamente sobre cómo se probó la experiencia y capacidad de la empresa, la AGU respondió que la empresa ya había colaborado con la dependencia en el año 2017 con trabajos en el reencarpetado de la avenida Telecomunicaciones, donde se rehabilitó la carpeta asfáltica de 19 mil 900 metros cuadrados, y que la obra, con una calidad óptima, fue entregada en tiempo y forma.

Y en torno a si se puede confiar en una empresa que tiene domicilios distintos en varios contratos, se contestó que para la AGU en el acta constitutiva sólo existe un registro fiscal, el cual se ratifica en la Secretaría de Obras, y en el caso de ATOM CO es el mismo.

En julio de 2018, LA SILLA ROTA publicó el reportaje “Asignan compras irregulares a empresa en Álvaro Obregón y Coyoacán” que da cuenta de cómo ATOM CO S. de R.L. de C.V. se convirtió en uno de los proveedores favoritos de las alcaldías de Álvaro Obregón y Coyoacán, las cuales entregaron contratos por más de 115 millones de pesos en los últimos cinco días de 2015.

La empresa contratada hoy para la Reconstrucción de la CDMX se constituyó el 11 de febrero de 2015 ante Pablo Antonio Pruneda Padilla, notario 155 de la Ciudad de México, según la escritura pública 45,769, y se inscribió en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio el 26 de mayo de 2015.

Registró como actividad económica “acabados de fibras, hilados, hilos y telas” ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), y como objeto social el “comercio de objeto cualquier licito por la ley, textiles, vestuarios, ropas, pieles, etc”, y comenzó a vender material eléctrico, conos viales, llantas y coladeras a las delegaciones, con lo que sus ingresos aumentaron exponencialmente.

Un ejemplo de la venta a sobreprecio son los artículos del contrato DAO/DGA/DRMYSG/CAPS/15-12/014 por 22 millones 648 mil 969 pesos con 26 centavos por “materiales diversos”, suscrito por la alcaldía de Álvaro Obregón y ATOM CO S. de R.L. de C.V., donde están los 50 “cascos de seguridad amarillo marca Truper” que tienen un precio en el mercado de 92 pesos cada uno y que la demarcación capitalina 2 mil 610 pesos la pieza, también un “pantalón marca Yazbek”, el cual tiene un costo en el mercado de 168 pesos al mayoreo, y se facturó en 640 pesos.

La empresa también le ha vendió “vestuario y uniformes” por 9.7 millones de pesos al Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, y 557 mil pesos a la Secretaría del Medio Ambiente; 4.7 millones de pesos de “equipo de protección” al Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal.

Además, la delegación solicitó “11 bombas centrifugas de 1 1/2 marca Truper” y pagó 5 mil 405 pesos con 18 centavos por cada una de acuerdo a la factura 000044 E de fecha 1 de enero de 2016, el producto tiene un precio comercial de 3 mil 950 pesos, una diferencia de mil 455 pesos con 18 centavos. También adquirió “11 bombas centrifugas de 1 marca Truper” a un precio de 3 mil 887 pesos con 95 centavos cada pieza, y la cual tiene un costo en el mercado de 2 mil 850 pesos, una diferencia de mil 037 pesos con 95 centavos.

Durante el 2018, la Comisión para la Reconstrucción de la CDMX aprobó un plan de 42 acciones para atender las necesidades de las de la población derivadas de la emergencia del sismo, y una de ellas fue la repavimentación de vialidades primarias y secundarias dañadas.

La AGU entregó por adjudicación directa AGU-AD-L-1-170-18 por 18.7 millones de pesos para la “reconstrucción, recuperación y trasformación de la Ciudad de México, mediante trabajos de carpeta asfáltica a través de fresado y reencarpetado para la mitigación de daños provocados por el sismo en Canal de Miramontes de Taxqueña a avenida Escuela Militar, Delegación Coyoacán”.

El documento lo firmaron el 24 de mayo de 2018, Enrique Filloy Ramos, director general de Infraestructura Vial de la AGU, y Fernando Torres Carmona, apoderado legal de ATOM CO S. de R.L. de C.V.

A diferencia con los contratos celebrados con las alcaldías de Coyoacán y Álvaro Obregón, no señaló como objeto social la comercialización, si no la “realización y diseño de obra, remodelación, mantenimiento, construcción, edificación, decoración, arquitectura, de bienes raíces, de bienes e inmuebles”.

En el contrato para la repavimentación de Coyoacán, la empresa ATOM CO S. de R.L. de C.V. señaló como domicilio fiscal Adolfo Prieto No. 612 Piso 3 colonia Del Valle en la Delegación Benito Juárez, mientras que en los contratos de comercialización y sus facturas aparece como domicilio fiscal Amores No. 229 Interior (casa) 11 Colonia del Valle.

CASO COYOACÁN

La contratación exprés de ATOM CO también sucedió en Coyoacán en las mismas fechas, durante la gestión del entonces jefe delegacional Valentín Maldonado Salgado, quien hoy es candidato a diputado local por el Distrito XXXII.

El 28 de diciembre de 2015, Pablo López Ángel, director general de Administración de Coyoacán, y Marco Antonio Rodríguez Alejandro, representante legal de la empresa, firmaron el contrato 02CD04/6CM/CA/062/15 por 5 millones 999 mil 784 pesos con 48 centavos, por adquisición de “material eléctrico”.

Dos días después se consumaron otras dos operaciones de compra en un solo día entre la Delegación Coyoacán y la empresa ATOM CO, firmaron contratos más por 74 millones 992 mil 489 pesos con 80 centavos. Las contrataciones fueron adjudicaciones directas.

El 30 de diciembre de 2015, en la Delegación Coyoacán se expidió la autorización de suficiencia presupuestal para realizar las compras mediante en el oficio DRHF/3237/2015. Ese mismo día se realizó la 12ª. Sesión Extraordinaria del Comité Delegacional de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios donde se aprobaron los dos contratos a la empresa ATOM CO.

En la sesión se aprobó el Caso 23/15 para la compra de “material eléctrico” por 49 millones 997 mil 890 pesos con 80 centavos, y el Caso 24/15 para la adquisición de “extremidades, tubos, brocales y coladeras” por 24 millones 994 mil 598 pesos con 88 centavos.

Los contratos 02CD04/CA/067/15 para el material eléctrico y el 02CD04/CA/068/15 para “extremidades, tubos, brocales y coladeras” fueron firmados el mismo 30 de diciembre de 2015.

Pocas horas después se expidieron las facturas 000029 E a las 21: 12 horas y la 000030 E a las 21: 14 horas, con sólo dos minutos de diferencia, por un total de 74 millones 992 mil 489 pesos con 68 centavos.

