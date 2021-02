Empresa en paraísos fiscales y sobrecostos es contratada para la reconstrucción del 19S

Be Grand Copilco (Especial)

Como parte de la investigación #ReconstrucciónFallida presentada a propósito del primer aniversario del 19S, se suma esta cuarta parte sobre las irregularidades y conflictos de interés por parte de las empresas contratadas por la Comisión para la Reconstrucción en la CDMX

A pesar de los sobrecostos en sus obras en la CDMX y de que uno de los accionistas tiene una empresa "de papel" en un paraíso fiscal en el Caribe, la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) contrató a Irkon Holding S.A. de C.V. para trabajos de demolición en la reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 (19S).

Grupo Inmobiliario Carr tiene en el ramo de la infraestructura a la empresa Irkon Holding S.A. de C.V. y en el inmobiliario a BeGrand S.A.P.I. de C.V., compañía de construcción de vivienda que pretendía construir dos torres de departamentos en las periferias de Ciudad Universitaria y con señalamientos de obras irregulares en la capital del país.

En el estado de Puebla, Irkon Holdings fue el responsable de las obras de modernización de caminos en Chiconcuautla y Jalpan, y por incurrir en anomalías, la Secretaría de la Contraloría inhabilitó a la empresa en abril de 2017 para ser contratada por el gobierno estatal.

En dos predios en la Delegación Álvaro Obregón en la Ciudad de México, la empresa Be Grand sólo podía construir tres niveles, pero construyó 26 niveles gracias a que Simón Neumann, entonces secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda y señalado por ser uno de los integrantes del llamado Cártel Inmobiliario aprobó la figura de un “polígono de actuación” para aumentar el número de pisos del desarrollo.

Sin importar las protestas de universitarios y sociedad civil, Be Grand ya anunció a sus inversionistas que el proyecto de Copilco-Ciudad de Universitaria concluirá en cuatro años.

Conforme a las estimaciones de la Compañía, se espera que las ventas del Proyecto Universidad inicien en aproximadamente 36 meses, es decir, en junio de 2021”, señala un documento en poder de La Silla Rota.

La SOBSE, bajo la gestión de Edgar Tungüí Rodríguez, entregó contratos millonarios antes del sismo, como el de la rehabilitación de la Glorieta de Insurgentes donde se le habrían pagado 2.1 mdp más, y al menos por trabajos para la reconstrucción a Irkon Holdings por más de 3 millones de pesos.

Además el nombre de Nicolás Carrancedo Ojedo aparece en la lista de los mexicanos dentro de la investigación internacional de los Bahamas Leaks, una revelación periodística que en México realizaron los periodistas Daniel Lizárraga, Raúl Olmos, Valeria Durán, Dulce González y Mirelle Mora. La investigación concluyó que a la manera de los "Panamá Papers" ganador del Pulitzer, un grupo de empresas tienen paraísos fiscales en las Bahamas, entre ellos cientos de empresarios en México, con el fin de ocultar dinero para no pagar impuestos.

La Silla Rota contactó al equipo de comunicación y relaciones públicas de Be Grand, la que en una tarjeta informativa respondió que su “prioridad es el respeto y apego a la normatividad y a las buenas prácticas” en sus obras, y que “todas las empresas que conforman el Grupo Be Grand son sociedades debidamente constituidas en México y/o conforme a las leyes de los países donde se encuentran ubicadas”.

Paraíso fiscal

La investigación periodística internacional “Bahamas Leaks” reveló y exhibió cientos de firmas, fideicomisos y fundaciones mexicanas con inversiones en las Bahamas, isla del Caribe conocida como uno de los principales paraísos fiscales en el mundo.

Entre los 1.3 millones de documentos aparecen los nombres de 432 mexicanos, entre ellos, Nicolás Carrancedo Ocejo, director general de Be Grand, empresa inmobiliaria con fuerte presencia en la Ciudad de México.

Un paraíso fiscal es un territorio con un sistema que ofrece exenciones a los inversionistas, protección al secreto financiero y cobro de impuesto muy bajos al ingreso.

La importancia que tienen los Bahamas Leaks es que pueden darse a conocer los nombres de las personas que tienen empresas ocultas ahí o presuntamente ocultas, es decir, no necesariamente el hecho de que tengas una empresa ahí te hace una persona que haya cometido defraudación fiscal, sin embargo, el hecho de poder mostrar los nombres hace que normalmente las secretarías de hacienda, las oficinas de impuestos de cada país revisen si efectivamente esa persona ha reportado que tiene ingresos o cuentas bancarias allá.

Daniel Lizárraga, periodista

Los paraísos fiscales se utilizan para gozar de sus beneficios, como mover y ocultar dinero a través de bancos internacionales y para no pagar impuestos en México, o para pagar los menos posibles.

“Cualquier mexicano tiene que reportar ante el SAT que tiene cuentas bancarias o empresas de papel en Bahamas, necesariamente cada año lo tiene que reportar”, explicó Daniel Lizarraga.

En enero de 2018, el SAT informó que a partir de la publicación de los reportajes Panamá Papers, Bahama Leaks y Paradise Papers, se realizaron acciones de control que le permitieron recaudar aproximadamente mil 300 mdp.

La empresa Be Grand señaló que sus “sociedades están reportadas ante las autoridades hacendarias correspondientes según la jurisdicción que les compete y en cumplimiento con sus obligaciones fiscales o de cualquier otra naturaleza”.

“Zamar Global Corp.” es la empresa registrada el 7 de enero de 2014 en las Bahamas a nombre de Nicolás Carrancedo Ocejo, y que tiene como intermediaria a Citco Bank and Trust Company (Bahamas) Limited, con dirección en One Montague Place, 1st Floor, East Bay Street, Nassau.

Señaló dos direcciones en México “Pardo (Prado) Sur #240 Desp. 301 Del. Miguel Hidalgo, 11000 Lomas de Chapultepec, Distrito Federal, México” y “Monte Pelvoux 201 -101, 11000 Mexico City, Distrito Federal, México”, esta misma dirección es la misma que la del Fideicomiso número F/263117 con el que Be Grand construyó Park San Ángel en la Delegación Álvaro Obregón.

Un mes antes de crear “Zamar Global Corp”, la familia Carrancedo creó la empresa Be Grand, una de las divisiones de Grupo Inmobiliario Carr, la cual tiene más de 30 años en diversas áreas de negocio y que lleva ese nombre por las primeras cuatro letras del apellido Carrancedo.

“BEGRAND, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE” la constituyeron Nicolás Carrancedo Carredano —quien también acostumbra utilizar el nombre de Nicolás José Carrancedo Carredano— y Nicolás Carrancedo Ocejo, de acuerdo con la autorización de la Secretaría de Economía con Clave Única de Documento A201312180923460006 de fecha 18 de diciembre de 2013.

Se estableció la “compra, venta, arrendamiento, administración, construcción y explotación de todo tipo de inmuebles”, como uno de los objetivos de la empresa.

Tiene un capital fijo de 50 mil pesos, representado por 50 mil acciones de la Clase I y con un capital social máximo ilimitado, Clase II, y sólo los tenedores de acciones de la primera tienen “derechos corporativos y económicos”, y puede votar y decidir respecto a cualquier asunto relacionado con la sociedad. Nicolás José Carrancedo Carredano y Nicolás Carrancedo Ocejo, padre e hijo tienen la totalidad de las acciones.

El presidente del consejo de administración es Nicolás José Carrancedo Carredano, el secretario Nicolás Carrancedo Ocejo, y el comisario es Ernest Haiat Khabie, fundador de Haiat y Asociados S.C.

El 26 de marzo de 2014 la empresa Be Grand S.A.P.I de C.V. solicitó su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la Ciudad de México.

Be Grand tiene distintas marcas para sus departamentos, los “Be” tienen un precio de entre 1.5 y 3.5 mdp; los “Be Grand” que van de los 3.5 a los 10 mdp; y los “Be Grand Park” con precios superiores a los 12 mdp.

Con Nicolás Carrancedo Ocejo, Be Grand comenzó a crecer en la Ciudad de México en los últimos tres años, principalmente en las delegaciones Álvaro Obregón y Coyoacán, y sus desarrollos se caracterizan por la altura de sus construcciones que son superiores a los 20 niveles.

Busca consolidarse en el mercado residencial y residencial plus en vivienda vertical en la Ciudad de México, “en un periodo de 2014 a 2017 hemos escriturado más de 2 mil viviendas, equivalente a más de 530,000 m² construidos, de las cuales al cierre de 2017 fueron 442 viviendas y generaron ingresos por arriba de los $2,500 millones”.

La empresa Inversiones en Desarrollo Urbanos S.A. de C.V. registró las diversas marcas de Be Grand, y por eso comparten la dirección en Juan Salvador Agraz No. 65 Piso 6A, colonia El Molinito, en la Delegación Cuajimalpa.

Park San Ángel

El complejo residencial Park San Ángel exhibió las violaciones a las normas de construcción por parte de Be Grand, donde superó el número de niveles y viviendas permitidas, además derribó árboles con base en un Certificado de Único de Zonificación de Uso de Suelo que contraviene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Álvaro Obregón.

Ubicado en Eje 10 Sur Canoa No. 235 colonia Tizapán San Ángel, y el desarrollo se formó con la fusión del predio contiguo en calle Morelos No. 14, a ambos les aplicaba la zonificación H 3/ 30/R (Habitacional, 3 niveles, 30% de área libre, con densidad restringida, esto es 1 vivienda por cada 300 m2).

A Canoa No. 235 por estar en la avenida Río de la Magdalena le aplicaba la Norma de Ordenación sobre Vialidad y se le cambió la zonificación a HM/8/40/M (Habitacional mixto, ocho niveles, 40% de área libre, densidad media, una vivienda por cada 50 m2) de acuerdo al Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo con folio 20169-151ZEG013.

Sin embargo, el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Álvaro Obregón, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de mayo de 2011, señala en las Normas de Ordenación Particular, en el apartado de "Vialidades intra delegacionales", en Avenida Río de la Magdalena, en el tramo de San Jerónimo a Revolución, que cuando dos o más predios se fusionen, se mantendrán la zonificación, alturas y usos para cada una de las partes originales fusionada establecidas en ese programa.

El certificado de zonificación folio 20169-151ZEG013 fue utilizado para la solicitud de la constitución de un Polígono de Actuación mediante el Sistema de Actuación Privado folio 36801-61MOGE1 el 5 de marzo de 2014 para permitir la construcción de un conjunto habitacional de 145 viviendas.

El dictamen para la constitución del polígono de actuación lo firmó Simón Neumann, titular de SEDUVI y señalado de ser uno de los principales operadores de llamado Cártel Inmobiliario, el grupo de empresarios incrustados en el gobierno capitalino para favorecer a un grupo de desarrolladores.

“CUARTO. Los Certificados Únicos de Zonificación de Uso de Suelo que se soliciten para el predio ubicado en el Eje 10 Canoa número 235, Pueblo de Tizapán, Delegación Álvaro Obregón, se emitirá de acuerdo al presente Acuerdo, a partir del momento de su inscripción en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda”, señala el documento de aprobación del Polígono de Actuación.

Se inscribió el 7 de mayo de 2014 en el Libro V de Polígonos de Actuación Volumen UNO, Acta 125, y el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo folio 14252-151 MOR014 vigente para el predio y donde se autoriza la construcción de 23 y 26 niveles tiene como fecha 13 de marzo de 2014, es decir, que se expidió antes de que fuera registrado y como obligaba el acuerdo de aprobación.

En el portal de la SEDUVI sigue vigente certificado de zonificación del predio de Morelos No. 14 con folio 11255-151ZEGO de fecha de 23 de abril de 2013 donde sólo se autoriza la construcción de tres niveles y cinco viviendas como máximo.

Las empresas R Canoa 235 S.A. e Impulsora de Desarrollo Urbanos S.A. de C.V., representadas por Nicolás Carrancedo Ocejo, se presentaron como las poseedoras del predio en conjunto con el Fideicomiso número F/263117.

Por los derechos de fusión de los predios de Canoa No. 235 y Morelos No. 14 el Fideicomiso número F/263117 pagó $645 mil 705 pesos, y la documentación la recibió Gerardo Gonzalo Moreno Corral, quien es director de Proyectos Inmobiliarios de Be Grand, y señaló como dirección del fideicomiso la calle Monte Pelvoux 210 -101 colonia Lomas de Chapultepec, la misma dirección que Zamar Global Corp., la empresa también registrada en las Bahamas.

Al fusionarse ambos predios en ellos solo se podían construir tres niveles, pero se levantaron dos torres. La Torre 1 de 26 niveles tiene 102 viviendas, y la Torre 2 de 3 niveles tiene 43 viviendas.

La SEDUVI emitió un nuevo documento para legalizar la construcción de las torres, el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo con número de folio 14252-151MOR014 de fecha de expedición del 13 de marzo de 2014.

Be Grand a través de la empresa R Canoa 235 S.A. de C.V., recibió el aval de la Delegación Álvaro Obregón para construir las torres con el Registro de Manifestación de Construcción tipo "C" con folio AOB-3189-2014 el 16 de julio de 2014.

Gerardo Gonzalo Moreno Corral se presentó como representante ahora de R Canoa 235 S.A. de C.V., y quien en mayo de 2017 también se ostentó como representante de Be Grand en la construcción ubicada en Carretera México Toluca No. 5408, en Contadero, Cuajimalpa.

Con ese mismo certificado se integró la resolución administrativa de autorización condicionada en materia de impacto ambiental SEDEMA/DGRA/003283/2014 de fecha 24 de abril de 2014, que le permitió el derribo de 191 árboles, el trasplante de 16 individuos arbóreos y la restitución económica por la cantidad de 907 mil 287 pesos con 06 centavos.

La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial realizó una investigación sobre Park San Ángel y en la resolución administrativa número PAOT-2014-1821-SOT-805 exhibió los errores de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y los abusos de Be Grand.

“El predio objeto de investigación cuenta con el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo con folio 20169-151ZEGO13 de fecha de expedición del cinco de julio de dos mil trece, el cual otorga a los predios fusionados la zonificación HM/8/40/M (Habitacional mixto, ocho niveles, 40% de área libre, densidad media, esto es una vivienda por cada 50 m2) contraviniendo la Norma de Ordenación Particular ‘Vialidades intra delegacionales’ en Avenida Río de la Magdalena en el tramo de Av. San Jerónimo a la Av. Revolución, prevista en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Álvaro Obregón, la cual refiere que cada predio fusionado mantendrá la zonificación aplicable, autorizando en consecuencia una superficie máxima de construcción de 36,119.04 m2, autorizando150 viviendas, lo cual es superior a lo permitido en cada uno de los predios”, expone la PAOT.

También indica que la resolución administrativa de impacto ambiental contraviene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Álvaro Obregón.

Park San Ángel ya se encuentra habitado, a pesar de que no cuenta con la autorización de uso y ocupación, informó la Delegación Álvaro Obregón en el oficio CDU/UDMLCA/0378/2018 de fecha 2 de marzo de 2018.

Be Grand indicó que en Park San Ángel “el juicio interpuesto por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha sido resuelto desde 2016 a favor de Be Grand, concluyendo en todas sus instancias el 18 de enero de 2018 mediante resolución de Tribunal Federal”.

La empresa señaló que “este es un desarrollo totalmente concluido que cuenta con todos los permisos y licencias necesarios que incluyen, entre otros, Aviso de Terminación de Obra realizada con Registro de Manifestación de Construcción Tipo (B) desde el 17 de mayo de 2016, así como Autorización de Uso y Ocupación de fecha 24 de mayo de 2016”.

Sin embargo, de acuerdo al oficio CDU/UDMLCN/03781/2018 firmado por Miguel Ángel Segura Guzmán, Jefe de la Unidad Departamental de Licencias de Construcción de la Delegación Álvaro Obregón informó que “haya ingresado a través de la Ventanilla Única Delegacional Aviso de Terminación de Obra en consecuencia no se ha otorgado Autorización de Uso y Ocupación para el predio en comento por lo anterior no es posible enviar la copia solicitada”.

Contratista de la CDMX

Irkon Holdings “se enfoca en el desarrollo y construcción de proyectos propios y para entidades gubernamentales”. Nicolas Carrancedo Ocejo se ha presentado como apoderado legal de la empresa, y uno de sus clientes es el gobierno de la CDMX, quien le ha entregado contratos millonarios para dos obras emblemáticas de la administración local.

El Ecoducto CDMX Río de la Piedad, que se construyó sobre 1.6 kilómetros del camellón que divide los sentidos del Viaducto Miguel Alemán, estuvo a cargo de la Irkon Holdings, y la obra tuvo un incremento del 22 por ciento del precio original.

El 20 de julio de 2017, el director General de Infraestructura Vial de la Agencia de Gestión Urbana, Enrique Filloy Ramos, y el apoderado legal de Irkon Holdings, Hugo Enrique Fonseca Morales, firmaron el contrato AGU-LPN-L-1-045-17 para la “primera etapa de conformación de infraestructura peatonal parque lineal viaducto”.

Se estableció que el monto del contrato sería de 75 millones 893 mil 069 pesos con 75 centavos y un plazo de 90 días para la ejecución de la obra, del 21 de julio al 18 de octubre.

El sismo del 19 de septiembre se suspendieron los trabajos del Ecoducto por 18 días, lo que derivó en convenio para ajustar el plazo, y se acordó que sería el 5 de noviembre el día de la entrega de la obra.

Casi al concluir los trabajos, la empresa Irkon Holdings informó que se requerían unos biodigestores de tratamiento de agua residual. Lo que elevó el costo del Ecoducto.

De acuerdo a la factura IRK-927 de fecha 2 de enero de 2018, el gobierno capitalino pagó 19 millones 269 mil 777 pesos con 72 centavos por los biodigestores, y se hizo al amparo de la adjudicación directa AGU-AD-1-F-172-17, que habría sido una segunda etapa.

El Ecoducto que debió costar 75 millones 893 mil 069 pesos con 75 centavos, se elevó a 92 millones 671 mil 160 pesos 35 pesos, que representa un incremento de 16 millones 778 mil 090 pesos 60 centavos.

El 8 de diciembre de 2017, el entonces jefe de gobierno y hoy senador del PRD, Miguel Ángel Mancera inauguró el Ecoducto CDMX Río de la Piedad.

En el boletín informativo del gobierno capitalino de fecha 8 de diciembre de 2017 se indicó que los biodigestores formaban parte de la primera etapa, ya que “en una segunda etapa, se realizará un concurso para la construcción de un pabellón cultural y educativo, por lo que este espacio brinda la posibilidad de ser utilizado para fines didácticos y de educación ambiental”.

Irkon Holdings también firmó un contrato con la SOBSE, con Edgar Tungüí Rodríguez, por el “mejoramiento urbano de Corredor Insurgentes – Glorieta de Insurgentes”. El contrato DGSU-LNP-F-1-120-16 por lo suscribió el apoderado legal de Irkon Holdings, Hugo Enrique Fonseca Morales.

El costo de obra no es claro. La Silla Rota solicitó el contrato con Irkon Holdings y le entregaron el “catálogo de conceptos” donde se detalla el precio de cada trabajo, y señaló un total de 124 millones 853 mil 084 pesos con 72 centavos.

Sin embargo, el área de comunicación social del gobierno capitalino indicó un costo superior en noviembre de 2017, además de que indicó que los trabajos corrieron a cargo de otra dependencia, de la Agencia de Gestión Urbana.

“Como parte de la rehabilitación de áreas de convivencia y recuperación de espacios públicos, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Agencia de Gestión Urbana (AGU), invirtió alrededor de 127 millones de pesos en el mejoramiento urbano de 17 mil metros cuadrados de la Glorieta de Insurgentes, para beneficio de millón y medio de personas que a diario recorren, atraviesan o transbordan”, informa el portal de internet de Comunicación Social.

Una diferencia de 2 millones 146 mil 915 pesos con 28 centavos, que se le habrían pagado de más al constructor.

La SOBSE con Edgar Tungüí Rodriguez también firmó con Irkon Holdings los contratos DGOP-LPN-L-1-024-15 por 62.3 millones de pesos por los trabajos de construcción de la segunda etapa de la escuela de educación media superior José Revueltas en la colonia El Parque, en la delegación Venustiano Carranza, el DOGDP-IR-L-4-054-16 por 7.4 millones de pesos para la ampliación de una sección y tramo de la avenida Desierto de los Leones, y el DGOP-AD-L-4-052-16 por 1.3 millones de pesos por el proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para el acondicionamiento de un carril reversible en el Puente Vehicular ubicado en la Avenida Toluca.

También le dan contratos para rehabilitar reclusorios

También Irkon Holding se encargó de la rehabilitación integral del Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México, la Secretaría de Gobierno le dio la adjudicación directa.

Antonio Hazael Ruiz Ortega, subsecretario del Sistema Penitenciario, y Ramón Pérez del Villar, apoderado de Ia empresa, firmaron el contrato SG/SSSP/DEA/AD003/002/2015 el 15 de septiembre de 2015.

Irkon Holding señaló como domicilio Juan Salvador Agraz No. 65 Piso 6 A, colonia Molinito, en la Delegación Cuajimalpa, la misma dirección que ocupan las oficinas de Be Grand y la empresa Inversiones en Desarrollo Urbanos S.A. de C.V.

El monto contratado fue de 64 millones 390 mil 462 pesos con 55 centavos y el plazo de ejecución de obra del 15 de septiembre al 15 de diciembre de 2015.

La Silla Rota solicitó las facturas de pago y los anexos técnicos con los detalles de la obra, pero fueron negados, ya que por el sismo del 19 de septiembre de 2017 no se puede ingresar a las oficinas donde se encuentran los documentos fiscales.

“El contrato y la documentación se generó durante el ejercicio presupuestal 2015, y en este momento no se cuenta con acceso a los mismos, en virtud de que derivado del sismo del 19 de septiembre del año 2017, y de conformidad con la Cédula de Evaluación Post sísmica del inmueble ubicado en Avenida San Antonio Abad 124, Colonia Tránsito (donde se ubicaban las oficinas y archivos de las áreas que forman la Dirección Ejecutiva de Administración), de fecha 27 de septiembre del año 2017, realizada por el Director General del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal, el DR. en I. Renato Berrón Ruiz”, informó la Secretaría de Gobierno en el oficio SSP/DEA/SCSG/ 0395 /2018.

“El edificio presenta un Riesgo Bajo, sin embargo no puede seguir siendo habitado pues el edificio colindante ubicado en San Antonio Abad número 122 se encuentra en Riesgo Alto y su posible colapso, aunado a que actualmente se están realizando los trabajos de demolición de éste, por lo tanto y procurando la seguridad de los trabajadores no es posible acceder al inmueble que ocupaba la Dirección Ejecutiva de Administración, por lo que es materialmente imposible entregar dicha información, hasta en tanto se tenga acceso al edificio en comentó”, se indicó.

Las Torres de Ciudad Universitaria

Be Grand proyecta construir dos torres de departamentos en Copilco, lo que pone en riesgo el estatus de Ciudad Universitaria como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO.

Sin embargo, la empresa dijo a La Silla Rota que el predio “se encuentra dentro de una zona marcada con potencial de desarrollo de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano de la Delegación Coyoacán y cuenta con todos los permisos y licencias necesarios los cuales se encuentran en vigor en términos de la legislación aplicable”.

En una comunicación a sus inversionistas, Be Grand aseguró “, la Compañía y sus subsidiarias cuentan con los permisos y licencias necesarios en este momento para llevar a cabo el desarrollo y construcción del Proyecto Universidad, los cuales fueron obtenidos y se encuentran en vigor en términos de la legislación aplicable. Conforme a las estimaciones de la Compañía, se espera que las ventas del Proyecto Universidad inicien en aproximadamente 36 meses, es decir, en junio de 2021, mientras que el vencimiento de los certificados bursátiles emitidos por la Compañía con clave de pizarra BEGRAND 18, es el 30 de marzo de 2021”.

Be Grand declaró que tiene todos los documentos en regla, pero hay poca claridad en cómo consiguió la autorización para construir 27 niveles cuando en la zona sólo están permitidos dos, por estar en el polígono de amortiguamiento de Ciudad Universitaria.

Grupo Ambientes Servicios Inmobiliarios S.A. de C.V. a través de Godofredo Zepeda Islas solicitó a la Delegación Coyoacán la constancia de alineamiento y número oficial, y se le expidió la OB/0951/2015 el 15 de julio de 2015, está persona es representante de Be Grand en otra construcción.

El registro de manifestación de construcción se expidió el 15 de julio de 2016, en el documento la autoridad delegacional señala que tiene permitido la construcción de 23 y 27 niveles.

La SEDUVI le dio beneficios a Be Grand sin tomar en cuenta la declaratoria de la UNESCO.

El 20 de mayo de 2016, los representantes de Be Grand y Portico Capital solicitaron la aplicación de la Norma de Ordenación Particular para Proyectos Urbanos Estratégicos, con base en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Coyoacán del 10 de agosto de 2010.

Y en menos de tres semanas, el 9 de junio de 2016, en el oficio SEDUVI/DGDU/0438/2016, el director de Instrumentos para el Desarrollo Urbano, Francisco Alejandro García Robles, emitió el dictamen procedente con el que se autorizó el crecimiento de la construcción.

A cambio, Be Grand tiene que realizar “obras para el mejoramiento del espacio público en un radio de 500 metros”, lo cual alcanzaría el campus universitario.

El dictamen de impacto ambiental SEDEMA/DGRA/DEIA/002357/2016 de fecha23 de marzo de 2016 para el predio de Copilco No. 75, se emitió antes de la autorización de la construcción de 23 y 27 niveles, incluso antes de la solicitud.

Cuando se entregó el registro de manifestación de construcción RCOC/09/16 el 15 de julio de 2016, el proyecto no contaba con el dictamen de impacto urbano de la SEDUVI.

La SEDUVI y la Delegación Coyoacán actuaron con extraña celeridad para autorizar el aumento en los niveles, 23 y 27, los números que obsesionan a Be Grand, porque todas sus construcciones tienen esas dimensiones.

Reconstrucción 19S CDMX

Finalmente... Sin importar el historial de sobrecostos y de presuntas irregularidades en sus desarrollos inmobiliarios, la SOBSE con Edgar Tungüí Rodríguez al frente entregó el contrato para los trabajos de reconstrucción por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

El contrato DGOP-AD-L-2-E02-17 por 3.8 millones para los trabajos ubicados en calle Medellín No. 176 esquina San Luis Potosí en la colonia Roma Norte. Los trabajos se realizaron del 25 al 30 de septiembre de 2017. Se le pagó con una transferencia bancaria del Fondo de Atención a los Desastres Naturales.

