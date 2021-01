Empleados de casinos alzan la voz en Edomex por crisis económica

TOLUCA.-El giro de los casinos en el Estado de México, es otro rubro que ha sido severamente afectado desde que inició la pandemia del nuevo coronavirus, pues en cuanto se emitió la alerta sanitaria, inmediatamente estos sitios de apuestas fueron cerrados, lo que daña la economía de tres mil 500 personas de forma directa como meseros, personal de limpieza, mantenimiento, vendedores y cajeros, mientras que entre 12 mil y 14 mil fuentes de trabajo indirectas se perdieron, como es gente de seguridad, acomodadores de automóviles y proveedores, por ejemplo.

La problemática de desempleo en estos centros de diversión se centra en los municipios como Metepec, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan, indicó el desempleado Javier García, quien los primeros meses del año pasado "echo mano" de sus pocos ahorros para sacar adelante a su familia, "posteriormente teniendo algunas deudas y luego tuve que recurrir a un pequeño ahorro de mi afore".

Sostuvo el joven que solo en un inicio de la pandemia, algunas empresas de casinos apoyaron a su personal económicamente, pero ya dejaron de hacerlo, "al principio algunas empresas nos dieron algunos apoyos, se han manejado de diferente manera las empresas, de manera individual, algunas no, algunas sí no apoyaron, algunas algo, algunas mucho o poco".

Preocupado, Javier García expresó que le teme enfermarse de covid-19, pues al no tener seguridad social, tampoco tiene para comprar un tratamiento médico que llega a costar entre 30 mil y 40 mil pesos, "no hay dinero, no hay trabajo y muchos de nosotros no tenemos para solventar los tratamientos de esta enfermedad".

Por su parte, la señorita Andrea, quien trabajaba en un casino ubicado en Huixquilucan, señaló que al quedarse sin empleo anda "agarrando trabajitos eventuales en casa, en limpieza, pero no es algo fijo, es eventual, lo que caiga para generar un poco de dinero y tener solvencia, antes trabajaba de vendedora en el casino".

En tanto, Evelyn, quien desde hace cuatro años también se empleaba en un casino de Huixquilucan donde jugaba en vivo con los clientes, comentó que la pandemia acabó con decenas de fuentes de empleo, incluyendo la de ella y lo que ha hecho es conseguir "trabajos no estables, eventuales, ahora es muy triste la situación, cada vez empeora más, pedimos a las autoridades la oportunidad de que se nos deje regresar a laborar con todos los protocolos de sanidad".

Mientras que la señora Socorro, señaló que pocos pero le han salido trabajos eventuales para llevar el sustento a su familia, "yo considero que sí se podrían reabrir los casinos tomando las medidas de salud correctas, sí se podría".

En los Valle de México y Toluca, se cuentan entre 15 y 22 salas de casino que han estado cerradas por la alerta máxima de contagio a la pandemia del nuevo coronavirus.





(Sharira Abundez)