Empleado del Metro enferma de covid y denuncia negligencias

"Tenía que denunciar, no podía quedarme, mis compañeros se están muriendo, en el Metro la gente está muriendo y no hay hospitalización, no hay medicamento, no hay equipo de protección, no hay un protocolo de seguridad, muchos compañeros vulnerables los hicieron regresar a trabajar, realmente la situación está mal", destacó Héctor Homero Zavala Zavala, secretario General del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema Colectivo Metro.

Zavala Zavala tiene 30 años de antigüedad en el Metro y el pasado 8 de enero enfermó de covid-19, entonces se enfrentó con problemas para recibir atención y los medicamentos que requiere, eso fue lo que lo impulsó a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República por omisiones que ha sufrido en el trabajo.

Relató que desde el inicio de la pandemia de coronavirus, las autoridades les informaron que les quitarían algunas prestaciones y estímulos para destinar esos recursos a salud; sin embargo, no se vio reflejado, ya que no les entregan cubrebocas, gel antibacterial ni guantes, a pesar de que están en alto riesgo de contagio.

Explicó que ya había tramitado dos amparos previamente para que le dieran equipo de protección personal, pero la falta de atención médica ahora que enfermó de covid-19 lo llevó a presentar la denuncia este 7 de enero.

"ESPERO QUE VOLTEEN A VER A LOS TRABAJADORES DEL METRO"

Un mes antes, el 6 de diciembre sintió los primeros síntomas, dos días después le realizaron la prueba en los kioscos del gobierno capitalino, la cual salió positiva. Entonces acudió al Sanatorio Durango, ya que a los trabajadores del Metro les hacen un descuento para contar con servicio de salud privado.

En el hospital lo atendió el médico y le recetó medicamentos, pero varios de ellos no los tuvieron en la farmacia del nosocomio, por lo que él los tuvo que comprar por su cuenta. Cuando solicitó que lo atendiera un neumólogo, le dijeron que su expediente ya lo habían turnado a una doctora de primer nivel y que cuando regresara de vacaciones lo atendería.

"Nos quitan el hospital que nos da servicio, nos están quitando prestaciones. Nos están quitando cosas para supuestamente invertirlo en salud, pero nos damos cuenta que no hay equipo de protección, no hay medicamentos", criticó el trabajador.

A un mes de que enfermó de coronavirus, Zavala Zavala tiene mucha tos y siente dolor en el pecho, por eso el doctor que lo atendió le dijo que sí requiere que lo revise el neumólogo, ya que quedó con secuelas.

Al ser cuestionado sobre qué espera con esta demanda, respondió: "En primera que sí me den mi pase al neumólogo, ya los medicamentos los compré, nada más fue para que vieran que no me estaban dando el medicamento. Los tenía que comprar, no me iba a esperar a que me los dieran.

"Que pongan atención que volteen a ver a los trabajadores. Que nos den los implementos de trabajo para poder enfrentar la pandemia, el metro está funcionando, no hemos parado, mis compañeros trabajan tiempo extra todos los días para que el Metro siga funcionando y aquí no hay nada", señaló.

