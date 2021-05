Empleada del Péndulo denuncia acoso y gerente defiende a acosador +video

A través de un video, una joven dio a conocer su indignación luego de que reportó el acoso de un cliente en una de las librerías El Péndulo de la CDMX, donde trabajaba, pero la gerencia prefirió darle la razón al acosador.

También lee: Andrés Roemer vuelve a ser acusado de acoso sexual en Israel, a donde huyó

En un video que la chica decidió compartir en redes sociales narra que labora como hostess en una sucursal de esta red de librerías; entre llanto, expresa que renunciaba a su trabajo luego de que sus jefes preferían creerle a un cliente acosador en lugar de a una de sus empleadas, toda vez que el sujeto tenía tiempo acosándola.

La joven narra cómo el hombre llegó a su lugar de trabajo y en vez de atender las medidas preventivas propias de la pandemia, como mantener sana distancia y usar gel antibacterial, se le quedó viendo a sus senos, ante lo cual ella "le levantó la voz"; la reacción del cliente fue a quejarse con la gerencia del local, quien le dio la razón.

Esto es muy fuerte. Se EXIGE una explicación a @El_Pendulo ante este caso de acoso de clientes a su personal. Es inaceptable que no protejan a su personal. Sumado a denuncias que nos están llegando de malas e ilegales prácticas laborales. pic.twitter.com/zSN4zfwUJG — TerrorRestaurantesMX (@TerrorRestMX) May 15, 2021

"Yo, como hostess y principal filtro, les pregunto si van a la librería o al restaurante, les doy gel antibacterial y tomo la temperatura. Él me vio los pechos y ni siquiera estoy descubierta. Los gerentes lo único que hicieron fue apoyar al cliente, lo escucharon, no a mí, su trabajadora. No puedo seguir trabajando en una empresa que le da preferencia a un acosador", dice la joven en el video sin dejar de llorar.

Además, la trabajadora asegura que no es la única persona que ha sufrido acoso en ese lugar, sino varias de sus compañeras, y a pesar de esos hechos los gerentes no hacen nada por protegerlas.

EMPRESA BUSCARÁ RESARCIR DAÑO



A través de un comunicado en sus redes sociales, Ioav Bakas, director general de las cafebrerías El Péndulo, ofreció una disculpa a la joven y le dijo que buscarán "resarcir, en la medida de lo posible, lo sucedido".

Asimismo, expresó que, a pesar de la capacitación, el actuar del gerente de esa sucursal demostraba "claramente que aún tenemos mucho trabajo por hacer", y subrayó que están conscientes de que sus clientes y la sociedad en general tienen derecho "a exigir de nosotros una cultura más responsable y proactiva en defensa de los derechos de las mujeres, y en combate de la violencia sexual, que, estamos conscientes, es un grave problema que aqueja a nuestra sociedad".

rst