"Empecé de niño y llevo 4 campeonatos Panamericanos": Eduardo deportista seleccionado

NEZAHUALCÓYOTL.- En cuatro ocasiones, Eduardo Gutiérrez ha puesto en alto el nombre del municipio que lo vio nacer; la tierra del "Coyote en ayuno", Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

A sus 10 años su tío lo involucró en el deporte. Comenzó a practicar Ju-Jutsu, la disciplina lo atrapó y poco a poco, sin imaginar, lo que veía como una distracción, lo llevó a ser uno de los mejores del mundo.

"Empecé de niño y me ha gustado es mi pasión y ya llevo cuatro campeonatos Panamericanos ganados", presume con orgullo.

Eduardo ha participado en combates de este disciplina japonesa, realizados en diversos estados del país, pero también en otras latitudes como Francia, Italia, Uruguay y Colombia.

Su participación más reciente fue en Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, donde por fin ganó el campeonato mundial de Ju-Jutsu, presea de oro que trajo hasta territorio mexiquense.

"Entre mis títulos más preciados se encuentran los Panamericanos, pero también el tercer lugar en el Worldlink de California, la de Polonia, Sudamericana, varios en Uruguay y estas son algunas de las medallas que me han llenado de mucha satisfacción".

SELECCIONADO PARA ESTADOS UNIDOS

En este mes de febrero inició su preparación para retomar el combate tras varios meses de pandemia de covid-19.

Ahora su camino lo llevará a Francia y Alemania, del otro lado del charco para luego competir en Estados Unidos a finales de año por el campeonato del mundo.

Eduardo Gutiérrez, campeón Panamericano y mundial de Ju-Jutsu (Fotos: Manuel López)

Como parte de su preparación participará en un campeonato en París, Francia que le servirá de entrenamiento para convertirse en el dos veces campeón del mundo.

"Creo que lo más difícil es encontrar apoyo deportivo porque es sumamente complicado porque la cultura deportiva en México es realmente complicada y no hay apoyo como debería, pero hay que trabajar y ser disciplinado para lograrlo", agregó.

Ju-Jutsu disciplina japonesa (Manuel Lóepz)

COMPARTE SUS CONOCIMIENTOS CON NUEVAS GENERACIONES

Tras más de 16 años en el dojo, Eduardo Gutiérrez decidió compartir un poco del conocimiento que ha adquirido durante su carrera como deportista.

Hace dos años abrió su primera escuela de Ju-Jutsu, llamada "Dynamic Fightinh theme" en la colonia Sexta Sección de Aragón, en el municipio de Nezahualcóyotl, donde practica con niños desde los tres años.

Escuela de Ju-Jutsu "Dynamic Fightinh theme" (Fotos: Manuel López)

"Me da emoción porque yo recuerdo cuando era chiquito, quisiera que salieran nuevos talentos y que pudieran lograr objetivos, conocer nuevos países a partir del deporte y poner en alto el nombre de México,

"Tengo muy poco dando clase oficialmente y es lo que más me agrada, eso es lo que más me llena de ver a los chicos que luchan, que son aguerridos, apasionados y me encantaría que alguno de ellos llegara a representar a México como yo", puntualizó.





