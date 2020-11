Empantanada, la elección del comisionado faltante del InfoCDMX

El proceso para elegir al nuevo o nueva comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX) que deberá sustituir a Elsa Bibiana Peralta, se encuentra empantanado.

Aunque el plazo para hacerlo vencía el 17 de noviembre, la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de México aún no dictamina al respecto, pese a que ya entrevistó a los 29 aspirantes al cargo, 14 hombres y 15 mujeres.

El proceso se encuentra "en etapa deliberativa" -como se lee en los boletines de la comisión- para dar con el sustituto de Peralta, que terminó su gestión el 10 de noviembre pasado.

HAY ALGUNOS CANDIDATOS PUNTEROS, SEGÚN FUENTES DEL CONGRESO

De acuerdo con fuentes consultadas, se manejan los nombres de Rocío Aguilar Solache e Ixchel Saraí Alzaga como las candidatas punteras. La primera, quien actualmente es titular de la Unidad de Transparencia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, es hermana de la diputada de Morena, María Guadalupe Aguilar Solache. La segunda trabaja con el comisionado del InfoCDMX, Arístides Guerrero García, al encargarse de la coordinación de su ponencia. También se dice que la apoya el presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, el diputado de Morena, Carlos Castillo.

Otro nombre que se menciona es el de Jaime Cerdio, quien presuntamente es apoyado por el coordinador de la bancada del PAN, Mauricio Tabe. Cerdio fue director de Facilitación de Políticas Públicas del INAI.

NUEVO COMISIONADO NO SERÁ INSTRUMENTO DE GOLPETEO

Hace unos días en una reunión virtual de la conferencia del Congreso, en el que participaba el panista Mauricio Tabe, se le escucharon unos comentarios donde decía que Castillo , el presidente de la Comisión de Transparencia, protegía a su grupo político en el INFOCDMX

"Como que él cuida; Carlos Castillo se encarga de proteger a su equipo político en el instituto", se le escucha decir a Tabe, ante lo cual la presidenta de la Mesa Directiva, Margarita Saldaña,le pide apagar su micrófono y ya no se oye más.

Castillo fue entrevistado al respecto. Sobre el audio de Tabe, dijo que sí lo escuchó, pero negó tener un grupo en el InfoCDMX.

"A mí que me esculquen. Si tengo un grupo político es en Coyoacán. Yo lo que busco es proteger el derecho a la transparencia. No voy a poner a alguna persona afín a mí en el instituto, pero tampoco voy a permitir que nadie ponga a alguien ahí y utilizarlo como instrumento de golpeteo al proyecto de la ciudad".

De acuerdo con el legislador, buscan que el perfil sea académico y con independencia de Morena pero también del PAN y ddel PRD.

SE PERFILA UNA MUJER

Aunque el nuevo comisionado o comisionada debe ser electo por dos terceras partes del Congreso, lo que implica que no basta la mayoría de Morena, sacar adelante la propuesta de Tabe resulta aún más complicado. A ello se suma que la propia bancada de Morena aún no define a quién apoyar, de acuerdo con fuentes legislativas.

"Yo personalmente y el grupo parlamentario, coincidimos en que sea una mujer y que además los mejores perfiles están dentro de las mujeres, pero no quiere decir que descartamos a los hombres", explicó Castillo.

Cuestionado sobre quién reúne el mejor perfil de los 29 candidatos y candidatas, ya que en la página del Congreso no están publicadas las evaluaciones, contestó que no se adelantará para no romper lo platicado con las bancadas.

"Te puedo decir que la persona que elijamos debe ser mujer. Legalmente podemos elegir a un hombre, pero la acción afirmativa de género debe ser a favor de la mujer. Fui el único diputado presente en todas las entrevistas y las mujeres demostraron un mejor perfil que los hombres".

AGUILAR SOLACHE NO VOTARÁ

Sobre la participación de la hermana de la diputada Aguilar Solache, afirmó que la legisladora ya se excusó y no votará cuando se elija a un nuevo comisionado.

En cuanto a la propuesta de Tabe sobre Cerdio, dijo que personalmente el coordinador panista no se lo comentó.

"A mí personalmente no me comentó, pero sí es un tema que me llegó de rumor de terceras personas".

Sobre si ha habido retraso, reconoció que sí, que ya suman dos semanas, pero deslizó la responsabilidad a la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

"Tenemos una situación extraordinaria y especial, porque dependemos de la Jucopo. Los lineamientos de las sesiones virtuales establecen que podemos sacar los nombramientos en la comisión, pero debe ratificarse por las dos terceras partes del pleno del Congreso, en sesión presencial".

Recordó que desde hace dos semanas la Jucopo discute sobre la sesión presencial, porque también están pendientes los nombramientos de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, del Consejo ciudadano de atención a víctimas, de los contralores de los órganos autónomos, así como de los fiscales anticorrupción y electoral. En suma, suman alrededor de 25 nombramientos.

"Si fuera un periodo normal ya lo hubiéramos sacado", concluyó.

Tabe fue buscado para conocer su versión pero no respondió.

LISTA DE ASPIRANTES

· Aline de Guadalupe Armendáriz Valverde

· Andrés Israel Rodríguez Ramírez

· Arquímides Martínez López

· Daniel Atalo Navarro Ramírez

· David Gregorio Vasto Doberganes

· Diego Ernesto Díaz Iturbe

· Edgardo Eduardo Téllez Padrón

· Gabriel Cordero Casasola

· Gabriela Inés Montes

· Ixchel Saraí Alzaga Alcántara

· Jaime Abraham Cerdio Moises

· José Leonel Flores Téllez

· Juan González Reyes

· Juan José Rivera Crespo

· Karime Yolanda Athié Ortiz

· Karina Pérez Manzano

· Laura Lizette Enríquez rodríguez

· Laura Orozco

· María Laura Castelazo Díaz Leal

· Marina Martínez romero

· Martha Patricia García Castulo

· Massimiliano Solazzi

· Miguel Agustín Rodríguez Bustamante

· Ricardo Vázquez Rosas

· Rocío Aguilar Solache

· Rodolfo Damián González

· Rosa María Bucio Márquez

· Sandra Sánchez Salas

· Silvia Gómez Cárdenas

