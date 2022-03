Emiten alerta migratoria contra Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc

Esta noche, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que emitió una alerta migratoria a nombre de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.

Esto, derivado de su vinculación a proceso por la autoridad judicial, por probable abuso de autoridad, robo y discriminación en agravio de dos mandos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El instituto indicó que esta alerta también está a nombre de Jessica "H", José Francisco "D" y Marlon "A", también funcionarios de esta demarcación.

"Lo anterior, con el propósito de verificar, registrar e informar a las autoridades respectivas sobre los movimientos de ingreso-salida de las personas mencionadas, a través de los 194 puntos de internación aéreos, marítimos y terrestres del territorio nacional", señaló el INM en un comunicado.

Sandra Cuevas fue vinculada a proceso por los delitos de presunto abuso de autoridad, robo y discriminación contra dos mandos policiacos, por lo que se ratificó su separación del cargo como alcaldesa de Cuauhtémoc por dos meses, que es el plazo para concluir la investigación complementaria.

Sin embargo, Cuevas no pisará la cárcel ya que la jueza Elma Maruri Carballo decidió no imponerle prisión preventiva.

Al salir de su audiencia el día de hoy, Sandra Cuevas dijo a los medios que confía en las instituciones y que presentó sus pruebas, las cuales a su decir, serán bien valoradas y adelantó que los hechos no ocurrieron como se mencionaron en un inicio.

Agradeció el apoyo a los asistentes, a sus compañeros alcaldes y a los presidentes del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Demecrática (PRD).

"Quiero informarles que ya presenté mis pruebas. Fue una audiencia larga, sin embargo, quiero decirles que me siento tranquila", expresó.

#Video ?? "Me siento tranquila, confío en las instituciones", dice #SandraCuevas a su salida de los Tribunales

?? https://t.co/UDC7WnpEOe

: Especial pic.twitter.com/Enc0nSePCR — La Silla Rota (@lasillarota) March 17, 2022

La #FGJCDMX obtuvo vinculación a proceso contra cuatro servidoras y servidores públicos de @AlcCuauhtemocMx, entre ellos la titular de la demarcación, por su probable participación en delitos de robo y abuso de autoridad. En el caso de la alcaldesa también por discriminación pic.twitter.com/asieYB6xru — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) March 17, 2022

Sin embargo le ratificó las siguientes medidas cautelares: separación temporal del cargo; prohibición de salir del país y acercarse a las víctimas.

Además deberá acudir a firmar ante el juzgado.

En la audiencia que se realizó este jueves en los juzgados del Reclusorio Norte se fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Durante este periodo la defensa y la Fiscalía capitalina aportarán sus respectivos datos de prueba.

Otros tres servidores públicos de la alcaldía Cuauhtémoc también fueron vinculados a proceso, pero solo por robo y abuso de autoridad.

Los cargos contra Sandra Cuevas y coacusados derivan de la imputación que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México hicieron en su contra por supuestas agresiones físicas y verbales, así como privación ilegal de la libertad.

Este último ilícito fue desechado por la fiscalía local, aunque la FGJ y la SSS, principalmente, difundieron en medios las declaraciones de dos oficiales que narraron la forma en que supuestamente fueron privados de su libertad.

Según los policías, dichos delitos se cometieron el 11 de febrero pasado, durante una reunión a la que los convocó la alcaldesa.

Esta mañana, a su llegada al Reclusorio Norte, Cuevas indicó: "Estoy preparada para las decisiones que tome Claudia Sheinbaum Pardo porque esto es claramente una persecución política, esto es algo que orquestó la jefa de gobierno

"Una mujer que va en contra de otra mujer y que a la mala, que través del uso de las instituciones, quiere ganar Cuauhtémoc, quiere robarse el voto de más de 120 mil ciudadanos".

Sin embargo, la Fiscalía capitalina resaltó que el Ministerio Público ha cumplido y respetado el proceso y derechos de cada una de las partes y que "no lleva a cabo ninguna persecución política" ni "fabrica culpables", pero "tampoco realiza exoneraciones a modo".

SE ORDENÓ SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CARGO, NO LA DESTITUCIÓN: FGJ

El vocero de la fiscalía capitalina, Ulises Lara, informó que cuatro servidores públicos de Cuauhtémoc, entre ellos Cuevas Nieves, fueron vinculados a proceso por su probable participación en delitos de robo calificado y abuso de autoridad, "en el caso de la alcaldesa, también por la probable comisión del delito de discriminación".

Esto, luego de que el Ministerio Público de la Coordinación General de Delitos de Alto Impacto presentó los datos de prueba recabados tras la denuncia de los mandos de la Policía Auxiliar.

Los uniformados, explicó Lara López, señalaron haber sido agraviados por los servidores públicos mencionados, tales como agresiones verbales y físicas en repetidas ocasiones, además de ser despojados de sus radios y ser videograbados.

El vocero señaló que el Ministerio Público se allegó de los indicios necesarios para presentarlos ante la autoridad judicial, misma que escuchó los argumentos de la defensa de los imputados, que exhibió diversos dictámenes a favor de sus representados.

"Al acreditarse la posible comisión de los delitos señalados, la autoridad judicial determinó iniciarles proceso (a los funcionarios) y fijó como plazo para el cierre de la investigación complementaria dos meses, que se cumplen el próximo 17 de mayo, y ordenó girar oficio para reiterar las medidas cautelares impuestas el pasado lunes".

Ulises Lara indicó que la autoridad judicial ordenó la suspensión temporal del cargo, pero no la destitución. "Esta medida cautelar aplica solamente en el caso de los servidores públicos, tal como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales.

"Las medidas cautelares, como la propia ley lo señala, permiten asegurar la presencia de la persona imputada en el proceso, garantizar la seguridad de las partes y evitar la obstaculización del procedimiento".

El vocero indicó que un servidor público no puede excederse en sus funciones, pues hacerlo es caer en abuso de poder. "El uso de cualquier tipo de violencia física, verbal o institucional generada por la propia autoridad es contrario al principio de responsabilidad", dijo.

¿QUÉ PASÓ ANTES DE LA AUDIENCIA?

A su llegada al Reclusorio Norte, indicó: "Estoy preparada para las decisiones que tome Claudia Sheinbaum Pardo porque esto es claramente una persecución política, esto es algo que orquestó la jefa de gobierno".

"Una mujer que va en contra de otra mujer y que a la mala, que través del uso de las instituciones, quiere ganar Cuauhtémoc, quiere robarse el voto de más de 120 mil ciudadanos", expresó.

Sandra Cuevas (Foto: Especial)

Este jueves, la jueza Elma Maruri Carballo definió la situación jurídica de Cuevas, a quien el lunes impuso medidas cautelares y ordenó su separación del cargo y hoy determinó vincularla a proceso.

Cuevas es acusada por los delitos de Robo calificado, discriminación y abuso de autoridad. Otros dos funcionarios de menor nivel, enfrentan los mismos cargos, excepto discriminación.

La jueza decretó el lunes las siguientes las medidas cautelares: no salir del país sin autorización, no acudir a reuniones o lugares donde estén las víctimas; no convivir, acercarse o comunicarse con las víctimas, y por ser servidores públicos, suspensión temporal del cargo.

Manifestantes mostraron su apoyo a Sandra Cuevas (Foto: Especial)

Cuevas acusó un montaje en su contra en el que participaron el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch y la fiscal Ernestina Godoy.

Foto: Especial

Los alcaldes Santiago Taboada, de Benito Juárez; Lia Limon, de Álvaro Obregón; Mauricio Tabe, de Miguel Hidalgo; Luis Gerardo Quijano, de La Magdalena Contreras; el presidente del PAN en CDMX, Andrés Atayde y Nora Arias del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

MORENISTAS DE CDMX EN EL CONGRESO ESPERAN NOTIFICACIÓN DE VINCULACIÓN A PROCESO PARA LLEVAR A CUEVAS A JUICIO POLÍTICO

Martha Ávila Ventura y Guadalupe Morales Rubio, coordinadora y vicecoordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México señalaron en conferencia de prensa que el Poder Judicial deberá notificar al Congreso la vinculación a proceso de Sandra Cuevas para crear una Comisión Jurisdiccional y de ahí a un juicio político o de procedencia, informó El Universal.

Lo anterior podría provocar la remoción de su cargo; sin embargo hay otros escenarios. En caso de que Cuevas Nieves llegara a ausentarse por 60 días de su cargo, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum podría enviar una terna al órgano legislativo para designar a un alcalde o alcaldesa interina.

Posteriormente se debería notificar al Instituto Electoral de la Ciudad de México quien tendría que llamar a elecciones extraordinarias en la alcaldía Cuauhtémoc.

Ambas morenistas destacaron que hasta ahora la vinculación a proceso de Sandra no significa la destitución de su cargo.





