Emboscadas, principal estrategia del crimen al sur de Edomex

TEJUPILCO. - Las emboscadas en el sur del Estado de México son la principal estrategia del crimen organizado, principalmente de la Familia Michoacana (FM), para atacar a policías de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), policías estatales, federales y a la Guardia Nacional para ahuyentarlos de su territorio o mantenerlos a raya.

Desde el 2015, la FM ha atacado a los policías y militares que rebasan los límites de sus territorios o se meten a sus zonas de cultivo y producción de drogas, así como al negocio de la tala de árboles.

De acuerdo con Iván Chávez Espejel, presidente de Ciudadanos Uniformados A.C., el narco no atacaba a los policías preventivos del Estado de México o a los municipales de la región sur. Su conflicto era con los militares o con los agentes de la anterior Procuraduría General de la República.

CONFLICTOS CON LOS TALAMONTES

Iván Chávez, antes de representar a una asociación de policías, fue activo en el Estado de México y prestó su servicio en el municipio sureño de Tlatlaya.

Recordó que existe un problema con los grupos de talamontes pues a pesar de que pagan a los mandos de la policía estatal para que puedan talar los árboles, hay mandos "ambiciosos".

Ese fue el motivo de la emboscada de una célula de la Familia Michoacana contra Pascual Alvirde Torres, jefe de Servicios del segundo agrupamiento en Almoloya de Alquisiras; Benito Dávila Villafaña, Jesús Jair Rojas Pichardo y Fernando Velásquez Mejía, el 29 de octubre de 2018.

"Hay un conflicto con los talamontes. Eso sí es algo que podemos manifestar pues fue consecuencia de que un mando empezó a exigirles más dinero y pues ya había un acuerdo que se rompió y cayeron algunos compañeros", expresó Iván Chávez.

Aseguró que el comandante al que le ganó la ambición y “que por ahí anda todavía" fue el causante de esa emboscada en Almoloya de Alquisieras en 2018.

Respecto de estas acusaciones, la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó a La Silla Rota que "se investigan todos los casos que le son denunciados".

Además, exhortó a todos los ciudadanos a que presenten su denuncia formal ante la FGJEM así como en el Órgano Interno de Control de este dependencia.

"Desde el inicio de esta administración, la maestra Maribel Cervantes Guerrero, titular de la Secretaría de Seguridad, impulsó la política de Cero Tolerancia a la corrupción y todo aquel servidor público que se aparte de su deber y se corrompa o alíe con grupos crimínales será puesto a disposición de las autoridades competentes", estableció la SSEM.

OTRO MANDO ASESINADO POR TALAMONTES

El subsecretario de la Secretaría de Seguridad en el Estado de México (SSEM), Sergio Hernando Chávez García, le ordenó al comandante Arturo del Pino Valenciano, transferirse de la región de Coacalco, en el Valle de México, al sur de la entidad para hacerse cargo de una patrulla anti talamontes.

El pasado dos de julio, la patrulla estatal al mando de Arturo Del Pino recibió el reporte de la tala de árboles en las inmediaciones de las comunidades Las Palomas y San Mateo Almomoloa, municipio de Temascaltepec, zona controlada por la FM.

Al lugar se trasladaron el comandante Del Pino y ocho agentes más. Al llegar al lugar ubicaron a un hombre talando árboles, y éste al ver a las patrullas estatales, echó a correr para avisar a los pobladores de San Mateo de la presencia de los uniformados.

De acuerdo con la versión que ofreció uno de los elementos sobrevivientes, en cuestión de minutos se reunieron más de 150 habitantes de San Mateo Almomoloya que con los mismos troncos de árboles impidieron la salida de las patrullas estatales.

Los talamontes rodearon a los uniformados y los amenazaron con diferentes tipos de armas.

El agente que narró los hechos señaló que los obligaron a bajar al pueblo donde tenían toda la intención de linchar a los policías. Ahí, un sujeto con un arma en la mano, se acercó al comandante Arturo del Pino, lo miró, le reclamó algo y después le dio un balazo.

Los ocho policías que acompañaban al comandante Arturo, fueron golpeados, insultados y amenazados con ser linchados.

Pero después de acribillan al comandante, los pobladores de San Mateo dejaron ir a los ocho policías en una de las camionetas de la corporación, en la que subieron el cuerpo del comandante del Pino para ser llevado al hospital de la Carbonera.

La otra camioneta de la SSEM Pick Up F150, número económico ME100A1, fue quemada por los talamontes y hasta el momento el asesinato del comandante Arturo del Pino sigue impune.

¿LA FM MANDA EN EL SUR?

Además de controlar el negocio de la tala, los integrantes de la FM buscar limitar la entrada de las fuerzas castrenses y de la Guardia Nacional a sus dominios y están en guerra contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que quiere entrar a controlar el sur de Edomex.

Este grupo del crimen organizado recientemente asesinó a tres de cuatro policías estatales del grupo FAR-Tenancingo que el viernes 11 de septiembre en Villa Guerrero ubicaron una casa de seguridad y un par de vehículos, uno de ellos con reporte de robo. Fueron sorprendidos y asesinados a sangre fría.

LAS EMBOSCADAS AUMENTARON EN EL 2019 Y 2020

La FM baleó a dos supuestos ministeriales el 24 de agosto de 2018, en el libramiento Oriente de Tejupilco, donde quedaron heridos en una camioneta de la Fiscalía estatal.

Sin embargo, las emboscadas eran aisladas y sólo para mantener alejados a los investigadores de la FGJEM.

En 2019, los integrantes de la FM emprendieron una lucha a balazos contra el fiscal Eloy Peralta Mora y sus agentes. Éstos fueron acusados por la FM de ser secuestradores y extorsionadores, según expuso el grupo delincuencial a través de mantas colocadas en diversos municipios aledaños a Tejupilco. En enero de ese año, dos de sus colaboradores conocidos como "izquierdos" fueron acribillados en un camino de Tejupilco.

La Fiscalía General de Justicia señaló a La Silla Rota que no se le podía dar credibilidad a unas mantas que difundieron los integrantes de la FM. La Fiscalía también indicó que en ese período de 2019, no hubo bajas de elementos por parte del crimen organizado y que la única agresión que hubo en enero fue contra dos sujetos que no se confirmó que fueran agentes de la FGJEM.

En junio del 2019, el fiscal Eloy Peralta fue trasladado de la Fiscalía de Tejupilco a la de Amecameca.

ATENTADO CONTRA FISCAL DE IXTAPAN DE LA SAL

El 11 de marzo de 2019, un comando atacó Mauricio Blancas Valerio, fiscal regional de Ixtapan de la Sal y a cuatro agentes más, en el municipio de Zacualpan.

Como resultado de la agresión murió uno de los agentes que viajaban en la camioneta, mientras que el fiscal y otro más resultaron lesionados y fueron trasladados en helicóptero a un hospital de Toluca.

Eran las cinco de la tarde de ese día, el fiscal y cuatro agentes más viajaban en una Suburban negra sobre la carretera Zacualpan-Almoloya de Alquisiras, a la altura del paraje La Tolva, cuando un comando les disparó, por lo que terminaron fuera del camino, pues el conductor de la unidad falleció.

Pero a pesar de que la FGJEM prometió que daría con los agresores, aún está pendiente esa emboscada que casi le cuesta la vida al fiscal Mauricio Blancas.

Este fiscal, meses antes, había estado en la Fiscalía de Nezahualcóyotl. Actualmente está en espera que se le dé otro cargo en la FGJEM.

fmma