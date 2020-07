Embarazos en pandemia, entre el temor y falta de pruebas covid

"Mi embarazo va bien afortunadamente, pero siento que lo disfrutaba más antes de que llegara el coronavirus a México, pues, desde entonces, yo misma me empecé a saturar de información con lo que leía en internet, en medios de comunicación y con las recomendaciones que todos me daban y, a dos meses de dar a luz, me he llenado de mucho miedo, esperando que ni a mí ni a mi hijo nos vaya a pasar algo", relata.