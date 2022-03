Ellos son los 10 candidatos que conforman la terna para fiscal de Edomex

Este jueves el pleno de la 61 Legislatura aprobó por unanimidad la lista de quienes participarán en la terna para ser el o la próxima fiscal General de Justicia del Estado de México, la cual será enviada al gobernador Alfredo del Mazo.

En total fueron 43 los interesados que ingresaron sus documentos ante la Oficialía de Partes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo); sin embargo, sólo 10 fueron seleccionados: seis son hombres y cuatro son mujeres.

Se trata de Edmundo Garrido Osorio, ex procurador de la Ciudad de México; José Luis Cervantes, ex subprocurador General de Justicia del Estado de México; Dilcya García Espinoza de los Monteros, actual fiscal General para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género; Alonso Israel Lira, ex titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), así como Rodrigo Archundia Barrientos, coordinador General de Combate al Secuestro de FGJEM.

También participan en el proceso María de la Luz Quiroz Carbajal, coordinadora General de Género de la fiscalía mexiquense; María Esther Nolasco Núñez, fiscal regional de Nezahualcóyotl; Martín Marín Colín, fiscal regional de Toluca; Mario Salas Ortiz, fiscal central de Atención Especializada, y Paulina Téllez Martínez, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación de México.

La #LXILegislaturaEdomex, a propuesta de la #Jucopo, avala el dictamen de selección de 10 personas candidatas con motivo de la designación de la o el titular de la @FiscaliaEdomex, el cual será enviado al Ejecutivo estatal para que proponga una terna.

Para elegir los perfiles que integran la terna aprobada, la Jucopo analizó la propuesta de programa de trabajo y la experiencia en materia de investigación, persecución de delitos y administración pública de los 43 aspirantes que se registraron.

La terna, se indicó, será enviada este jueves al Ejecutivo para que seleccione sólo a tres candidatos y se genere un nuevo periodo de análisis en el Congreso local, en el que se entrevistará a los elegidos en la segunda terna; por lo que se espera que el próximo martes el gobernador mexiquense concluya esta parte del proceso y que el 10 de marzo se designe al o la próxima fiscal, quien estará en el cargo por un periodo de nueve años.

Cabe recordar que el 16 de febrero, Alejandro Gómez Sánchez presentó su renuncia como titular de la FGJEM tras ocho años al frente de la institución de procuración de justicia.

