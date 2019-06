"Ellos solo me decían que me callara", Marco Antonio cuenta su versión

A un año y medio de la desaparición forzada de Marco Antonio Sánchez, estudiante de la preparatoria 8 de la UNAM, el joven relató por primera vez su historia.

En una entrevista con el diario El País, el joven de ahora 18 años narró los momentos anteriores a la detención arbitraria, así como todo lo que sucedió después:

El 23 de enero de 2018, Marco Antonio se reunió con su amigo Bernardo para tomar fotografías en Polanco y el Museo Soumaya y posteriormente acompañó a su amigo a pagar un examen al Colegio de Bachilleres de El Rosario.

Después de tomar fotografía a un graffiti y pedirle a una persona si le tomaba una fotografía, las versiones entre el joven y la policía defirieron, según relata el diario El País.

Después de aquel arresto, Marco Antonio fue víctima en tres ocasiones distintas de agresiones por parte de la policía y estuvo lejos de casa por seis días.

La primera agresión, la cuál fue dada a conocer debido a que su amigo Bernardo fue testigo, consistió en cabezazos y golpes con los que los policías sometieron a Marco.

Posteriormente, fue "paseado" por minutos que según cuenta Marco Antonio, fue como una eternidad.

"Recuerdo que les estaba gritando, ellos solo me decían que me callara", cuenta Marco.

Minutos después, Marco Antonio fue liberado y comenzó a caminar desorientado por las calles: "Ya no tenía nada: llaves, dinero, teléfono, me lo quitaron todo".

Después de aquel momento los días fueron confusos pero recuerda estos momentos sin gran detalle:

- Volvió a ser detenido por policías quienes lo golpearon en la nariz y le dijeron que corriera "antes de que pasara algo peor".

- Durmió en las calles.

- Al entrar a un edificio, fue golpeado por tercera vez por policías quienes lo llevaron a un Ministerio Público y lo dejaron ir "no me dijeron nada, no me pidieron huellas ni mi nombre".

- Fue llevado en la patrulla hasta Melchor Ocampo "llegué a una tienda, llegó una unidad y me llevaron paseado a un lugar frío, no sé dónde era. Me subieron a otra patrulla y me vistieron".

En la entrevista, Marco Antonio cuenta con tristeza que fue revictimizado y juzgado y que se pregunta en ocasiones qué habría pasado si hubiera desaparecido y sus deseos de ya no ser conocido como el joven que desapareció.

