Ella era la siguiente víctima de los "monstruos de Ecatepec"

“Yo podría haber sido la próxima víctima de la pareja de asesinos”, contó una vecina de los “Monstruos de Ecatepec” a la BBC.

Lee más en La Silla Rota: Así es el "sombrío" Facebook del "Monstruo de Ecatepec"

Carolina, nombre ficticio con el que decidió la cadena identificar a esta mujer, de 29 años de edad, narró que Patricia, uno de los “monstruos”, la invitó solo unos días antes de ser detenida a tomar cerveza en su casa, pero que ella no pudo ir en esos momentos tenía un problema familiar.

“Cuando supe por las noticias me quedé pasmada. Por un lado, sentí un gran alivio por estar viva. Por el otro, un enorme terror de enterarme de lo que han hecho, crímenes innombrables (…) Ya me quiero largar de aquí”, lanzó la sobreviviente.

Ishtar García, una de las activistas que organizó una marcha el domingo pasado para pedir justicia por los asesinatos, agregó que “ya no se sabe si las grandes bolsas negras que están por la calle son basura que la gente tiró o restos humanos. Se les conoce como los embolsados”.

Aunque su marido le ha recomendado no hacer tanto ruido, Ishtar manifestó que alza la voz porque no quiere que le vaya a tocar ser una de las desaparecidas o perder a alguna mujer cercana a ella.

“Ya me quiero largar de aquí. Y estoy seguro que no soy el único. El estado de derecho se perdió. Aquí no se respeta la vida”, comentó un comerciante de Ecatepec a la BBC, quien dice temer por la vida de su hija cada que sale a la calle.

Juan Carlos y Patricia fueron calificados como “los monstruos de Ecatepec” luego de que fueran detenidos en la colonia Jardines de Morelos cuando caminaban con una carreola con restos humanos y estos confesaran el asesinato de al menos 20 mujeres.

lrc