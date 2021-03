Elige Congreso a Edwin Meraz como auditor superior de la Ciudad de México

#SesiónVirtual | El pleno aprueba la designación de las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México:



C. María del Rosario Tirado Gutiérrez

C. Yaopol Pérez Amaya Jiménez

C. Jaime Silva Gaxiola

C. Eliseo Juan Hernández Villaverde



2/3 pic.twitter.com/4YElL6Hm9J