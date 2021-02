Elección de diputado migrante, sin presupuesto; IECM se lo acabó

Los recursos que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) iba a destinar a la elección del diputado migrante para este 2020 fueron destinados desde enero a otras prioridades, por lo que en lo que resta de este año no hay presupuesto para poner en marcha ese mandato de la Constitución local.

Así lo afirmó el consejero electoral, Yuri Beltrán, en entrevista con La Silla Rota. El consejero recordó que el 10 de enero, día en que se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México que se derogaba la figura del diputado migrante coincidió con la sesión del Consejo general del IECM en el que estaba programada la discusión de los ajustes al presupuesto del Instituto.

“Una vez derogada la figura, en nuestro presupuesto 2020 reasignamos lo que tenía que ver con el diputado migrante hacia otras prioridades en el instituto. Lo que estaba en la ley es que se derogaba la figura. Entonces la primera implicación es que todo este 2020 hemos operado sin presupuesto para el diputado migrante, porque pues eso estaba en la ley”, explicó.

“Lo que tenemos ahorita es el reto de echar a andar diputado migrante y lo debemos hacer a partir de economías que se vayan liberando en otros rubros, y eso se va a poner difícil. Así lo tenemos que hacer porque nos habíamos quedado sin diputado migrante”, agregó.

DEVOLUCIONES

Beltrán dijo que además de los recursos que iban a ser para el diputado migrante y que con la derogación se destinaron a otros gastos, se suman los 45 millones de pesos que el Instituto decidió aportar al gobierno capitalino para atender la pandemia de covid-19, así como mensajes de radio y televisión para difundir mensajes contra la pandemia.

“El instituto hizo una devolución de recursos para contribuir a la lucha contra el coronavirus; tenemos recursos muy escasos, lo vamos a sacar de economías. Las que ya se hayan generado en la pandemia, eventos que no se hicieron por la covid-19 ya no lo tenemos, lo devolvemos, entonces es generar economías con ahorros. Algo saldrá, tendremos que hacer una campaña de difusión menos ambiciosa y no hay condiciones para hacer presencia física en Estados Unidos”, reconoció.

RESUCITÓ LA FIGURA

La figura de diputado migrante fue derogada luego de que así lo aprobó el Congreso de la Ciudad de México a finales de 2019 y las modificaciones al Código de procesos electorales local para la elección del 2021 fueron publicadas el 10 de enero. Con ello parecía que no se cumpliría el mandato de elegir a un diputado migrante para quedar como uno de los 66 legisladores que conforman el legislativo capitalino, según lo establece la Constitución.

Sin embargo, posteriormente organizaciones migrantes impugnaron la decisión ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que se declaró incompetente y envió el asunto a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que le dio la razón a las organizaciones el 2 de junio.

Sin embargo, a unas horas de que se cumpliera el plazo para hacer una reconsideración, la representación de Morena ante el IECM solicitó a la Sala Superior del TEPJF revisar nuevamente el caso, y ésta lo hizo y anunció la sentencia el 14 de agosto, en la que confirma la figura del diputado migrante y echa atrás la decisión del Congreso capitalino de derogarla.

LOS RETOS

El consejero explicó que lo más importante en lo que resta de 2020 es una campaña para la credencialización en el extranjero, y a partir de diciembre la campaña de difusión, en la que se aprovechará la llegada de paisanos.

“Es muy importante que se credencialicen, es nuestro principal objetivo y luego que se inscriban al listado nominal”, agregó.