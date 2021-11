"Él ya no tiene mucho qué hacer", llega primera audiencia del feminicida de Kary

"La verdad es que fue muy rápido, tuvimos que actuar sumamente rápido junto con un familiar, ¿cómo sucedió? Pues ella me mandó fotos, ella dijo sí es, yo le dije sí es, es la oportunidad para no dejarlo ir y dinos parte a las autoridades, en ese momento no hubo tiempo de hacer una movilización grande con todas las colectivas".