El último día de la caravana migrante en CDMX

Este viernes es el último día de la caravana migrante en la Ciudad de México. Partirá a las 5:00 horas del sábado rumbo a Querétaro. La ruta que tomarán será hacia Tijuana para ahí poder intentar cruzar a Estados Unidos de manera legal.

Rodrigo Abeja, uno de los líderes de Pueblos sin Fronteras, asociación que acompaña al éxodo Migrante, informó que está decisión se tomó en asamblea la noche del jueves. Primero se había votado para dejar el albergue este viernes a las 5:00 horas. Sin embargo, después cambiaron el día.

El activista y líder comentó que hoy salió un grupo de 800 personas, principalmente varones. Se adelantó a Querétaro. Dijo que aunque no consigan camiones la decisión ya está tomada. Habían pedido transporte a la ONU para mujeres y niños, pero dicho organismo contestó que no dan ese tipo de apoyo.

Abeja informó que toda la caravana se irá mañana del estadio Jesús Martínez Palillo de la Ciudad Deportiva en la Magdalena Mixhuca. Tomarán el Metro hasta Cuatro Caminos. De ahí caminarán hacia el inicio de la autopista y pedirán raite hasta Querétaro.

La caravana, agregó, todavía tendrá que decidir por dónde llegarán a Tijuana. Hay dos opciones: que la siguiente parada sea Guadalajara o Guanajuato. Eso se decidirá cuando ya estén en Queretaro.

Josué es hondureño. Ya está listo para dejar el albergue y continuar con el camino. Su meta, al igual que la mayoría de las personas, es llegar a la frontera norte y cruzar hacia Estados Unidos. Él está en la CDMX desde el sábado pasado.

“Ya llevo aquí una semana, ya es mucho. Estaba muy impaciente, porque mi objetivo no era llegar aquí sino a los Estados Unidos y un día más es perder tiempo. Los buenos es que ya nos vamos”.

Josué dejó en Honduras a sus dos hijos y esposa. Indicó que a pesar de que viaja solo no ha sido fácil, porque en el camino ayuda a mujeres y niños a seguir el paso.

En los seis días que lleva en el albergue no ha podido descansar bien porque hay mucha gente y no son las condiciones. Desde el principio sabía que la CDMX era solo de paso.

En el ambiente ya se siente el ánimo decaído. Aunque saben que continuarán la travesía para el norte. La incertidumbre les pesa. Así se siente María que dice no tener dinero para el transporte.

“De estar lista, ya lo estoy, pero como no tenemos dinero no sabemos cómo nos vamos a ir. Estamos a la espera para que nos pongan camiones. Y si no nos ponen tendremos que caminar y pedir raite. Los que más sufren son los niños, ya están enfermos y cansados, pero hay que seguir”.

A unas horas de irse, en la Caravana se divierten. Después de medio día hubo una función de lucha libre. También continúa el apoyo del gobierno capitalino y organizaciones civiles, así como las brigadas de vacunación y la asistencia médica.

