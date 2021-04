"El Trampas" y su nueva modalidad para robar autopartes en la CDMX

"Me tenía que ir a trabajar y bajé para salir por el zaguán, pero no lo pude abrir por completo y alcancé a ver que había como una venda atada a las manijas. Llamé al vecino para que me ayudara a cortar la trampa y ya pude salir, pero ese día no fui a trabajar porque a mi carro le robaron el estéreo y le rompieron la ventanilla", afirmó.