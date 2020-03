"Él se la llevó y al otro día la mataron", la historia de Marisol

Concepción Madrid marchó en memoria de Marisol, su hija, quien murió en Ecatepec, Estado de México.

“Si no quería a mi hija, la hubiera regresado a la casa, no la hubiera matado”, enfatizó Concepción al hablar de su hija Marisol, quien fue asesinada presuntamente por su pareja el pasado 1 de marzo en Tultitlán, en el Estado de México.

Concepción asistió a la marcha que se realizó en la Ciudad de México para exigir justicia y que el hombre que asesinó a su hija pague por este crimen. Presuntamente Rafael “N”, pareja de Marisol, fue quien le quitó la vida.

"Mi hija tenía su pareja, él se la llevó un sábado en la noche y al otro día ella amaneció muerta en una de las calles, con el cráneo abierto; los vecinos me cuentan que él le pegó y la arrastró hasta matarla. En cuanto Rafael Sánchez Martínez soy esto, se dio a la fuga. Cerro su negocio, se llevó a sus hijos y se fue con su familia".

Rafael fue por ella el sábado por la madrugada y ambos se subieron a la combi propiedad de él. “supuestamente tuvieron una riña, él le pegó muy feo, la arrastró, le hizo muchas cosas, según lo que cuentan los vecinos”, relató.

A las 5:30 de la mañana, el cuerpo de Marisol fue encontrado en la calle detrás del lugar donde Rafael tenía un taller mecánico, del cual ya quitó todas sus pertenencias para huir y evadir a la justicia. “Yo lo fui a ver para que me ayudara a ver dónde estaba mi hija y muy burlón, agachado, me dijo que dónde quería que la buscara”.

La pareja llevaba sólo tres meses juntos, pero los vecinos le dijeron a Concepción que él le pegaba casi a diario a Marisol, ya que escuchaban las peleas y que ella lloraba.

Concepción señaló que hay testigos que vieron cuando Rafael dejó el cuerpo de Marisol en la calle, aunque su feminicidio se cometió en otro lugar. La mujer de 37 años sufrió tenía el cráneo destrozado del lado derecho, igual que la pierna y la mano, con signos de que podría haber sido arrastrada.

Con mucho dolor y portando una pancarta con el rostro de su hija y del agresor, esta mamá sólo desea justicia para su hija. Este lunes van a ir a recoger los resultados de la necropsia, que son necesarios para que se le dé seguimiento al caso y se gire una orden de aprehensión contra el agresor

Aunque detengan a Rafael “N”, la vida de esta familia jamás volverá a ser la misma, ya que tres menores 14, 12 y cinco años de edad no verán a su madre nunca más. “Ellos me dicen que donde está su mamá, es algo muy feo quer no le deseo a nadie”, expresó Concepción.

(Frida Mendoza)