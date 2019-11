"El profesor nos toma fotos cuando nos agachamos"

Desde el inicio del presente ciclo escolar, en la escuela primaria Vidal Rivero, en Azcapotzalco, uno de sus profesores está en el ojo del huracán, pues presuntamente acosa sexualmente a sus alumnas.

"Mi hija de 8 años de edad me comentó que en una ocasión le dijo (el maestro) que si no quería sentarse en sus piernas; yo pensé que me estaba bromeando. ¿En serio? Le dije, y me contestó que sí, que les toma fotos cuando se agachan para levantar algo", externó Lucía, una de las madres afectadas.

Podría haber quedado en una queja con la dirección nada más, pero conforme los padres del alumnado se enteraban que había más incidentes, decidieron denunciar al profesor, identificado como Jorge Oswaldo D., de 43 años de edad.

Se fueron sumando señalamientos como miradas lascivas, comentarios misóginos o de índole sexual como "vas a ser una mujer muy guapa" o "ya quisieran muchas tener esas...", mientras el maestro supuestamente hace una seña con las manos refiriéndose a los glúteos.

El asunto no quedó en queja. Padres enfurecidos se organizaron para golpear al profesor y lo interceptaron cuando caminaba por la escuela, el jueves pasado.

"Sí lo golpearon unos papás, le reclamaron, sobre todo por una niña que se llamaba M., la cual era aparentemente la más atacada", refirió Ricardo, otro padre de familia.

En la Procuraduría capitalina confirmaron que sí existe una denuncia formal ante la Fiscalía de Delitos Sexuales y que el imputado fue detenido a petición de dos víctimas.

