El privilegio: una boda en tiempos de pandemia

Hace unos días unos amigos se casaron. Sólo estuvieron ellos y cinco personas más y el juez. No nos invitaron, y aunque en otros tiempos nos hubiéramos sentido, nosotros les agradecimos la atención.

En tiempos de la covid-19 hacer una fiesta masiva se vuelve un riesgo y ellos, que son dos grandes personas, lo saben y evitaron tumultos por tan importante evento en sus vidas.

Pero no todos tienen la grandeza de esta pareja y algunos hacen pachangones como si el mundo no viviera en emergencia sanitaria.

Porque muchos de los contagios son intrafamiliares, y si pasan en reuniones de familias que dejan de verse meses y se vuelven a ver confiados y bajan la guardia, es peor en una fiesta.

Las fiestas de ahora ya no son recordadas por lo que hubo servido a la mesa, por lo que se sirvió en la barra, por los que echaron pasión o los que conocieron la traición con una canción, por los bailables, por los vestidazos femeninos que se roban la noche, por lo que llegaron con alguien inesperado, por los osos de los borrachos, por los pleitos familiares o por lo mejor de todo, por una buena desvelada entre familiares y amigos.

Bodas en pandemia (Cuartoscuro)

El privilegio de la fiesta

Con la pandemia de covid-19 las fiestas, cuando nos enteramos que las hacen, son recordadas por los números de contagios que dejaron, proporcional al número de invitados que acudieron, o por las medidas sanitarias tomadas para evitar que se contagiaron.

Hemos sabido de distintas fiestas y distintos resultados. Pero quizá la más apocalíptica fue la del actor Armando Tarrea, en octubre en Baja California, con 300 invitados y 100 presuntos contagiados. En tiempos de coronavirus, la boda y los comentarios negativos se viralizaron en redes sociales, y aunque el actor negó que hubiera habido tantos contagios e incluso acusó a la prensa de exagerar, al final cerró su cuenta de Instagram para evitar las críticas.

Pese a que la Secretaría de Salud de Baja California confirmó que hubo contagios, hubo actores invitados que defendieron el evento propagador. Uno de ellos, José Ron, quien dijo a diversos medios que el evento había sido pequeño, que no fueron tantos invitados, sólo cosa de 200, y que cada quien llevaba su vaso y que se les pedía cubrebocas, aunque hay fotos donde nadie lo llevaba.

Pero los propios funcionarios de Baja California no cantan mal las rancheras. A fines de septiembre se casó Ricardo Moreno, el secretario particular del gobernador del estado, Jaime Bonilla, en una terraza y en la que estuvo acompañado de compañeros del gabinete. Con ese ejemplo, era difícil persuadir a Tarrea de no festejar su boda.

LA COSA ES TENER FIESTA

Otro caso fue la boda de la actriz Ninel Conde, quien se iba a casar el 28 de octubre en la Casa de la Bola, casona ubicada por Tacubaya. Pero autoridades de la alcaldía de Miguel Hidalgo el mismo día de las nupcias del Bombón asesino avisaron que el evento se cancelaría, para evitar posibles contagios de la covid-19.

Ninel persistió en su intento de casarse, y a contrarreloj consiguió una casa en Atizapán de Zaragoza, estado de México y ahí se casó, pese a las molestias de los vecinos por los autos que llegaron y la posibilidad de que entre los invitados estuviera el temido pero invisible coronavirus.

Lo peor es que anunció que la boda real será en 2021. O sea que esta fue sólo un ensayo.

LA HUMILDAD DE KIM

Otra famosa que se expuso a las críticas por hacer una fiesta fue la socialité y protagonista de su propio reality, Kim Kardashian. Nostálgica de las fiestas y sobre todo de un poco de normalidad de la de antes, para su cumpleaños 40, tomó precauciones y pidió a conocidos y amigos hacerse pruebas de covid y someterse a una cuarentena, para poder hacer la fiesta en una isla privada.

Las críticas se centraron en la presunta humildad de la multimillonaria, quien tuiteó que viajó con su círculo íntimo a la isla privada "donde podíamos fingir que las cosas eran normales por un breve momento" y en otro tuvo una dosis de empatía.

"Me doy cuenta que para la mayoría de las personas esto es algo que está muy lejos de su alcance ahora, por lo que en momentos como estos, recuerdo humildemente lo privilegiada que es mi vida". Cosas de millonaria.

La humildad caló a las redes sociales, que no le creyeron a la esposa del candidato a presidente de Estados Unidos, Kanye West. Lo que sí fue humilde fue la votación obtenida por el rapero el 3 de noviembre, de mil 266 votos.

Esas son las fiestas de los famosos, de los políticos, de los que tienen dinero para pagar una prueba cuyo resultado está al día siguiente y si se contagian pueden pagar un hospital privado. Pero aunque hay fiestas en todos los estratos, Ecatepec es un ejemplo, no todos están en la situación de los mencionados arriba, y si no nos cuidamos hoy, no habrá fiestas para mañana.