El PRI- Edomex competirá por separado en 17 distritos locales y 52 ayuntamientos

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México presentó ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) la solicitud de registro de 17 candidaturas a distritos electorales y 52 a ayuntamientos, en los que este instituto político competirá de forma individual para las próximas elecciones del 6 de junio. En el resto de las diputaciones y ayuntamientos irá en alianza con PAN y PRD.

Entre los candidatos que solicitaron el registro se encuentran Ivette Topete, candidata a la alcaldía de Amecameca, fue diputada local y recientemente rectora de la Universidad Autónoma de Nezahualcóyotl.

Jesús Tolentino Román buscará convertirse en el primer alcalde reelecto en el municipio de Chimalhuacán.

Mientras que su esposa Maricela Serrano Hernández logró obtener la candidatura para también reelegirse en el municipio de Ixtapaluca.

EL DINERO YA NO GANA ELECCIONES

Paulina Alejandra del Moral Vela, presidenta del PRI-Edomex, acompañada por la senadora Beatriz Paredes Rangel y también delegada regional del CEN en el Estado de México, y de Pablo Angulo Briseño, secretario técnico del Consejo Político Nacional presentaron las solicitudes de registro ante el IEEM. Ahí, la líder priista mexiquense sostuvo que el dinero ya no gana elecciones y aun cuando su partido tuviera consigo "toda la cargada para ganar, no lo haría sin las mejores propuestas y candidatos".

Del Moral Vela aseguró que el PRI dará la batalla en las urnas por los 125 municipios, 45 distritos locales y 42 distritos federales, aunque en 17 distritos y 52 ayuntamientos lo hará de manera independiente; al mismo tiempo, dijo, la pandemia obliga a los priistas a no realizar grandes eventos multitudinarios y se respetará lo que digan las autoridades en el tema.

"Estamos conscientes de que la batalla no será sencilla. Estamos respetando los nuevos tiempos y si debemos aprender que el PRI de antes ya no es el PRI de ahora, ¿por qué?, porque la circunstancia nos obligó a aprender de los errores del pasado y hoy al tratar de encabezar los sueños y anhelos de cada uno de los habitantes de nuestros municipios, sabemos que si trabajamos en unidad, inclusión, organizados y la pandemia, nos va a obligar también a no hacer los grandes eventos, a no hacer las grandes cargadas", expuso al interior del Instituto Electoral del Estado de México.

Ahora falta que en próximos días el PRI haga la misma solicitud de registro ante el IEEM en conjunto con la alianza "Va por el Estado de México", conformada por el PRI-PAN-PRD; para ello, se está en los tiempos oficiales que transcurren del 11 y antes del 30 de este mes.

CANDIDATOS A AYUNTAMIENTOS.

1.- Maribel Alcántara Nuñez. / Acambay.

2.- Erick Saúl Martínez Olvera. / Acolman.

3.- Óscar Sánchez García. / Almoloya de Juárez.

4.- Ivette Topete García. / Amecameca.

5.- Ana Lilia Zúñiga Flores. / Apaxco.

6.- Hugo Pineda Calixto. / Atenco.

7.- Issac Reyes Salazar. / Atizapán.

8.- María del Carmen Carreño García. / Atlautla.

9.- Miriam Coronel Meneses. / Axapusco.

10.- Natalia Ramos Millán Pineda. / Ayapango.

11.- Casimiro Emmanuel Álvaro Díaz. / Capulhuac.

12.- Maricela Melo Rojas. / Chiautla.

13.- Nestor Daniel Saldaña Garzón. / Chicoloapan.

14.- Laura Montiel Villegas. / Chiconcuac.

15.- Jesús Tolentino Román Bojórquez. / Chimalhuacán.

16.- Jorge Alejandro Albarrán Velázquez. / Ecatepec.

17.- Rebeca Pérez Martínez. / Ecatzingo.

18.- Ruth Salazar García. / El Oro.

19.- Diego Vargas Colín. / Hueypoxtla.

20.- Sergio de Luis Romero. / Huixquilucan.

21.- Astrid Anita Dávila Ordoñez. / Isidro Fabela.

22.- Maricela Serrano Hernandez. / Ixtapaluca.

23.- Ana Tere Casas González. / Jilotzingo.

24.- José Luis Cedillo González. / Jocotitlán.

25.- Marisol Nava Linares. / Juchitepec.

26.- Miguel Ángel Ramírez Ponce. / Lerma.

27.- Héctor Javier Álvarez Ortiz. / Nicolás Romero.

28.- Jennifer Islas Vázquez. / Nopaltepec.

29.- Delia Silva Herrera. / Ocoyoacac.

30.- Ilarion Coronel Lemus. / Otumba.

31.- Sinaí Guadalupe Lugo Vargas. / Otzolotepec.

32.- Lilia López Arroyo. / Ozumba.

33.- Guadalupe Rita Romero Alavez. / Papalotla.

34.- Edgar Martínez Barragán. / San Martín de las Pirámides.

35.- José Israel Ovando Becerra. / Tecámac.

36.- Alma Delfina Quesada Quesada. / Temascalapa.

37.- Luis Enrique Turín García. / Temoaya.

38.- Juan Carlos Trejo Castro. / Tenango del Aire.

39.- Mario Paredes de la Torre. / Teotihuacán.

40.- Ismael Olivares Vázquez. / Tepetlaoxtoc.

41.- Isidoro López Ibarra. / Tepetlixpa.

42.- Xóchitl Ramírez Ramírez. / Tequixquiac.

43.- Xóchitl Maribel Ramírez Bermejo. / Texcalyacac.

44.- Carmen Rosario Cruz Choperena. / Texcoco.

45.- Benigno Felipe Ríos González. / Tezoyuca.

46. Diego Eric Moreno Valle. / Tianguistenco.

47.- María Guadalupe Fosado Márquez. / Tlalmanalco.

48.- Jorge Adán Barrón Elizalde. / Tultitlán.

49.- Adri Guadalupe Correa Rodríguez. / Villa del Carbón.

50.- Maribel Ordoñez Florentino. / Xalatlaco.

51.- Balbino Esquivel Valle. / Xonacatlán.

52.- Ariadne Berenice Mazutti Choreño. / Zumpango.

CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES.

1.- Narciso Hinojosa Molina. / III Chimalhuacán.

2.- Jaime Cervantes Sánchez. / IV Lerma.

3.- Gretel González Aguirre. / V Chicoloapan.

4.- Noé Martín Vázquez Pérez. / VI Ecatepec.

5.- Norma Guadalupe Ríos Velázquez. / VIII Ecatepec.

6.- Mariana Vanessa Ruíz Ledesma. / Xl Tultitlán.

7.- Guillermo Zamacona Urquiza. / XVII Huixquilucan.

8.- Rosa Elba Barrera Flores. / XX Zumpango.

9.- Sergio Díaz Hernández/ XXI Ecatepec.

10.- Isidro Moreno Árcega. / XXII Ecatepec.

11.- Wendy María Jiménez Alcántara. / XXIII Texcoco.

12.- María Rosa Hernández Arango. / XXVIII Amecameca.

13.- Cristina Sánchez Coronel. / XXXIX Acolman.

14.- Enrique Rutilo Granados Filorio. / XL Ixtapaluca.

15.- Yamili Yuritzi Chávez Gonzalez. / XLII Ecatepec.

16.- Jesús Isidro Moreno Mercado. / XLIV Nicolás Romero.

17.- Myriam Cárdenas Rojas. / XLV Almoloya de Juárez.









(Sharira Abundez)