El polémico candidato en Ecatepec vinculado con el sindicato Libertad

ECATEPEC.- Guillermo Fragoso Báez, líder del cuestionado sindicato Libertad en el Estado de México, expresó que "a Ecatepec le va a ir de poca madre como nos ha ido a nosotros". Él quiere ser diputado local por el distrito 6 de Ecatepec con la bandera del PRD.

Él fue uno de los principales respaldos políticos del ahora alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, durante la campaña política del 2018 y con la alianza de Morena-PT y PES.

Su vínculo político fue en ese entonces Vicente Onofre Vázquez, que se desempeñaba como presidente del Partido Encuentro Social en el Estado de México (PES) y que lo hizo regidor de Ecatepec.

Hoy Vicente Onofre es diputado de MORENA-PES-PT en el distrito federal de Chalco, donde gobernó el municipio con la bandera del PRD.

SEGUNDO DEL SINDICATO LIBERTAD

Asimismo, Guillermo Fragoso es lugarteniente de Hugo Bello Valenzo, líder nacional del sindicato Libertad, quien está preso en un reclusorio de la Ciudad de México por varios delitos y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene congeladas sus cuentas.

En ausencia de Hugo Bello, Guillermo Fragoso Báez, está al frente del sindicato Libertad.

SINDICATO LIBERTAD, DETRÁS DE ASPIRANTES EN EDOMEX

Antes de la captura de Hugo Bello en agosto del 2020 por el ejército y autoridades de la ciudad de México, sus operadores políticos en el Estado de México financiaban a aspirantes a alcaldes y regidores en municipios de la zona oriente mexiquense.

Pero desde que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó sus cuentas y lo relacionaron presuntamente con el homicidio del alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras, la actividad política del sindicato Libertad bajó de nivel y los políticos que buscaban su apoyo se retiraron.

EL PRD LO ACEPTÓ POR "SU FUERZA POLÍTICA"

Octavio Martínez Vargas, líder histórico del PRD en Ecatepec, a pesar de los antecedentes violentos del sindicato Libertad y de las denuncias de agresiones y extorsiones a gaseros, taxistas, piperos, tianguistas, entre otros, le abrió la puerta al regidor Guillermo Fragoso para que fuera su precandidato al distrito 6 local de Ecatepec.

A Octavio Martínez se le preguntó por qué aceptaba al líder de un sindicato cuestionado por ser de una organización presuntamente vinculada al crimen organizado, extorsión, quema de unidades y cuyo máximo líder está en la cárcel. Además, de que el sindicato Libertad está supuestamente inmiscuido en el asesinato del alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras, solo se limitó a responder "lo registro".

GUILLERMO FRAGOSO ES UN LÍDER DE ECATEPEC CON TRABAJO SOCIAL: PRD

Al líder legislativo del PRD en el Estado de México, Omar Ortega Álvarez, se le cuestionó la aceptación en su partido del líder de un sindicato muy cuestionado que lo relacionan con el narcomenudeo, con la presunta muerte del presidente municipal de Valle de Chalco y aun así el partido del "sol azteca" lo va a postular para un distrito electoral.

Omar Ortega dijo que una cosa son los sindicatos y su forma de trabajar y otras cosas son sus hombres.

"Memo Fragoso es el octavo regidor de un gobierno morenista el día de hoy, nadie había cuestionado sus vínculos. Forma parte de un sindicato eso es cierto, pero vayamos a la comunidad más de 35 Copacis (Comités de Participación Ciudadana) lo respaldan", expresó.

Además, tiene trabajo con la ciudadanía "en pocas palabras no podemos juzgar a una persona por el nexo con su dirigente nacional ni al PRD de asesino por el caso tan sonado de Guerrero, de los 43 desaparecidos; decían que éramos asesinos. El PRD no es asesino. No podemos tachar a una persona por los actos de otros".

Estableció: "lo conocemos nosotros como un actor político de un municipio y en calidad de regidor y yo diría que se lo probarán, puede ser cuestionado, pero decirlo solo queda al aire queda en dichos".

El líder parlamentario del PRD dijo que "lo único que me consta es que es un dirigente del municipio de Ecatepec que ha demostrado con creces que tiene un trabajo social y tiene un respeto en la comunidad".

VA POR EL DISTRITO 6 DE ECATEPEC

El líder del sindicato Libertad será postulado como candidato al distrito 6 de Ecatepec donde actualmente es representado por la legisladora Elba Aldana, del grupo de "Los Puros" de Morena.

El nombre de Guillermo Fragoso estará en la lista de aspirantes a un puesto de elección popular en Ecatepec durante el IX Consejo Estatal del PRD que se celebrará este domingo 7 de marzo al mediodía vía zoom.

En su presentación como precandidato del PRD por el distrito 6 de Ecatepec, expresó que "amor con amor se paga y aseguró que" así como nos hemos partido la madre por nuestros agremiados ahora lo hagamos con la ciudadanía".

Atrás de Guillermo Fragoso están líderes de gaseros, tianguistas, restauranteros, dueños de discos y bares, entre otros que también se sumaron para apoyar al líder del sindicato Libertad a una curul por el PRD.

Fragoso Báez aseguró ante otros aspirantes a diputados locales que "a Ecatepec le va ir de poca madre como nos ha ido a nosotros". Sí él llega a la diputación local por el PRD.

EL PRD ACEPTÓ A LÍDER DE RUTAS "TOLERADAS" EN EDOMEX

El pasado 18 de febrero, Cristián Campuzano Martínez, presidente del PRD en el Estado de México y Omar Ortega Álvarez pactaron con José Luis Aboytes Chavarría, líder de la ruta 36 de transporte "tolerado" - sin placas de servicio público-para que sea su precandidato a la diputación local por el distrito de Chalco.

José Luis Aboytes es hijo de Antonio Aboytes, un líder recién fallecido que perteneció durante más de 30 años al PRI y en el negocio del transporte público irregular.

Su hijo José Luis Aboytes quiso ser postulado por su partido el PRI a una curul local, pero no lo logró, así que recientemente se pasó al PRD con el pacto de ser el candidato oficial a la diputación local, desplazando a Enrique Espejel, líder perredista que estaba inscrito para ese cargo.

El diputado Omar Ortega dijo que "en el PRD estamos convencidos que para lograr las causas que enarbolan la izquierda es necesario incluir a los mejores hombres y las mejores mujeres".

Aboytes Chavarría no sólo llevó a las filas del PRD a taxistas sino también a representantes de organizaciones adherentes de comerciantes fijos y semifijos, bicitaxis y recolectores de residuos, al puro estilo del PRI.





(Sharira Abundez)