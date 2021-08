El Poder Judicial de Edomex ofreció revisar los casos de los "injustamente presos"

TOLUCA.- A dos semanas de que comenzara la huelga de hambre como parte de las actividades de la Revolución de los Nadie, el presidente del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi Cuéllar ofreció a los familiares de los llamados injustamente presos revisar caso por caso, sin embargo, esto fue rechazado al grito de "Sólo queremos libertad".

Mientras en la Escuela del Poder Judicial se llevaba a cabo el Primer Congreso Nacional de Federalismo "¿Qué le toca a quién?", los integrantes del colectivo Haz Valer Mi Libertad se manifestó.

"¡Ricardo Sodi, nos matas de hambre, si muero, serás el responsable!", gritaban mientras se inaugurara Anel evento. Tan pronto como terminó la ceremonia, Sodi Cuéllar se dirigió a la manifestación.

#Metrópoli | Se reúne Ricardo Sodi, presidente del Poder Judicial del Edomex con los integrantes de la Revolución de los Nadie, a quienes les ofrece revisión caso por caso de los familiares presos de quienes se encuentran en huelga de hambre. #yn https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/CEvGjcCLKU — La Silla Rota (@lasillarota) August 25, 2021

"Vengo a atenderlos, a escucharlos, y a decirles que las puertas de mi oficina siempre están abiertas para escucharlos y orientarlos. Respeto muchísimo sus inconformidades y sus deseos de libertad, en mí no van a tener un obstáculo sino un aliado pero tienen que entender que la Ley de Amnistía tiene sus procedimientos y tiene sus consecuencias. Secuestros y homicidios son delitos que tiene que resolver la Legislatura del Estado de México, analizando sus casos".

Tras las primeras palabras del magistrado presidente, la respuesta de la Revolución de los Nadie no se hizo esperar.

"Es una injusticia, no vamos a venir a pedir algo que no es. Son delitos fabricados; más cuenta el dicho de una persona y han desechado, desestimado de personas coincidentes".

Apenas duró siete minutos el diálogo en el que el titular del PJEM ofreció una revisión caso por caso para determinar si hubo violación a los derechos humanos y/o al debido proceso, aunque señaló, no tiene el poder para revertir las decisiones del Poder que preside.

"Yo la tomo en cuenta (la huelga de hambre), pero no me corresponde a mí resolverlo, le corresponde a la Legislatura, vayan a la Legislatura y platiquen con los diputados, a mí no me corresponde, yo no puedo revocar las decisiones del Poder Judicial que se tomaron en otros tiempos y en otros momentos, no tengo las facultades para hacerlo".

En ese sentido, los manifestantes recordaron que ya cuentan con un pronunciamiento por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) que favorece a sus injustamente presos.

Tras negarse a dar los nombres de sus familiares para integrar una lista para la revisión caso por caso, el magistrado presidente decidió retirarse no sin antes extender la invitación a la colaboración individual.

La Revolución de los Nadie decidió hincarse y suplicar para que el poder judicial conceda la amnistía a sus familiares, para después regresarse al campamento que mantienen desde hace dos semanas en la plaza de los Mártires, en donde 15 personas se encuentran privadas de los alimentos, esto, como un sacrificio para visibilizar la fabricación de culpables en el Estado de México.

"Nos encarcelan por pobres, no queremos diálogo, queremos la libertad inmediata y no nos vamos a ir hasta que esto sea una realidad. Todos los días se fabrican culpables aquí, esto no es de una sola persona, son cientos, miles, los que atraviesan esto. Si nuestros presos fueran culpables, no estaríamos aquí".

Se espera que este jueves de protesta se lleve acabo una misa en honor a los injustamente presos así como a las 15 personas que se mantienen en huelga de hambre.





(SAB)