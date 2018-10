El parque La Quebradora, proyecto viable y ecológico: Dione Anguiano

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 17/10/2018 06:49 p.m.

La exjefa delegacional de Iztapalapa, Dione Anguiano, negó que el parque hídrico de La Quebradora cause inundaciones en la colonia Santa María Aztahuacán, como afirmó en entrevista con LA SILLA ROTA la nueva alcaldesa de la demarcación, Clara Brugada.

Anguiano, quien en su administración inició el proyecto de La Quebradora, afirmó que todo está listo para que este año se concluya la obra, y rechazó que el lugar haya perdido su vocación de vaso regulador del agua que baja del cerro de Santa Catarina, como aseguró Brugada.

"No es cierto que inunde Santa María, has visto las lluvias e Iztapalapa, no ha estado dentro de las inundaciones fuertes de la ciudad. Hicimos obras, con las lluvias como estuvieron en otras delegaciones ahorita en Iztapalapa no ha aparecido esa parte.

Ahora el almacenamiento de agua es mayor de 100 metros cúbicos y la capacidad de absorción a los 150 litros por segundo, pero ella no tiene esos datos. Hoy hay más captación, se ampliaron las rejillas, se construyeron los pozos que permiten una mayor captación y no se ha inundado Santa María Aztahuacan", reiteró la exdelegada.

Recordó que durante la etapa de transición invitó a Brugada, junto con su equipo, a recorrer los avances de la obra, pero la morenista no acudió.

La ex jefa delegacional aseguró que el proyecto de La Quebradora ya tiene concluidos los trabajos de infraestructura, en los que se desazolvaron dos reservorios que son para captar más agua, se sacó el escombro y se concluyeron dos pozos de infiltración en la zona perimetral para almacenar el agua captada.

"La imagen es lo que le hace falta, que es al final de la obra, pero la parte técnica ya está concluida", dijo.





POLÉMICA

El 5 de octubre LA SILLA ROTA entrevistó en Facebook Live a la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada. Un lector le preguntó cuándo se inauguraría el parque hídrico La Quebradora, y la funcionaria respondió que no sabía, pero cuestionó el proyecto.

Dijo que llamaría al Secretario de Obras y Servicios de la ciudad a recorrer de manera urgente el parque, y criticó que lo que había sido durante décadas un vaso regulador del agua del cerro de Santa Catarina, la anterior administración hubiera decidido convertirlo en un parque y lugar de entretenimiento. En su opinión, el problema era que captaba menos agua que antes.

"El problema es que a la hora de hacer el parque hídrico el agua que ese lugar obtenía, que hacía la función de vaso regulador, ya no la hace, y el agua se va a Santa María Aztahuacán y tenemos inundaciones terribles a partir del parque hídrico. Por eso me urge hacer un recorrido con el secretario de Obras de la ciudad para que se hagan las modificaciones y nuevamente se convierta en un espacio de captación de agua y sea el distintivo que captaba agua y fuera".

Incluso, Brugada cuestionó que el proyecto hubiera ganado el primer lugar del premio internacional LafargeHolcim, en la categoría Hidropunción.

AÚN ES VASO REGULADOR

Para Dione Anguiano, Brugada está confundida, porque no es la Secretaría de Obras la que tiene que ver con el proyecto, sino el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Asimismo, aprovechó para explicar cómo está proyectado el parque, ubicado en la colonia Citlali, y la manera en la cual funcionará.

"El primer requisito para hacer el parque, obligatorio es que siguiera manteniendo su función de vaso regulador. No podría cambiar. Tengo hasta fotos de cómo estaba el lugar. Son cuatro hectáreas que estaban azolvadas, ahí tiraban los escombros. Son dos reservorios, solo uno funcionaba a través de una rejilla, que se hizo a esa altura porque sí baja la cantidad de agua, pero entonces lo que hicimos fue hacer una rejilla mas ancha, darle atención a los dos reservorios y realizar obra complementaria a esa zona.

"Se planteó y se consensuó con los vecinos. Se dieron talleres para explicarles, fuimos enriqueciendo la propuesta a través de lo que ellos querían, así es como se logra el premio a nivel internacional. Los reservorios se desazolvaron, ahora funcionan ambos, tienen supervisión. Es una obra que ella va a inaugurar, habrá una planta de tratamiento de aguas, construida por el Sacmex y va a hacer el mantenimiento a través del agua que se capta de ahí, entonces la alcaldesa no conoce el proyecto. Es mentira que se esté inundando la zona de Santa María por esta situación".

Explicó que aunque no se ha concluido, ya se nota la recuperación de espacio público que significó. El premio se ganó porque es una obra realizable y que conjuga captación e infiltración de agua, con la recuperación del espacio público pero con el respeto de la vegetación

"Habrá biblioteca, cafetería, zona para juegos, en tiempo de calor podrá pasear la gente y en la parte de los reservorios ver como bajan las aves; ella desconoce el proyecto", concluyó.