El "Odebrecht de la basura" en Tlalnepantla

"Cómo es posible que se esté tolerando tanta irregularidad en el pago de millones de pesos mensuales del erario público a una empresa que no aporta nada al municipio, donde los tlalnepantlenses no recibimos nada a cambio. He solicitado que se revoque por irregular el primer contrato que se le dio a la empresa, debido a que no fue avalado por la Legislatura del Estado de México, como debió ser", explicó Aureliano Amador.