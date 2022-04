El negocio del agua costó mil 500 millones de pesos a alcaldías en 6 años

"Las pipas son el único suministro que tenemos. No hay ninguna llave ni tuberías, sólo es por pipas, si no te llega te quedas sin agua. No es como en otros lados donde de pronto el agua llega el jueves de 6 a 8. Aquí no hay si no es con pipas. En los pueblos altos de Tlalpan tengo entendido que es así", explica Idamis a La Silla Rota.