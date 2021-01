El narco y la violencia "se pasean" en la CDMX

Eran las 18:50 horas del lunes 18 de enero cuando una camioneta se volcó sobre la avenida Río San Juan Joaquín y Tercer Anillo de Circunvalación, en la colonia Lomas de Sotelo, alcaldía Miguel Hidalgo. Un accidente más en en la Ciudad de México o eso parecía.

Seis elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se acercaron al vehículo marca Hyundai, color blanco, con las placas NYT-89-91, que quedó volcada sobre el camellón, el conductor abandonó la camioneta.

Ya con la presencia de los servicios de emergencia, comenzaron las maniobras para voltear la camioneta, cuando cayó al suelo un paquete confeccionado en cinta canela proveniente de la batea. Era cocaína. Uno a uno fueron saliendo 475 envoltorios de droga del vehículo para sumar mil 200 kilogramos de cocaína, es decir, 1.2 toneladas.

Así, por accidente, se evidenció cómo circulan toneladas de droga en las calles de la Ciudad de México.

CUATRO CARTELES E INNUMERABLES BANDAS CRIMINALES

Aunque durante varios años las autoridades han rechazado la presencia del narcotráfico en la capital, los hechos contradicen este discurso que se detuvo apenas en enero del año pasado cuando Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, lo reconoció.

De acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), hay al menos cuatro cárteles de la droga que operan en la Ciudad de México: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa, La Unión y la Fuerza Anti-Unión.

La presencia del Cártel de Sinaloa se evidenció recientemente cuando el pasado 13 de enero detuvieron a dos personas con cinco kilos de cocaína y armas de fuego, en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo -donde también se volcó la camioneta-. Los hombres en cuestión serían presuntos operadores de Ismael Zambada García, "El Mayo".

El CJNG mostró su poder de fuego en la capital del país cuando en junio del año pasado realizó un atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, en pleno de Paseo de la Reforma.

Y qué decir de La Unión y la Fuerza Anti-Unión. Durante los últimos años han protagonizado una feroz guerra en el corazón de la Ciudad de México que ha dejado escenarios sangrientos nunca antes vistos en la capital.

Sin embargo, quien tiene la mano en el volante en cuanto a drogas se refiere en la Ciudad de México es La Unión, que ha logrado sumar a su emporio longevas familias y bandas criminales de la capital, según relata Antonio Nieto, periodista de investigación experto en seguridad.

En su libro, El Cártel Chilango, Nieto relata que en septiembre del 2017, La Unión reunió a representantes de grupos criminales de varias zonas de la capital para hacerlas un tipo de sucursales, que no son otra cosa que "alinearse" -como dicen en la jerga criminal-, reciben protección e incluso usan el nombre del cártel, a cambio de una cuota.

Uno de esos "gerentes" de sucursal es, por ejemplo, Óscar Andrés "El Lunares", criminal que se hizo famoso el año pasado por ser detenido en tres ocasiones, luego que jueces ordenaban su liberación.

"En la Ciudad de México históricamente ha habido muchos grupos, muchas familias criminales", dijo Antonio Nieto sobre la gran cantidad de organizaciones criminales en la Ciudad.

Una muestra de eso fueron los resultados de la "Operación Zócalo", realizada por autoridades federales y capitalinas, donde señalan la presencia de al menos 13 organizaciones criminales en la capital en el que destacan -además de los ya conocidos- La Familia Michoacana, Cártel de Tláhuac -a quien ligan con los Beltrán Leyva-, y Los Rodolfos.

En menor nivel también aparecen la banda de "El Balín" y Los Guerreros, Los Maceros, la banda de "El Perro", Los Sinaloas, La Ronda 88, Los Benja y Los Molina. Deben ser más organizaciones que últimamente han salido a la luz como la banda de "Lenin Canchola" o la familia Zapotitla Fierro.

En los últimos seis años, las carpetas de investigación abiertas por narcomenudeo en la Ciudad de México aumentaron 238.9%, es decir, más del triple. Esto al pasar de mil 522 denuncias en todo 2015 a 5 mil 159 tan solo de enero a diciembre del 2020.

En cuanto a los delitos del fuero federal, el de narcotráfico creció 26% en los últimos cinco años, al pasar de 353 casos en 2016 a 445 en los primeros 11 meses del 2020. Delincuencia organizada, en contraste, disminuyó un 48.3%, al pasar de 93 casos a 48 en el mismo lapso.

CON LOS CÁRTELES, LOS ASESINATOS MÚLTIPLES

La presencia de cárteles, aumenta la violencia. Los asesinatos múltiples han sido una constante en la ciudad, mismos que han alcanzado hasta a niños.

Apenas, el pasado 15 de enero un grupo armado disparó contra personas que se encontraban dentro de un inmueble en la calle Lago Chapala y Lago de San Cristóbal, en la colonia Anáhuac. Mataron a seis personas, entre ellas a "El Robert", un supuesto integrante de la Unión Tepito.

Uno de los hechos violentos que más conmocionó a la ciudad ocurrió en octubre pasado cuando policías, también por accidente, encontraron a un sujeto trasladando en cajas de plástico y un diablito a dos cuerpos descuartizados en las calles Chile y Belisario Domínguez, en el Centro Histórico.

La víctimas eran dos niños de origen indígena de 12 y 14 años de edad. Las líneas de investigación relacionan el crimen con la violencia narco del centro de la ciudad.

Un mes después, otro hecho violento contra un menor de edad. Alessandro, de 14 años, fue torturado, asesinado y su cuerpo metido en una maleta de la colonia Guerrero. La policía sorprendió a dos de los responsables, también menores de edad, cuando trasladaban el cadáver.

El hecho derivó en cateos en las colonias Guerrero y Santa María la Ribera donde autoridades hallaron gorras con la leyenda "Cártel de Jalisco", también un cordón con el que ahorcaron al menor e incluso sus tenis.

Aunque los asesinatos, estadísticamente hablando, se han reducido ligeramente desde 2019, la capital sigue sumando más de mil asesinatos al año, con un promedio de más de 100 casos al mes.

CDMX, LA JOYA DE LA CORONA

Víctor Manuel Sánchez Valdés, experto en seguridad pública, precisa que hay al menos tres razones por las que el narcotráfico tendría interés por la Ciudad de México.

El primero, y más evidente, es la venta al menudeo de drogas en la zona con los mayores consumidores de droga del país.

"La Ciudad de México es el principal mercado de consumo de drogas en el país, aunque lo que les deja más es el tráfico trasnacional, no deja de representar un buen ingreso la venta de drogas al menudeo", dice Sánchez Valdés.

El segundo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, punto estratégico para la llegada e ida de drogas a otros continentes.

"El envío de drogas a Europa o Asia se da por avión, el principal punto aéreo de conexión del país es la Ciudad de México", señala Víctor Manuel.

Al respecto, Antonio Nieto asegura que el control del aeropuerto capitalino es el Cártel de Sinaloa y que La Unión tiene injerencia en algunos cargamentos de droga que llegan por los aires de la ciudad.

La tercera y última es una de las razones que, aunque evidentes, poco se ven: el lavado de dinero.

"Por el tamaño de la ciudad y de la economía, la capital es el principal punto de lavado de dinero en México. Si yo quiero hacer una empresa fachada sin llamar la atención, la hago en la Ciudad de México", explica Sánchez Valdés.

Y detalla: "No es lo mismo hacer una empresa fachada en Tonalá, Jalisco, o Mocorito, Sinaloa, donde va a estar bien raro que una empresa de la nada empiece a facturar 10, 15, 20, 50 millones de pesos y no llamar la atención. Pero si tienes una oficina en Polanco o Santa Fe puedes meter una facturación de 100 millones de pesos y no va a ser nada raro".





