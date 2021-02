El misterioso video de denuncia que llegó a la PGJ

Una grabación llegó de forma anónima a manos de detectives de la Procuraduría capitalina.

El video correspondía al 28 de abril pasado y en él se observa a varios individuos sacando de una casa un bulto pesado.

Lo arrastran por la calle mientras más personas salen del domicilio para observar. Son las 19:38 horas.

Según la denuncia anónima, se trataba del cadáver de una mujer y los individuos que lo sacan presuntamente eran narcomenudistas y ladrones.

Se dedican al tráfico de drogas, robo a transeúnte, trata de personas y homicidio, hechos que ya fueron denunciados a través de redes sociales”, se lee en el reporte anónimo.

Agentes de Investigación ubicaron el inmueble en el 135 de General Anaya, barrio de Santa Bárbara, en Iztapalapa.

Montaron un operativo y cuando intercambiaban manipulaban bolsas con mariguana, tres hombre fueron detenidos.

Se les decomisaron dos ojivas de bala, calibre .22, una servilleta con sangre, cocaína y mariguana.

#VIDEO Una grabación llegó de forma anónima a manos de detectives de la Procuraduría capitalina, se trataba del cadáver de una mujer y los individuos que lo sacan presuntamente eran narcomenudistas y ladrones. La historia aquí: https://t.co/D3XYdnbzEn pic.twitter.com/86kKLVEbWn — La Silla Rota (@lasillarota) 22 de mayo de 2019

Cuando se les mostró el video, realizado por una cámara particular, los sospechosos guardaron silencio. Hasta ahora, la Procuraduría no ha encontrado evidencias contundentes de qué fue lo que sacaron del predio, y si fue un cuerpo, no han podido dar con él.

Desde el 28 de abril, solo se halló un cadáver femenino en Iztapalapa, pero fue desvinculado a esta investigación. Sin embargo, la PGJ busca coordinar con autoridades del Estado de México con respecto a los feminicidios recientes sin resolver.

Mientras tanto, los hombres arrestados, Gilberto, de 23 años de edad, Ismael, de 34 y Jonathan, de 33, quedaron a disposición de la Fiscalía Antinarcomenudeo.

La casa donde habitaban y que corresponde a la grabación, quedó asegurada.

Se trata de un predio de más de 250 metros cuadrados, donde al parecer vivían más de 15 personas. Fueron hallados rastros de armas de fuego detonadas, sangre y mercancía diversa que podría ser robada.

fmma