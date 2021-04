"El Mijis" y Lebarón piden al Congreso Edomex indulto de un preso

Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como "El Mijis", diputado local en el Congreso de San Luis Potosí y el activista Bryan LeBarón, acudieron a la Cámara de diputados del Estado de México, para pedir al gobernador Alfredo Del Mazo Maza y a los legisladores mexiquenses, sea indultado y puesto en libertad Manuel Germán Ramírez Valdovinos, originario del municipio de Acolman y quien lleva preso 20 años por el delito de homicidio, cuando hay indicios de que la supuesta víctima mortal sigue vivo y camina por calles de Estados Unidos.

"La única situación que tienen para tenerlo detenido es una confesión que hicieron con amenazas que iban a violar a su hija y a su esposa y lo más triste de todo, es que él este preso por una persona que esta viva, le han quitado todo, el ha agotado todas sus instancias jurídicas y le siguen bateando, es por eso que nosotros solicitamos el indulto y amnistía y seremos la voz del señor Valdovinos", sentenció "El Mijis".

Pedro César Carrizales "El Mijis"

Los activistas apuntaron que el señor Ramirez Valdovinos fue torturado, sometido a vejaciones junto con su familia y agredido en su integridad de todas las maneras posibles, pues era un hombre con una vida normal, hasta que estuvo en el momento menos indicado.

El activista Bryan LeBarón, indicó que hay sospechas e indicios de que el sujeto que supuestamente fue asesinado por Manuel Germán Ramírez Valdovinos, vive en Estados Unidos, "da la casualidad de que los peritos, cuando sacaron de la tumba el cadáver y le hicieron todos los estudios, no correspondía, el cadáver estaba más alto, el esqueleto no daba y luego los peritos dijeron que no podían dar el ADN porque ya había pasado mucho tiempo y da la casualidad de que unas semanas después salen y dicen, no, sí, el ADN sí era de él, aunque todos los demás estudios indican que la persona que enterraron no era del que supuestamente mato, era toda una simulación.

Activista Bryan LeBarón y el diputado local en el Congreso de San Luis Potosí Pedro Carrizales

"No podemos permitir que policías corruptos y políticos corruptos puedan seguir manteniendo el poder, porque si sigue así, entonces nos va tocar a otros familiares y seres queridos a sufrir lo mismo, tenemos que parar eso y por eso estamos aquí".

Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como "El Mijis", diputado local en el Congreso de San Luis Potosí y el activista Bryan LeBarón, confían en que con la Ley de Amnistía en el Estado de México, salga libre el profesor Manuel Germán Ramírez Valdovinos, o bien, que el mandatario Del Mazo Maza, le otorgue el indulto al originado de Acolman.





