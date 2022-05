"El miedo era mucho", dicen en Sultepec sobre ataque a las instalaciones de FGJEM

Las paredes baleadas del Centro de Justicia de Sultepec, un vehículo incendiado en medio del barrio Camino Nacional y los casquillos percutidos son apenas los vestigios que develan lo que sucedió la noche de este martes en la localidad.

"Eran como las siete de la noche cuando escuchamos los disparos, no vimos nada, nos corrimos al otro cuarto a aventarnos al piso para que no nos mataran", es una de las voces de los vecinos de la comunidad, quienes viven con miedo, sí, pero saben que no pueden hacer mucho más que no meterse con la maña. Así lo reconocen.

(Foto: FERNANDA GARCÍA)

El martes por la noche, un comando integrado por más de 20 personas atacó las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en la región.

Los casquillos percutidos continuaban en el asfalto este miércoles, por lo que se suspendieron las clases en el municipio, por lo menos hasta este jueves o hasta que las condiciones de seguridad lo permitan.

EN RUTA A CAMINO NACIONAL

Los vecinos guardan silencio mientras los retenes por parte de la Guardia Nacional se intensificaron en el centro de la comunidad, al menos en las calles principales, pero para los vecinos de nada sirven ahí, los quieren en los accesos al municipio.

En la región temen que, de nuevo, un grupo armado irrumpa en una tranquilidad casi artificial del paisaje sureño, como lo hicieron durante una hora quienes atacaron las instalaciones de la FGJEM y bloquearon los accesos carreteros para que el apoyo no llegara.

(Foto: FERNANDA GARCÍA)

"Fue como una hora, hora y media, no lo sé, cuando estás en el piso pierdes la noción, se te hace eterno".

Los negocios abrieron, pero no hay tranquilidad completa; el secreto, señalaron, es no meterse con los miembros del crimen que, organizado o no, los tiene sometidos.

"Hace dos años mataron a un chavo y a su compañero que trabajaban en un Modelorama que balearon por extorsión . Uno de ellos tenía 18 años y estudiaba los sábados, su familia todavía no tiene justicia y ahora con esto, entramos en shock, nos recordó todo eso.

"Sólo vimos llegar las camionetas, balacearon también locales, ¿nosotros qué hicimos? Incluso a uno le mataron una vaca, yo creo que hasta dispararon a los transformadores porque nos quedamos sin luz.

"Estuvimos escondidos como dos horas, el miedo era mucho" , comentaban quienes no quisieron dar sus nombres, pues temen a las represalias, a señalar a alguien, aunque su ocupación sea un secreto a voces.

Durante la refriega del martes en la noche, apenas dos elementos de la fiscalía mexiquense salieron lesionados, las balas los "acariciaron", pero las heridas de toda una región, la que colinda con las carrereas que llevan a Guerrero, se abrieron y supuraron miedo, impotencia, desesperanza.

TIERRA NARCA

Sultepec es un foco rojo, no es desconocido, incluso no hay turismo porque se sabe que es zona de paso para los cárteles de la droga .

"Tenemos miedo por nuestros hijos, te dan en lo que más te duele, ahorita ya le bajaron a las extorsiones porque muchos de los vecinos se fueron de aquí.

"En el mero centro, en el quiosco, ponían mantas, según firmadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación , pero por el homicidio de los chavos del Modelorama detuvieron a tres, uno de ellos cabecilla, sólo que siguen siendo presuntos, no los han condenado".

Pero la inseguridad que se vive en la zona no sólo afecta la psique de quienes la habitan, sino también sus bolsillos.

Los productores y comerciantes a veces tienen que pagar cuotas o cobran más para llegar a los municipios sureños, donde la canasta básica es un lujo.

El kilo de tortilla lo compran a 25 pesos, 140 por kilo de pierna y muslo de pollo, 160 por el de pechuga. En tanto, el huevo lo pagan a 70 pesos el kilo, a 95 pesos los cigarros y el limón a 60. Hasta los materiales de construcción han sufrido el embate, 900 pesos por lámina.

"Y le tienes que comprar a una sola persona".

LAS EMBOSCADAS

En los últimos 18 meses, las emboscadas y los ataques en contra de la FGJEM se han intensificado en la zona sur de la entidad, en especial en los municipios de Ixtapan de la Sal, Coatepec Harinas y ahora Sultepec, en casi todos los casos se señala a integrantes de La Familia Michoacana como los responsables.

El 18 de marzo del año pasado, 13 policías mexiquenses fueron asesinados por los integrantes de un comando perteneciente a un cártel de la droga con orígenes en Michoacán en dos municipios colindantes del Estado de México.

Alrededor de las 13:00 horas de ese jueves se dio a conocer que elementos tanto de la Policía Ministerial como de la Policía estatal fueron emboscados por sujetos armados que viajaban en una camioneta tipo Pick up , cuando realizaban patrullajes en las inmediaciones de la comunidad conocida como Llano Grande, en Coatepec Harinas.

Metros más adelante, un grupo más de uniformados fue atacado, ahí murieron cuatro que iban a apoyar a sus compañeros, quienes lanzaron un grito de auxilio: "En rojo, en rojo, nos están disparando".

De las nueve órdenes de aprehensión que se han liberado para atrapar a quienes participaron en ese evento, se han logrado cumplimentar cinco, entre ellas la de El Oaxaco.

LOS DETENIDOS DE LA FAMILIA MICHOACANA

Tan sólo en 2021, fueron aseguradas 211 personas de distintos grupos, de éstas 88 pertenecían a La Familia Michoacana y 32 al Cártel Jalisco Nueva Generación .

Entre los que faltan por aprehender del cártel de La Familia destacan Alberto Romero Pérez, alias La Macrina ; Silverio Martínez, El Fierros , y Gilberto Misael Ortiz, El Barbas, cabecillas de la organización criminal, quienes ya cuentan con una orden de aprehensión por el homicidio de los 13 servidores públicos y se ha emitido un ofrecimiento de recompensa de 500 mil pesos, por cada uno de ellos, a quien o quienes aporten información útil, veraz y oportuna que permita su localización y aprehensión.

