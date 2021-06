El mensaje suicida del presunto responsable de atropellar a Fernanda y Polly

Luego de que fuera identificado el presunto responsable de atropellar a dos jóvenes en las calles de la alcaldía Iztacalco, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) tiene en su poder un audio de una conversación de WhatsApp entre Diego "N" y uno de sus amigos, donde le advierte que se puede "corbatear".

En el audio difundido por José Cárdenas en Radio Fórmula, se escucha decir a Diego que podría quitarse la vida, a fin de evitar que las autoridades logren encerrarlo en prisión.

"Gracias por todo, pero yo no me voy a ver encerrado a la v**ga. Así que si pasa algo prepárate para lo peor, o bueno, no peor porque a ti no te perjudica en nada, pero yo si siento que te va a pegar si sabes que me 'corbatee' o algo. No es por pu* ni nada, pero ya para qué sigo aquí, sin sueños, ni nada y odiado por la sociedad", dice el acusado en el audio.

"Tú me conoces cómo soy, ante todo un gusto conocerte. Ese día que la pasamos juntos en mi cumpleaños, también te agradezco, pero así es este ped*, cuídate mucho", se escucha a Diego decirle a su amigo.

IDENTIFICAN A SUJETO QUE ATROPELLÓ A FERNANDA Y POLLY

Usuarios depidieron que Diego "N", presunto responsable de atropellar a dos jóvenes en las calles de la alcaldía Iztacalco sea detenido por intento de homicidio.

El hecho se dio a conocer mediante un video que se viralizó donde se observa el momento exacto en el que un sospechoso atropella intencionalmente a las jóvenes causándoles severas lesiones.

Por ello, los usuarios de Twitter pidieron la captura de Diego "N", quien sería el responsable de la agresión.

La Diputada Federal Suplente por el Estado de Baja California, Sol Merino difundió el video a través de su cuenta oficial de Twitter y pidió a los usuarios de esta red social compartir las imágenes para dar con el responsable e indicó que las mujeres son reportadas como graves.

Además, detalló que una de las agredidas sufrió diversas lesiones en el cerebro y que perdió una oreja tras haber sido arrastrada por el vehículo por al menos cuatro calles.

Diego Helguera #PotencialFeminicida arrastró 4 cuadras a su novia y atropello a su amiga en la #cdmx.

Su novia se encuentra grave, perdió la oreja y cuenta con múltiples daños en el cerebro... #Justicia #Compartan pic.twitter.com/DeCPNU0pwa — Sol Merino (@Sol_Merino) June 13, 2021

LO HABÍAN SACADO DE UNA FIESTA POR DESMANES

De acuerdo con El Heraldo de México, el hecho tuvo lugar el sábado 12 de junio en la calle Niceto de Zamacois en la colonia Viaducto Piedad donde un grupo de amigos estaban en una fiesta hasta que Diego "N" provocó algunos desmanes y fue retirado.

Posteriormente, el presunto agresor en estado de ebriedad abordó su vehículo para atropellar a dos jóvenes para después escapar del lugar a toda velocidad.

En las imágenes difundidas se ve que el sujeto retrocede algunos metros en su vehículo y pasa por encima de las jóvenes; una de ella quedó en el lugar mientras que la segunda mujer, quedó enganchada al vehículo y fue arrastrada durante cuatro cuadras.

En este video se ve como cae el cuerpo de la otra chica quien se presume era su novia a la que arrastró por 4 cuadras... #compartan para que #DiegoHelguera sea detenido !!! pic.twitter.com/7JiubvoGdJ — Sol Merino (@Sol_Merino) June 13, 2021

PIDEN SU ARRESTO

El sujeto fue señalado por una gran cantidad de internautas como Diego "N", quien presuntamente es un estudiante de la UVM Ecatepec y también difundieron diversas fotografías de su rostro para que quienes lo reconozcan acudan a denunciarlo por su responsabilidad en el intento de homicidio de las dos jóvenes.

Mientras que las víctimas fueron identificadas como Fernanda y Polly quienes se encuentran hospitalizadas reportadas como "sumamente graves".

Hasta el momento, se desconoce cuál el paradero de Diego "N" pues huyó del lugar de los hechos con rumbo desconocido y ha publicado en sus redes sociales que sufrió de un hackeo y en ese momento no se encontraba en la Ciudad de México, por lo que se "escondió" ante los ataques en redes.

Primero dice que el no fue pero que ya se fue de la ciudad... después ???? pic.twitter.com/kYLhISij6K — Sol Merino (@Sol_Merino) June 14, 2021

LO JUZGARÁN POR TENTATIVA DE FEMINICIDIO

Diego "N" será juzgado por tentativa de feminicidio tras arrollar a Polly y Fernanda este fin de semana, así lo informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Hasta el momento está en curso una carpeta de investigación para dar paso al proceso penal a la brevedad.

Policías de Investigación (PDI) y los peritos adscritos a la Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales, acudieron al lugar de los hechos para reunir pruebas y entrevistar a testigos, asimismo obtuvieron las grabaciones de las cámaras de seguridad privadas de la zona, así como las del Centro de Control y Comando C4.

UVM CONDENA AGRESIÓN

A través de un comunicado, la Universidad del Valle de México lamentó y condenó la brutal agresión cometida por Diego "N".

"La Universidad desea informar que Diego N. dejó de ser estudiante de la institución desde 2011. No obstante, expresa su más enérgica condena ante este ataque y se suma a las voces de los familiares de las afectadas, sus seres queridos y la sociedad en general para pedir a las autoridades que se lleve a cabo una investigación pronta y expedita; y, que quien es señalado como responsable, sea llevado ante la justicia para que se proceda conforme a la Ley", explicó.

(Ameyaltzin Salazar)