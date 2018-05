GRAVE PROBLEMA DE MOVILIDAD

El "infierno" de transportarse en la Zona Metropolitana de la CDMX

Se hacen 16 millones de viajes cada día y el 24.7% de los habitantes tardan entre 1 y 2 horas para ir al trabajo; 5.3% de los casos, emplean más de 2 horas

SHARENII GUZMÁN 06/05/2018 08:32 p.m.

De los casi 16 millones de viajes en transporte público en la ZMVM, 3 de cada 4 personas usa el microbús o combi. En la CDMX, el Metro es el segundo lugar en frecuencia de uso

Lorena Gómez trabaja en un Call Center ubicado en la Zona Rosa de la Ciudad de México. Vive en Atizapan de Zaragoza en Estado de México y diariamente pasa un poco más de cinco horas en el transporte público y tránsito lento.

Entra a las 9:00 y sale a las 18:00 horas. Para poder llegar puntual se levanta a las 5:30 de la mañana y una hora después ya está en camino. Primero toma una combi que la lleva a la estación Observatorio de la Línea 1 del Metro. De ahí se dirige a Insurgentes y luego camina tres cuadras. De acuerdo con el estudio Origen-Destino, realizado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM y el Inegi, más de 4 millones de viajes se realizan entre las 7:00 y las 7:59 horas.

Lorena es una de las 15.63 millones de personas que vive en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) que hace por lo menos un viaje entre semana.

De los casi 16 millones de viajes en transporte público en la ZMVM, 3 de cada 4 personas usa el microbús o combi. En la CDMX, el Metro es el segundo lugar en frecuencia de uso y en los municipios conurbados se utiliza un colectivo en 4 de cada 5 viajes en transporte público.

"Toda mi vida he vivido en Atizapan. En realidad ahí solo duermo, siempre he estudiado y trabajado en la Ciudad de México. He querido cambiarme a vivir por acá, las rentas son muy caras, me sale más barato vivir allá (en el Edomex), aunque la mitad de mi día me la pase en el transporte. Son unas cosas por otras".

Lorena estudió en Ciudad Universitaria de la UNAM. Se hacía tres horas de ida y otras tres de regreso. Así se la pasó cuatro años.

De los viajes que se realizan para ir al trabajo, el 36.6% duran hasta media hora; el 30.7% tardan de 31 minutos a una hora, 27.4 % entre una hora y 2 horas y, en el 5.3% de los casos, emplean más de 2 horas.

"Era muy pesado, porque además, me la pasaba todo el día en la escuela y para regresar a veces llegaba a las 10 de la noche a mi casa y luego tenía que salir a la 5 de madrugada para poder llegar a las clases de la 7:00am"

Según el estudio citado en la Zona Metropolitana se realizan 34.56 millones de viajes en un día entre semana. De ellos, 11.15 millones son caminando, 16 millones de viajes en transporte público y 700 mil en bicicleta.

El estudio señala que la delegación Cuauhtémoc es la de mayor origen de viajes y sus principales destinos son las delegaciones Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza. Iztapalapa es la segunda demarcación de origen y sus habitantes viajan hacia Cuauhtémoc, Coyoacán e Iztacalco.

Gustavo A. Madero está en el tercer lugar y sus viajan van a Cuauhtémoc, Ecatepec y Tlalnepantla.

Con respecto a los municipios o delegaciones con mayor cantidad de viajes u origen y destino dentro del mismo municipio o delegación, en los primeros lugares está Iztapalapa, Ecatepec, Gustavo A. Madero, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalpan, Coyoacán, Álvaro Obregón, Chimalhuacán y Cuautitlán Izcalli, entre otros.

VIVE EN CUERNAVACA Y TRABAJA EN CDMX

Juan Esquivel vive desde hace cinco años en Cuernavaca, Morelos. A la Ciudad de México viene tres días a la semana por cuestiones de trabajo. Casi siempre usa su automóvil y pocas veces el camión. Trata de evitar la hora pico, sino lo logra se queda atrapado hasta tres horas.

"Es horrible el tráfico en Periférico. Los lunes, miércoles y viernes tengo que estar a las 11 de la mañana por la zona de Mixcoac. A esa hora está un poco más tranquilo. La carretera fluye bien, el problema es cuando entro a la ciudad y llego a Insurgentes o Periférico y de regreso si no me apuro, sobretodo, los viernes se vuelve un infierno salir de aquí".

De los viajes en transporte privado, se estima que en un día se realizan 6.60 millones de viajes en automóvil. Más de 4 millones de viajes se realizan entre las 7:00 y las 7:59 de la mañana. Por la tarde, entre las 18:00 y 18:59 horas se da el mayor número de retornos al hogar.

En el caso de la CDMX, 6 de cada 10 viajes tardan de 31 minutos a 2 horas, en tanto que en los municipios conurbados, el 7.2 % de los viajes emplean más de 2 horas.

Para regresar al hogar, el 55 % de los viajes duran menos de 30 minutos; el 40.7% tardan de 31 minutos hasta 2 horas, y el 3.8% se prolongan por más de 2 horas.

Del total de viajes de los municipios conurbados, cerca de 2.25 millones (12.6%) se realizan hacia la CDMX. En tanto que, del total de viajes de la CDMX, 2.16 millones (13.3%) se realizan hacia los municipios conurbados.

Para Juan la vida es más tranquila en Cuernavaca. Hace cinco años a su esposa le ofrecieron un trabajo que no pudo rechazar. Tenían un departamento ubicado en la colonia Narvarte producto de una herencia. Al final lo decidieron rentar y mudarse a la ciudad de la eterna primavera. Él logró negociar para laborar desde su casa dos días y en la oficina tres.

"Al principio me costaba mucho trabajo, porque no teníamos auto, lo tuvimos que vender para irnos a Cuernavaca, al poco tiempo nos compramos uno y ya es el que uso para venir, pero cuando mi esposa lo necesita, me vengo en camión, aunque es más tardado y complicado, ya que de Taxqueña a mi trabajo luego me hago más tiempo que de Cuernavaca a la central camionera".

De los más de 5.9 millones de hogares en la Zona Metropolitana, en 53% se dispone de al menos un vehículo para transportarse.

Según el informe, en la ZMVM hay 3.05 millones de automóviles disponibles en hogares. De ellos, los que cuentan con hologramas 00 y 0 puede circular diariamente. En la CDMX ese porcentaje es cercano al 70 por ciento y en los municipios conurbados, la proporción es de poco más de la mitad.

El estudio Origen-Destino fue realizado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM con el fin de obtener datos que permitieran conocer las características de los viajes que se realizan en la ZMVM, y las necesidades de transporte de las personas.

El estudio está integrado por tres encuestas: en hogares, orientada a los habitantes de la ZMVM y que estuvo a cargo del INEGI; la de Interceptación, dirigida a las personas que no son habitantes de la ZMVM pero que viajan en esta zona; y la Encuesta de Transporte de Carga Estas dos últimas fueron levantadas por la UNAM.

