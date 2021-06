El infierno de Litzy, necesita 250 mil para realizarse un trasplante de riñón

Sentada en su cama, la cual comparte con su hermana, mira fijamente a la ventana, debajo de ésta está la máquina que utiliza para sus diálisis. Litzy Itzel Oro Oro desde hace cinco años lucha contra la insuficiencia renal y lo único que podría no sólo darle calidad de vida sino la fuerza para seguir luchando, sería un riñón nuevo.

Aunque la joven de 21 años ya tiene donante, su papá Orlando, el dinero se convirtió en un reto duro de sortear. Desde que fue diagnosticada, su familia vendió cuanto pudo, su abuelo incluso vendió una casa y un terreno para solventar los gastos de la enfermedad de la joven pero el esfuerzo no fue suficiente.

La insuficiencia renal crónica es la pérdida progresiva e irreversible de la función de los riñones, en donde nuestro organismo pierde la capacidad de eliminar toxinas y de mantener un balance metabólico, de líquidos y de minerales. El daño renal crónico "progresa" hacia una condición clínica o de enfermedad conocida como uremia y que en sus etapas más avanzadas requiere de alguna de las tres terapias de reemplazo renal: Diálisis, hemodiálisis y trasplante.

"Mi sueño fue ser educadora de niños, me fascinan los niños, más que nada los bebés, lamentablemente, cuando salí de la secundaria me puse a trabajar, yo también vi la situación de mis papás que no les alcanzaba, en ese momento fue cuando me empecé a sentir mal, cuando tuve los síntomas fue cuando me llevaron al doctor y cuando me dijeron la noticia fue cuando sentí que todo se me fue para abajo; el doctor nos comunicó que lo traigo desde nacimiento".

Desde hace cinco años Litzy tiene que dializarse Fotografía: Fernanda García

Este padecimiento es multifactorial, puede ser hereditario o bien, una comorbilidad de diabetes, hipertensión u obesidad. Además, aunque se trata de una enfermedad mortal si no se diagnostica a tiempo, es asintomática, lo que complica el tratamiento adecuado y oportuno.

Entre las principales causas de los padecimientos renales en niños se encuentran las malformaciones congénitas, así como las uropatías, registrándose en la primera infancia, mientras que en la edad adolescente de dan otros tipos de patología, entre ellas la glomerulopatías, es decir, lesiones en el glumérulo que afecta la función renal.

A Liz se le ve sonriente pero ya ha tenido tres operaciones para que se le coloque el catéter para la diálisis, cada procedimiento quirúrgico es una batalla para ella, quien también enfrenta problemas con su presión arterial, síntoma para el que no han encontrado ni causa ni solución los médicos que la atienden.

"La he estado teniendo baja, para mí la presión es complicada porque, al tenerla baja me siento mareada, al caminar me agito, estuve internada hace 15 días y sólo me pusieron suero y electrolitos para estabilizar, me dijeron que suspendiera por casi una semana la diálisis para ver cómo funciona mi corazón, si me siento mal, tengo que regresar y sólo he estado tomando mis medicamentos para el riñón, los hipertensos ya los he estado dejando".

Hace poco más de un año su padre fue certificado como compatible para darle un riñón, por lo que dejó de trabajar casi un año como albañil para poder ir a los chequeos a Toluca, pues viven en la comunidad de San Bartolo El Alto, a poco más de una hora del Centro Médico Adolfo López Mateos, donde son atendidos.

Sin embargo, debido a cambios dentro del Centro Estatal de Trasplantes y la misma pandemia de covid-19, se tuvo que reiniciar el tratamiento y el protocolo de trasplante, lo que económicamente ya no es viable para la familia Oro Oro, pues necesitan 250 mil pesos para asegurar el nuevo riñón para Liz y el tratamiento posterior para evitar el rechazo.

"Ya no quiero ver tristes a mis papás, yo pienso que por mi culpa ellos están pasando por esto y pues no me gustaría que ellos sufrieran más, siento la tristeza de saber que la están pasando mal. Hay ocasiones que ayudo a mi hermana a recoger la cocina y ya el resto del día no hago nada, en los pies, ya por las tardes, es un dolor muy fuerte y a mí me gustaría salir adelante para hacer las cosas que hacía antes, disfrutar mi adolescencia".

Desde su diagnóstico, la familia de Liz ha vendido todo lo que ha podido para pagar su tratamiento / Fotografía: Fernanda García

Debido a que no cuentan con el dinero ni con seguridad social, Liz y su familia están esperanzados en poder contactar a una institución de asistencia privada que les ayude a conseguir el recurso para el trasplante, temen que los meses pasen y pronto ya no quede más por hacer.

En México, de acuerdo con datos de la Fundación Mexicana del Riñón, 150 mil personas padecen de Enfermedad Renal Crónica y sólo la mitad tiene acceso a la Salud Pública, estadística que no es ajena a la entidad mexiquense.

En el sector privado una diálisis puede costar hasta mil pesos por sesión, es decir, tres mil pesos a la semana.

Datos de la Secretaría de Salud federal señala que, hasta 2017, el 12.2 por ciento de la población mexicana padece insuficiencia renal crónica, además de que se registraban en promedio 51.4 muertes por cada 100 mil habitantes en México.

Asimismo, se reconoció que hasta 2014, el gasto en salud anual medio por persona para esta patología se estimó en 8 mil 966 dólares en la Secretaría de Salud, y de 9 mil 091 dólares en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

