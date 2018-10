El hombre que intentó asesinar a Díaz Ordaz

REDACCIÓN 01/10/2018 08:34 p.m.

Uno de los personajes clave en la masacre estudiantil del 2 de octubre en Tlatelolco fue Gustavo Díaz Ordaz, quien en 1968 fue uno de los principales responsables de la matanza de estudiantes y posteriormente una persona intentó asesinar al presidente para vengar los hechos, su nombre es Carlos Castañeda.

El intento fallido de asesinar a Díaz Ordaz

El 5 de febrero de 1970, Carlos Castañeda intentó asesinar de un disparo al presidente Díaz Ordaz. Sin embargo, según relata el diario La Jornada, Castañeda disparó contra el automóvil del secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán.

Castañeda fue detenido inmediatamente por elementos del Servicio Secreto y la Guardia Presidencial.

Tras el error, tortura y reclusión

El fallido asesino de Díaz Ordaz fue detenido por Luis de la Barreda Moreno, titular de la extinta Dirección Federal de Seguridad, y fue interrogado por varios días en la Casa Museo Venustiano Carranza. Posteriormente fue enviado con el comandante Miguel Nazar Haro, quien "le amarró los testículos con hilo de cáñamo, de un jalón lo arrodilló y lo obligó a rezar", narra La Jornada.

El comandante Nazar Haro hizo que me bajaran los pantalones y con un cordón de hilo de cáñamo me amarró los testículos y me dio un jalón muy fuerte; me dijo que rezara el credo, así, hincado ( ...) Como no demostré miedo no me hicieron nada más (...) Dijeron: 'no le tiembla la voz, está muy bien aleccionado'."

Castañeda estuvo preso en la extinta Dirección Federal de Seguridad, la estación migratoria de Iztapalapa y posteriormente llegó al Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno, ubicado en el kilómetro 5.5 de la autopista México-Puebla.

Sin embargo, su caso no fue asentado nunca en un expediente y en 1993 -23 años después- fue puesto en libertad.

La vida de Carlos Castañeda, quien ahora vive como indigente, fue plasmada en el documental "El paciente interno" (2012).

