El hartazgo ya nos movió: movimiento por la justicia y la vida digna en Toluca

TOLUCA.- En la zona Norte de Toluca, la violencia de género, los asaltos y los asesinatos han ahogado a los vecinos de tres comunidades en especial: San Cristóbal Huichochitlán, San Diego de los Padres y San Andrés Cuexcontitlán. "El hartazgo ya nos movió", señalaron.

Este sábado se llevó a cabo una primera asamblea comunitaria, ahí se relataron los sentimientos que el miedo ha despertado: Temen que la siguiente víctima sea uno de sus hijos.

Tras escuchar al profesor Ítalo -quién convocó a la asamblea- reclamar seguridad y justicia para las víctimas de estas comunidades, una de las tías de Guillermo, un joven de 14 años quien fue asesinado al tratar de defender a su novia de una violación, tomó el micrófono.

"Lamentablemente mi presencia aquí no es como lo hubiese esperado, los sentimientos siguen a flor de piel, tristemente, el chico era familiar mío. En un primer momento cuando nos enteremos y alguien nos hizo llegar la noticias, nos empieza a surgir en la cabeza quién de nuestros alumnos eran. Nos impactó pensar que era uno de nuestros chicos porque trabajar en la escuela nos conecta con ellos, son parte de nosotros y, desafortunadamente al enterarnos que era hijo de un primo, el golpe fue doble".

Sin tener indicios sobre el homicida de Guillermo, en miedo en las comunidades vecinas se ha difundido, es por ello que se están organizando para realizar una mega marcha al centro de Toluca pues -lamentan- al ser habitantes de la periferia están sumidos en el olvido tanto del gobierno municipal como del estatal.

Pero no es sólo eso, no descartan la creación de autodefensas si la situación no cambia, pues los cuerpos de 10 personas han sido abandonados en las calles de terracería de estas delegaciones, entre milpas, con la falta de luminarias y policías como cómplices.

"Tenemos que demandar también que la autoridad cumpla la parte que le corresponde y alertar a la delincuencia de que la rabia y la indignación están presentes. Tenemos que aprender a convocarnos entre todos, si no lo hacemos hoy, mañana puede ser demasiado tarde porque, si la delincuencia se instala, tanto la local, como la que viene de afuera, nuestras comunidades van a ser secuestradas porque van a instalarse las plazas, porque van a comenzar a cobrarse ´impuestos´ y porque los templos de la educación y el conocimiento van a ser acosados", señaló el director de la escuela secundaria "Sentimientos de la Nación", el maestro Ítalo.

Durante la asamblea de reconoció que la unión del pueblo es necesaria para proteger a los menores de edad, quienes han sido blanco de violaciones y asaltos cada vez con más frecuencia.

Asimismo, se dio a conocer la conformación de la colectiva de Feministas de la Periferia de Toluca, quienes hicieron un llamado a dejar la cultura del acoso y el machismo de lado, pues esto ha generado que la violencia sexual esté normalizada en la región.

Se espera que en las próximas dos semanas se realice perifoneo en las calles de las comunidades otomíes de Toluca con la finalidad de que más vecinos se sumen a este movimiento por la justicia y la vida digna.