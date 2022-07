El feminicidio de Fernanda, 8 años de impunidad, lo hicieron pasar por suicidio

Magdalena Velarde no ha dejado de luchar, lo ha hecho sin justicia ni esperanza debido a que el feminicida de su hija, Fernanda Sánchez Velarde, no ha sido sentenciado, por ello, este sábado, se manifestó frente al Poder Judicial en Toluca, pues la audiencia del caso de su hija está programada para la próxima semana.

Fernanda fue asesinada el 4 de enero del 2014 en el municipio de Cuautitlán Izcalli, presuntamente por su esposo "Led" N.; tenía cuatro meses de embarazo.

(Foto: Fernanda García)

La joven de entonces 18 años murió a golpes, fue ahorcada, para simular un suicidio y se le cortaron las venas post mortem.

"Las autoridades en el Estado de México nunca hicieron su trabajo, fui amenazada, tuvimos que salir de la casa huyendo, de todos modos tuve que luchar por la reclasificación del caso y en el camino mataron a mis hijos", lamentó Magdalena.

Fue en 2017 cuando Daniel y Alberto, los hermanos de Fernanda, fueron asesinados. A Magdalena se le había advertido que si seguía con las acusaciones contra Led, eso pasaría. No tiene pruebas ni indicios que conecten el feminicidio de su hija con el homicidio de sus hijos pero tampoco dudas.

OCHO AÑOS DE IMPUNIDAD

"Lo trataron de pasar como un suicidio. El 4 de enero yo estaba en mi domicilio, me fue a buscar una tía de este tipo de nombre Led, buscando a mi hija y se fue, pasaron horas y llegó mi hijo para decirme que algo raro estaba pasando en la casa de mi hija porque había patrullas".

(Foto: Fernanda García)

La madre de Fer recuerda que uno de esos hijos fue a investigar regresó para decirle que la joven se había suicidado por lo que salió corriendo a corroborar la información.

"No nos dejaron entrar cuando llegamos, había muchos policías para no contaminar la escena del crimen. Mi hijo Alberto localizó al hijo de Fer en una casa de enfrente. Entró a reconocer el cuerpo de mi hija su suegra, fue en el MP donde me entregaron al niño y me dijeron que mi hija sí se había suicidado aunque la carpeta había salido como homicidio y se corrigió después, ahí me enteré que mi hija tenía cuatro meses de embarazo".

LA LUCHA POR LA RECLASIFICACIÓN

El primer dictamen en el caso de la joven madre señalaba que se había colgado de un gancho de carne y cortado las venas después de muerta, pero el rostro lo tenía golpeado, la nariz estaba fracturada, tenía arañazos en todo el cuerpo.

(Foto: Fernanda García)

"Uno de los policías me dijo que me pusiera lista porque mi hija no se había suicidado. Yo en ningún momento vi su cuerpo hasta que lo íbamos a velar. Yo quisiera que me explicaran cómo después de muerta se cortó las venas".

Con la mirada ya perdida en la esperanza que se desvanece cada que habla del caso, Magdalena reconoció que desde el 4 de enero del 2014 comenzó una lucha contra él Sistema de Justicia del Edomex.

LA LUCHA POR SU NIETO

Magdalena y su esposo se quedaron con el hijo de Fer, apenas tenía un año de edad cuando la tragedia tocó su vida.

Sin embargo, para poder tener la guarda y custodia del menor inició una demanda que perdió, el pequeño tuvo que regresar con el sujeto que hoy está señalado como probable Feminicida de su madre y a Magda la amenazaron con iniciar una carpeta por secuestro en su contra.

"Sólo podía verlo cada 15 días y empecé a ver el infierno que sufrió durante seis años. A él no le importaba su hijo, permitía que sus parejas le pegaran, nunca estuvo protegido".

El menor regresó con su abuela el 30 de marzo del 2021, día en que su padre, Led, fue detenido.

TEMEN QUE LED RECUPERE SU LIBERTAD

Led está vinculado a proceso por el feminicidio de Fernanda Sánchez Velarde, el juicio oral ya comenzó, sin embargo, pese a que la madre de la víctima está segura de que es culpable, teme que no sea sentenciado.

"Temo por las actitudes del juez, tengo miedo a que lo vayan a dejar libre y, entonces, de por sí ya tengo amenazas de muerte por parte de su familia".

El 18 de mayo es la siguiente audiencia en los juzgados de Cuautitlán en la que se espera que se le dicte prisión vitalicia pues no sólo fue el feminicidio, ya había una denuncia por violencia y también generó la muerte del bebé que Fernanda llevaba en el vientre.

