El estigma es doble para los internos de los penales portadores del VIH

"La persona que vive con VIH no quiere, y es comprensible, no desea ser identificada como una persona que vive con esas condiciones serológicas, en esas condiciones de vulnerabilidad, no quiere porque entonces, al interior del centro de rehabilitación se enfrenta a muchas veces a agresiones por esa condición. Les llaman ´podridos´, aún hay muchos tabúes, si afuera la gente piensa que saludándolos de mano se infectan, imagínese adentro".