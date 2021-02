“El Ejército me salvó”: se cura de covid en hospital de la Sedena

Marco Antonio llegó al hospital militar de Chivatito en el cuartel del 22 Batallón de Policía Militar de Guardias Presidenciales, en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, tenía fiebre, tos seca y dificultades para respirar, era coronavirus (covid-19).

El hombre de 50 años, quien fue llevado al hospital militar por su concuño desde Ixtapaluca, Estado de México, fue recibido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Estuvo hospitalizado durante 14 días hasta que se recuperó del virus y fue dado de alta.

“El Ejército siempre en apoyo a la población; ellos son siempre leales y me apoyaron; ya pasaron los 14 días y ya por fin me dijeron que me recuperé y puedo irme; no me cobraron nada”.

El personal de la Sedena preparó la camioneta en la que fue trasladado Marco Antonio hasta su domicilio en Ixtapaluca, donde terminara de recuperarse en aislamiento.

Una vez que llegaron los familiares del hombre de 50 años, todo el personal realizó una línea de aplausos por la que pasó el sobreviviente y así lo despidieron.













Con información de Milenio

