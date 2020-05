"El dolor se me puede pasar", mexiquenses evitan hospitales por covid

Habitantes del Estado de México temen acudir a cualquier hospital del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), del IMSS, o a la Cruz Roja, ya que no quieren ser internados porque temen contagiarse de covid-19, ser intubados y con un alto riesgo de morir.

Uno de los casos que se dio en el municipio de Chalco fue el de la señora Luz María (se omitió el nombre real por seguridad), quien caminaba sobre la colonia La Bomba con su hija y al llegar al cruce de calle Pedro Infante y Gustavo Baz una camioneta, conducida por una mujer, la arrolló, quedando mal herida.

Posteriormente llegó una ambulancia de la Cruz Roja a darle los primeros auxilios a la mujer atropellada y al verla que aún estaba consciente le dijeron que la iban a trasladar a un hospital.

Pero ella se negó diciendo que mejor la llevaran a otro lado porque "de ese lugar ya no saldré viva, seguramente me infectaré del covid".

Finalmente la mujer fue convencida y accedió a ir a un médico particular, mientras que la camioneta fue retenida por la policía y la conductora tuvo que pagar los gastos.

De acuerdo con la Décima Sexta Encuesta Nacional "Coronavirus en México", de Mitofsky el 81 por ciento de sus encuestados temen contagiarse y el 67 por ciento morirse de esa enfermedad.

Otro caso es el de Azucena, una chica que vende helados en la zona centro del municipio de Chalco, quien resultó intoxicada con los químicos que utilizó personal del ayuntamiento para sanitizar la zona.

Todo comenzó cuando varios hombres con uniformes blancos llegaron con los tanques de fumigación y sin avisar a los comerciantes, que aún tienen abierto y están dando servicio, comenzaron a rociar el líquido para desinfectar.

Pero la chica, al no percatarse del procedimiento, porque nadie le avisó, no se movió de su puesto de helados y al caerle encima el químico empezó a sentirse mal, presentó un cuadro de ahogamiento y se desmayó.

Tiempo después llegó una ambulancia para atenderla y ella cobró el conocimiento y le avisaron que la transladarían al Hospital General para su atención pero ella se negó y asustada les dijo que no porque le daba miedo contagiarse del virus.

Por tanto, la joven mujer tuvo que ser atendida cerca de su lugar de trabajo, hasta que se sintió mejor, pero no permitió que se le llevara a alguna institución de salud por miedo.

Otro caso es el de don Jesús Suárez, un hombre de 70 años, quien hace varios días se quejaba de un fuerte dolor en la espalda, pero este malestar no era por covid-19, sino por una torcedura, por cargar algo pesado.

Su familia insistió en llevarlo al servicio médico para que le hicieran unas placas, pero el hombre se negó porque teme ser infectado y ya no regresar a su domicilio, así que prefirió quedarse en casa y aceptar que solo le dieran medicamento para el dolor, aunque sufra de fuertes malestares.

Esther, llegó al hospital 53 del IMSS de los Reyes la Paz, por un dolor causados por la gastritis, pero al escuchar que en la calle una familia lloraba porque uno de pacientes con diabetes, entró, pero ya no salió con vida, decidió regresarse a su casa.

"El dolor se me puede pasar, pero la vida ya no vuelve", expresó para irse al paradero de Santa Martha a tomar su transporte público.

La alcaldesa de los Reyes la Paz, Olga Medina Serrano, reconoció que hay miedo de pacientes para acudir a un hospital por atención médica.

"Me he encontrado con gente aterrada que no quiere ir a un hospital", expresó.

Pero agregó: "Hay mucha gente que trata de mal informar, dicen que no vayan a los hospitales porque te van a matar".

En los Reyes la Paz no hay más que el hospital 53 del IMSS para dar atención a enfermos de otros males y también a los positivos a covid-19.

Por ello, la mayoría de pacientes lo piensa para ingresar a ese nosocomio porque se sabe de varios casos de que alguien entra con una enfermedad diferente al covid y se contagia en el interior.

Pero para la alcaldesa de los Reyes la Paz es riesgoso que personas que realmente estén contagiadas de coronavirus no lleguen a un hospital para ser atendidos y darles un tratamiento.



"Al no ir a un hospital, contagian con más facilidad", expresó.

Sin embargo, aparte del hospital del IMSS número 53 en los Reyes la Paz, no existe otro para atender sólo los casos de covid-19.

El alcalde de Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román Bojórquez, propuso al gobierno del estado de México que el hospital 90 camas de ese municipio sea únicamente para casos de covid-19, pero debe de tener suministros suficientes para dar atención a pacientes.

fmma