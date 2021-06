El diputado migrante en la CDMX, en el limbo y puede ser una simulación, advierten

Se eligió por primera vez en la Ciudad de México al diputado migrante, que representará a los chilangos que viven en el exterior, pero el legislador de nueva creación tendría que venir a sesionar presencialmente al Congreso de la Ciudad de México si no se cambia la ley Orgánica.

Hay diversos pendientes por legislar pues no hay ley que reglamente la figura, señaló el diputado local de Morena, Ricardo Ruiz, quien presentó una iniciativa de reforma para que no se desnaturalice la figura del diputado migrante, éste no se desvincule de su comunidad y pueda sesionar distancia.

De hecho, quien resultó ganador de esa diputación, Raúl Torres, impulsado por el PAN, se encuentra en la Ciudad de México, aquí hizo campaña y se piensa quedar durante los periodos de sesiones para poder asistir presencialmente a los trabajos, como lo marca ahora la Ley Orgánica del Congreso.

Diputado local de Morena, Ricardo Ruiz

Ricardo Ruiz, quien también es presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, enfatiza que es preciso contar con una legislación robusta para el caso del diputado migrante pues no se establecen claramente los requisitos que debe reunir, si debe vivir en el extranjero, si podrá hacer gestión a nombre de sus representados y si contará con algún tipo de apoyo económico para cubrir gastos que tendría que realizar si se le obliga a acudir de manera presencial al recinto de Donceles.

El legislador morenista presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso a efecto de que en lo inmediato se permita el trabajo a distancia.

En la exposición de motivos destaca la importancia de la población que debe abandonar el país por diversas razones. Cita el Panorama Migratorio, Migración Internacional: tendencias mundiales y dimensiones del fenómeno en México (PM01), elaborado por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en el que se señala que el corredor México-Estados Unidos el principal con un total de 12.1 millones de migrantes mexicanos, seguido del de India-Emiratos Árabes Unidos, que cuenta con un total de 3.5 millones de personas migrantes. De acuerdo con el estudio, México es segundo país con el mayor número de migrantes, después de India, que es el primero con 15.6 millones de personas.

Esto último se traduce en que, según el portal web datosmacro, que recopila información de diversas fuentes como el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio e institutos de nacionales de estadística de varios países, México cuenta con más de once millones de personas migrantes, superior al nueve por ciento de su población.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración, al menos cinco por ciento de quienes nacieron en la capital vive en el extranjero, cerca de 500 mil de una población total de 8 millones 800 mil habitantes.

Por ello considera que es suma importancia introducir la figura del diputado migrante en la Ley Orgánica del Congreso (en la que actualmente no existe), y que se establezca la posibilidad de que "la diputada o el diputado migrante pueda realizar sus actividades como integrante del Congreso, incluyendo su Protesta Constitucional, las sesiones en los periodos ordinarios y extraordinarios, las sesiones de la Comisión Permanente, sesiones solemnes, reuniones como integrante de las Comisiones y todas aquellas que sean de su competencia y atribución; a través de medios electrónicos, medios tecnológicos de comunicación para efectuar la transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta".

Quedarían exceptuadas del párrafo anterior, aquellas sesiones o actividades que la Junta apruebe que deban realizarse de manera presencial, como los casos de juicios políticos.

En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso del próximo miércoles Ricardo Ruiz presentará un punto de acuerdo para que se agilice la dictaminación de su propuesta de reforma para que quede aprobada antes de que termine la actual Legislatura.

EL DIPUTADO MIGRANTE NO DEBE DESVINCULARSE DE SU COMUNIDAD

Ruiz asegura que ello permitiría resolver un problema inmediato para que el diputado electo pueda permanecer en su comunidad, no se desvincule de ella y pueda representarla ante el Congreso de la CDMX.

"Si no ocurre así, lo que estaremos enfrentando es una simulación y simplemente será una forma en que los partidos puedan tener otro diputado. "Si no radica cerca de su comunidad ¿realmente va a representar a los chilangos que viven allá? Además es necesario establecer con precisión los requisitos de elegibilidad, si tiene que vivir fuera, si debe demostrarlo".

RAÚL TORRES, EL DIPUTADO MIGRANTE

Raúl Torres, un internacionalista con estudios en universidades de Estados Unidos, Francia e instituciones mexicanas, resultó electo diputado migrante bajo las siglas del PAN.

Él nació en México pero vive desde hace mucho tiempo en Wespchester, Nueva York, en donde participa en un negocio familiar de muebles.

Cuando el PAN abrió la convocatoria para postularse como candidato él lo hizo y fue seleccionado. Se encuentra en la Ciudad de México desde antes del inicio de la campaña, lo cual ocurrió el 4 de abril, y afirma que como en Estados Unidos no podía hacer proselitismo lo hizo aquí, con los familiares de los migrantes, con los migrantes que han retornado y vía remota con migrantes que viven allá.

Raúl Torres, diputado migrante electo

Apunta que como la Ley Orgánica del Congreso lo establece, tiene que radicar acá y tendrá que ir y venir.

Raúl hizo la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Endicott College de Boston y en la Universidad Americana de París. Hizo también diplomados en el Cide, de México, y en Harvard, y una maestría en la Universidad George Washington, según informó a La Silla Rota.

Informa que sus prioridades como legislador, cuando empiece el periodo de sesiones, serán normar la figura del diputado migrante, de modo que se pueda legislar a distancia, y conectar a los migrantes chilangos entre sí y con la CDMX para encontrar las áreas de oportunidad económica y social. También busca crear el Centro de Mexicanos en el Extranjero.





