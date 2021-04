"El día a día es estar chiquiteando el agua", pega escasez a vecinos de Ecatepec

ECATEPEC.- Vecinos de este municipio han tenido literalmente que dejarse de bañar hasta por tres días para ahorrar agua ante la escasez que viven desde hace más de medio año.

Aunque la práctica es contraria a las recomendaciones de higiene por la pandemia por covid-19, la señora Ofelia Carrillo ha tenido que acostumbrarse a vivir sin empleo y ahora sin agua.

Habitante de la colonia Rinconada de Aragón, una de las zonas con mayor escasez del líquido, bajó las cortinas de su negocio porque apenas y vendía lo equivalente a 50 pesos por día.

"Yo tenía un negocito, pero lo cerré porque no hay ventas... era de quesadillas y vendía muy poquito. Que 50 pesos, a veces una gordita de 20 pesos en todo el día", reconoció

A este problema económico se suma la falta de servicio de agua potable en su vivienda, la cual cumplirá el próximo 15 de abril ocho meses sin una gota en su red.

"El día a día es estar chiquiteando el agua. Un día si te bañas y otro día no y ahora sí que la misma agua que ocupas para lavar lo ocupas para las plantas, para trapear y para el baño", reconoció.

Para ahorrar algo de agua, su nieto y su hija la ayudan lavando los trates en tinas, para evitar el derroche en tiempos de pandemia, y así poder regar la calle y limpiar sus cuartos.

"Hemos preguntando a los de Sapase (Organismo Público Descentralizado para la Prestación del Servicio del Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec de Morelos) y nos han dicho que el agua se está agotando y que atrás de Plaza Aragón están trabajando en obras en la calle y que es por eso mismo. Queremos creer que eso, pero no estamos convencidos", comentó.

CREAN REDES PROVISIONALES PARA EL SUMINISTRO

Para abastecerse, algunos de los habitantes de esta colonia conectaron mangueras a las cisternas de viviendas cercanas que logran captar agua a través de tandeos cuando por suerte les cae poca.

Con ayuda de bombas, logran distribuir el líquido a los hogares donde la falta de empleo les ha impedido comprar pipas para sus necesidades básicas.

En la vivienda de la señora Ofelia, se tuvo que acondicionar parte del patio como una zona de almacenamiento de agua a través de tambos y algunos botes que alcanzan a reunir agua para cuatro días como máximo.

A pesar de ello, cada semana la familia de doña Ofelia ha tenido que desembolsar 150 pesos por apenas mil litros de agua que venden pipas particulares, porque a decir de los vecinos, el servicio que ofrece de forma gratuita el Ayuntamiento es irregular.

"Mil litros son dos tinaquitos de 850 litros, lo que tenemos cada ocho días. De hecho, ya nos toca, pero los vecinos nos hicieron el favor de regalarnos poquita agua, aunque sea poca para cada quién", comentó

"Les pedimos a los vecinos que nos pasen agua y así andamos, y es muy feo estar pidiendo porque luego nos ponen caras. Aquí no lega".

Vecinos de esa colonia reconocieron que desde hace un año no han pagado el servicio en el Ayuntamiento de Ecatepec, porque no tienen líquido en sus viviendas y no han brindado una solución.

#Metrópoli | "Esto solo es un cuarto de tinaquito", dice la señora Ofelia, afectada por la escasez de agua en Ecatepec. #ep https://t.co/Z87jIjSver pic.twitter.com/Qg2YmBLh8r — La Silla Rota (@lasillarota) April 8, 2021

BAJOS NIVELES DE AGUA EN PRESAS

El 23 de marzo pasado, el Ayuntamiento explicó que el recorte en el suministro en esta colonia se debía al bajo suministro en el Sistema Cutzamala, pero que desde entonces se reforzó el abastecimiento por pipas a los vecinos afectados.

Y es que en el Estado de México se ha reportado niveles críticos en las prensas Miguel Alemán y Villa Victoria y El bosque, que abastecen de líquido al Cutzamala, al registrar sus niveles más bajos durante los últimos 13 meses.

De acuerdo con las autoridades, tan solo el año pasado las tres presas en su conjunto registraron un 82.48 por ciento de llenado, cifra muy inferior registrada en enero de 2021 cuando apenas alcanzaban el 57.74 por ciento.

Al respecto, grupos ambientalistas del Estado de México han denunciado la presencia de descargas ilegales en cuencas que abastecen al Valle de México, y que podrían causar efectos nocivos para la salud de sus habitantes.

Ante este escenario, los habitantes del municipio más poblado del país comenzaron a concientizar a las nuevas generaciones por la crisis del agua que viven en pleno 2021.

"Cuando llegue aquí desde 1999 caía solita el agua y no afectaba. Pero ahora ya la explicamos a mi nieto que la verdad en años anteriores no se cuidó (el agua) y que la verdad se nos está acabando y que posiblemente que cuando él tenga a sus hijos agua ya no va a haber", finalizó la señora Ofelia.

fmma